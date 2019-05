Unutarstranački izbori : Nermin Nikšić i u naredne četiri godine ostaje na čelu SDP BiH

Nermin Nikšić ostaje na čelu Socijaldemokratske partije (SDP) BiH i u naredne četiri godine.

Prema preliminarnim podacima Središnjeg izbornog povjerenstva SDP-a na unutarstranačkim izborima održanim danas Nikšić je osvojio 12.668 glasova (57 posto).

Edin Delić dobio je 8.414 (38 posto) , a Svetozar Pudarić 1.094 glasa (5 posto) članova SDP-a koji su izišli na birališta.Najveći broj glasova Nikšić je dobio u Sarajevu i Tuzli. U Sarajevu je dobio 1.751, a u Tuzli 1.265 glasova.

Edin Delić u Sarajevu je dobio 215, a u Tuzli 480 glasova, dok za Svetozara Pudarića u Tuzli je glasalo svega 60 članova, a u Sarajevu 146.



– Mi smo u SDP-u danas nastavili dizati ljestvicu u polju podizanja demokratskih standarda. Izbrali smo teži put, izabrali smo potpunu demokratiju. Danas nema pobjednika niti poraženih, danas je pobijedio SDP BiH – kazao je nakon objave rezultata novi-stari predsjednik stranke Nermin Nikšić.



– Zamolio bih sve one koji su me podržali da zadrže svoje dostojanstvo: U porazu se ne ponizi, u pobjedi se ne povisi. U SDP-u nema neprijatelja i to je naše bogatstvo. Želim se zahvaliti ljudima koji su vodili ovaj štab i ljudima koji su vodili moje štabove po kantonima. Svjedoci ste da nismo koristili teške riječi – istakao je Nikšić.



Kako je kazao, već od sutra nastavljamo u istom pravcu.



– Kongres SDP-a na kojem ćemo izabrati novi saziv, a koji će moći odgovoriti političkom izazovu. Nastavljamo i započeti put infrastrukturnim jačanjem posebno u RS. Zajedno sa prijateljima naše stranke idemo u jačanje BH bloka.



Predsjednika SDP-a BiH moglo je birati 26.670 članova stranke na 177 biračkih mjesta diljem BiH. Izlaznost na izborima bila je 83,3 posto.