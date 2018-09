Novi vapaj Muriza Memića : Imam nove dokaze, nemam ih kome dati (Video)

Muriz Memić, otac ubijenog mladića Dženana Memića kazao je na današnjim protestima pred stotinama okupljenih građana da je nedavno sanjao svog sina koji mu je rekao: „Babo, odnesi me negdje, dokaži ovo“.

– Evo dvije i po godine ja i Ifet dokazujemo pravdu. Od sada više ne pričam ja. Već ova presuda na 201 stranici. Sve što smo pričali sud je potvrdio. Od početka Dalida Burzić laže. Slagala si mi i 15. marta kad si rekla: „Nije on njega htio ubiti“. Jeste, htio je i imam najnovije dokaze – kazao je Memić.

Napomenuo je da ih nema kome predati jer niko ne rješava ubistvo njegovog sina. Kazao je da Državno tužilaštvo šuti i nakon presude i svjedoka.

– Sve znaju, sve imaju, samo trebaju početi hapsiti. VSTV trebalo je davno procesuirati Dalidu. Prije četiri mjeseca sam bio kod njih, neće ništa da urade. Disciplinski tužilac plakao je pred advokatom Ifetom što sam ja rekao da je on budala kada sam izašao od visokog predstavnika. Neka napusti tu poziciju, neka kaže ko mu ne da da ovo uradi – kazao je Memić.

On je kazao da je u pitanju vrh države, vladajuće strukture, te da niko nije došao izvana i to uradio. Ovo samo mogu uraditi vladajuće strukture, ne može ovo niko s ulice, kazao je Memić.

Memić se osvrnuo i na pismo policajaca MUP KS koje su uputili medijima i ambasadama, te je kazao da ga nijedan od njih nije gledao u oči kad su s njim pričali.

– MUP KS ima oko 1.800 ljudi. Ne treba niko da se boji ko nije učestvovao u ovom predmetu. Ali ovi policajci koji su sakrivali i poturali dokaze, skrivali prave oni će odgovarati. U MUP-u ima časnih ljudi koji su meni pomagali sve vrijeme.

On je pročitao sljedeća imena policajaca i inspektora koja su praćena zvižducima: Vahid Ćosić, Hasan Dupovac, Mirsad Dželilović, Džafer Hrvat, Sakib Kremo, Nurija Mehić, Emir Mehmedagić, Admir Šalaka, Edin Grabovica, Sanela Hasanbegović, Olga Vukša, Elmedin Konaković, Haris Imamović.

– Protiv svih njih bit će podnesene krivične prijave i opet ću organizirati pres konferenciju. Ja se ne bojim, koji god sam papir predao ja sam se na njega potpisao. Sud je rekao da je druga rekonstrukcija nezakonita, a prvu rekonstrukciju od 4. aprila je sakrila Dalida Burzić – kazao je Memić.

Memić je kazao da ne želi praviti od protesta politički skup, te je pozvao sve one koji mogu da mu pomognu. Kazao je da ponovo ima pitanje za Bakira Izetbegovića, predsjednika SDA kod kojeg je ranije bio.

– „Bakire ko nam ubi Dženana“. Pred njim sam jedino plakao jer sam mislio da će učiniti nešto. Ja vidim kakvi su ljudi oko njega. Sad ga pitam čiji je Ševal Kovačević, čija je Enra Suljić, čiji je Vahid Ćosić, čiji je Mevludin Halilović, čiji je Dragan Lukač, čiji je Hasan Dupovac. Neka odgovori i neka ih očisti od sebe.

On je kazao da treba očistiti MUP i pravosuđe. Postavio je pitanje ima li ijedna agencija koja će to učiniti.

– Jedino je ostala ulica i narod. Vidite i u Banja Luci šta se dešava, isti je princip. Treba uhapsiti autobus ljudi da krene nabolje, i u Banja Luci i ovdje – kazao je Memić.

On je pozvao sve građane da 5. oktobra dođu ispred BBI centra u 18 sati. Riječ je o nenajavljenim protestima.

– Pravde nema u sudnici. Pravde nema u Tužilaštvu. To sam davno obećao, ali ja ću biti prisiljen da blokiram i ulice. Pozivam glavnu tužiteljicu Gordanu Tadić da me primi u idućoj sedmici da pokrene istragu, ali da promijeni tužioca koji je zadužen za ovaj predmet. On ne može raditi taj predmet jer je kum federalnog tužioca protiv kojeg ću podnijeti krivičnu prijavu. Imam nove dokaze, a nemam ih kome dati – zaključio je Memić pozivajući građane da mu se pridruže 5. oktobra.

