Novinar Sokolija odgovorio profesoru Kazazu : „Ne pokušavam zaštititi režim od tebe, nego svoju suprugu koja trpi užasni mobing“!

Novinar Mahir Sokolija u razgovoru za Slobodnu Bosnu otkriva pravu pozadinu svog višegodišnjeg sukoba s profesorom Enverom Kazazom.

Profesor Filozofskog fakuteta u Sarajevu, Enver Kazaz, napisao je danas u autorskom tekstu objavljenom na jednom portalu, kako je 8. marta doživio veliku neugodnost kada ga je „s leđa fizički napao Mahir Sokolija, izvršni urednik magazina Stav”, koji mu je pritom navodno prijetio „Zaklat ću te zubima“. Profesor Kazaz je pri tome cijeli događaj doveo u politički kontekst, predstavljajući Sokoliju kao „čuvara vlastodržačkog poretka“.

No, Mahir Sokolija (48), izvršni urednik u časopisu Stav, odlučno demantira navode Kazaza, tvrdeći da njihov sukob traje već godinama, da je privatnog karaktera i da nema nikakve veze s politikom.

Sokolija, koji je inače ratni vojni invalid (70 posto) u izjavi za Slobodnu Bosnu kaže da profesora Kazaza nikada ni u jednom tekstu u Stavu nije spomenuo i da je njihov sukob isključivo privatne prirode te nema nikakve veze ni s novinarstvom ni s politikom.

-Moj sukob s Enverom Kazazom isključivo je privatne prirode i nema nikakve veze ni s novinarstvom ni s politikom. On traje već sedam godina, otkako na predavanjima, kao redovni profesor, zloupotrebljava katedru da pred studentima iznosi gnusne laži o mojoj obitelji i otkad najgrublje po različitim osnovama vrijeđa svoju kolegicu s Odsjeka za književnosti naroda Bosne i Hercegovine, a moju suprugu, onemogućavajući joj godinama da u miru obavlja svoj posao ne prezajući pri tome ni od seksističkih komentara o duljini njezine suknje i boji čarapa koje nosi.

Kulminiralo je kada je odnedavno uz moju suprugu, koja je trenutno u osmom mjesecu trudnoće, kao temu za predavanje uveo i moga rahmetli oca, iznoseći pred studentima o njemu gnusne laži, a sve u svrhu diskreditiranja moje obitelji i svoje kolegice, a moje supruge, kaže Mahir Sokolija koji je ispričao šta se desilo 8. marta kada se desio incident ispred Filozofskog fakulteta.

-Sasvim slučajno i neplanirano, 8. marta, čekajući suprugu pred Filozofskim fakultetom, na kojem inače radi, ugledao sam Envera Kazaza kako ulazi u zgradu Fakulteta. Pošao sam s namjerom da mu skrenem pažnju, da ga zamolim da prestane zloupotrebljavati svoju profesorsku katedru za iznošenje laži o mojoj familiji. Krećući prema stepenicama, uočio sam ga kako sjedi u bifeu, koji, treba napomenuti, nije dio Filozofskog fakulteta, kako se to želi predstaviti, već je iznajmljen privatnom vlasniku i ni na koji način ne bi trebao biti radnim mjestom jednog univerzitetskog profesora.

Prišao sam iznenadno, kazavši mu da prestane spominjati na predavanjima moju ženu i mog oca. Kazaz je skočio i krenuo prema meni, nakon čega je uslijedilo obostrano guranje praćeno međusobnim optužbama i riječima među kojima je bila i prijetnja Envera Kazaza da će me ubiti kad me sretne, na što sam odgovorio sličnim rječnikom, sugerirajući mu da iziđe i da to odmah učini ako se usuđuje.

U svoj toj gužvi dobro su reagirali uposlenici bifea, stavši između nas dvojice kako bi zaustavili prepirku i guranje. Osim obostranog naguravanja i dva blaža udarca koja sam primio u prsa od Envera Kazaza u trenucima kad su uposlenici bifea stajali između nas – ali okrenuti licima prema meni tako da nisu mogli spriječiti ove Kazazove udarce, a ja se nisam imao mogućnosti braniti jer se napadač odmah sklanjao za leđa ovim momcima – drugog fizičkog kontakta nije bilo, kaže Sokolija koji je inače vojni invalid.

-Budući da o svemu što slijedi postoje brojni dokazi, apeliram na rukovodstvo Filozofskog fakulteta u Sarajevu, na Senat i na Rektorat Univerziteta u Sarajevu da spriječe Envera Kazaza u blaćenju i maltretiranju kolegica i kolega s njegovog Odsjeka, kao i da zaustave i kazne mobing kojeg čitavo desetljeće provodi nad svojim kolegama, ali i nad studentima, izlažući ih uz to diskriminaciji na osnovu vjere, na osnovu spola, na osnovu političkog opredjeljenja, na osnovu fizičkog izgleda i fizičkih nedostataka. Godinama su meta Kazazovih ružnih riječi i kleveta, što javnih, što sakrivenih iza katedre, redom svi profesori s Odsjeka na kojem predaje, kako sadašnji, tako i bivši nastavnici: Enes Duraković, Fahrudin Rizvanbegović, Muhidin Džanko, Nenad Veličković, Sanjin Kodrić, Edina Murtić, Sead Šemsović, Munib Maglajlić, Nihad Agić, Alija Pirić… I oni i njihove familije vrijeđani su i iz časa u čas ponižavani pred njihovim studentima. Zbog kleveta iznesenih u javnom prostoru njegov ga je kolega s odsjeka Sanjin Kodrić tužio, a taj sudski proces uskoro bi trebao biti okončan, navodi Sokolija.

Sokolija kaže da nikada ni u jednom tekstu nije spomenuo Kazaza niti ga on zanima.

„Ne pada mi na pamet ulaziti u ideološku i političku kaljugu u koju me Kazaz nastoji uvući. Štaviše, nisam nikada odgovorio ni na njegove napise o novinama za koje radim, odnosno na tekstove u kojima me je vrijeđao i u kojima je govorio općepoznate neistine. Smatrao sam da je to njegov izbor i pravo te da to što piše i vrijeđa ponajbolje govori o njemu samom, o njegovom karakteru i njegovoj prevrtljivoj prirodi, kaže Sokolija a kao ilustraciju navodi samo tri od brojnih uvreda koje je Kazaz izrekao o njemu.

-Napisao je da sam “uredničić pilećeg znanja”, “intelektualni patuljak” i da “pojma nema o književnosti”. Pitam se samo kako je moguće da je tom intelektualnom patuljku pilećeg znanja koji nema pojma o književnosti Enver Kazaz tokom dva ciklusa studija književnosti dao ni manje ni više nego petnaest desetki, kaže Sokolija.

-Da, ja sam bio jedan od studenata Envera Kazaza kojem je posvećivao svoje knjige “s prijateljskom ljubavlju”. Da, Enver Kazaz i ja poznajemo se godinama, družili smo se, izvodio sam ga iz bolnice nakon operacije, bio mi je gost mnogo puta u kući, skupa smo igrali nogomet, posjećivali košarkaške i nogometne utakmice, jednu sam mu knjigu priredio za štampu i bio njezin urednik… Ove privatne detalje, samo neke od brojnih, iznosim tek da pokažem da se Kazaz i ja poznajemo godinama i da još jednom podvučem kako sukob između nas dvojice nema veze ni s vlašću, ni sa Stavom, ni s čime drugim osim s mojim pokušajem da utječem na to da prestane blatiti moga rahmetli oca i da prestane vršiti mobing nad mojom trudnom suprugom a svojom kolegicom, decidiran je Sokolija.

(Kliker.info-Slobodna Bosna)