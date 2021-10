Novinar Washington Posta: Dvije priče iz Pandorinih papira posebno zanimljive

Istraživački novinari koji su radili na analizi skoro 12 miliona dokumenata prikupljenih kroz Pandora Papers sada izlaze u javnost s najzanimljivim detaljima istrage. Jedan od tih je Greg Miller, koji radi za The Washington Post.

On je u intervjuu za CNN kazao su dvije priče posebno zanimljive.

“Ovo je vrlo fascinantna priča i mislim da je jedna od zanimljivijih koje proizilaze iz ove hrpe dokumenata , vezana za ženu iz Sankt Peterburga za koju se tvrdi da je imala tajnu vezu sa Vladimirom Putinom ranih 2000-ih. Zapravo, imala je dijete, čiji je otac jerovatno bio Vladimir Putin i koje je imalo vrlo skromno porijeklo. Nema novca u porodici, nema posebnih dokaza o bilo kakvim finansijskim sredstvima za nju, ali je postala zapanjujuće bogata od kada je ova veza započela.

A ono što smo pronašli u dokumentima bili su dokazi o stanu od više miliona dolara kojeg je stekla u Monaku , kompanija na papiru je osnovana bukvalno skoro mjesec dana nakon rođenja njenog djeteta. To smo uspjeli pratiti do jedne finansijske firme u Monaku koja je radila s drugim Putinovim insajderima, pa je ovo slučaj kako funkcioniše ruski finansijski sistem, kako oni koji su bliski predsjedniku Putinu mogu akumulirati značajno bogatstvo i kako to skrivaju preko kompanija koje se bave zaštitom, kako bi pokušali osigurati da javnost toga nikada ne bude svjesna”, kazao je Miller.

Na pitanje ali je bilo ikakvog odgovora iz Kremlja Miller daje negativan odgovor.

“Kremlju smo dali dovoljno obavijesti, više od sedmice dana da te priče dolaze, poslali smo brojne e-mailove tražeći komentar od glasnogovornika Kremlja, a mi još nismo dobili niti jedan odgovor, pa čak ni potvrdu”, rekao je on.

Pažnju svjetske javnosti posebno je privukla priča koja se veže uz jordanskog suverena kralja Abdullaha II koji je tokom godina kupio značajnu imovinu u SAD-u, dok se njegova zemlja bori s velikim problemima.

“Za mene je ovo jedno od najvažnijih otkrića. Kralj Abdullah važan je saveznik Sjedinjenih Država. Jordan dobiva milijarde dolara od Sjedinjenih Država i drugih zapadnih vlada, a dok je Jordan prikupljao ovaj novac, njegov vladar, kralj Abdullah, potajno je kupovao raskošne luksuzne stanove u Sjedinjenim Državama. Dokumenti su nas odveli do toga i omogućili nam da identifikujemo tri kompleksa na litici u Malibuu, koje je kupio preko kompanija koje se bave zaštitom korporacija, koristeći kompanije za skrivanje, da sakriju ove transakcije za otprilike 70 miliona dolara tokom trogodišnjeg perioda.

Pronašli smo nekretnine u Londonu, Georgetownu, Georgetown dijelu u Washingtonu DC. Već više decenija kupovao je raskošne nekretnine, u vrijeme kada su njegova zemlja i njena ekonomija krenuli nizbrdo. U Jordanu postoji značajna nezaposlenost, plate stagniraju To je izuzetna priča jer nam daje direktan uvid u to šta je monarh radio sa svojim novcem, dok se kraljevstvo kojim on vlada pati”, naveo je Miller.

Jordanski kralj je putem svoje press službe negirao sve navode te je rekao kako se za ove nekretnine u SAD-u nije znalo isključivo iz sigurnosnih razloga. Jordanski dvor također ističe kako je kralj sve nekretnine kupio vlastitim novcem.

(Kliker.info-N1)