Novi šok za Trumpa: Njegovi omiljeni mediji šalju mu poruke da je sve gotovo i da prihvati poraz

Više američkih konzervativnih medija u vlasništvu medijskog magnata Ruperta Murdocha promijenilo je ton poruka koje šalju u očiglednom pokušaju da upozore svoju publiku da će, izgledno je, Donald Trump ipak izgubiti ove predsjedničke izbore, piše Guardian .

Poruke koje se odašilju su, čini se, koordinirane i uključuju poziv Trumpu da ‘očuva svoju ostavštinu’ tako što će pokazati dostojanstvo u porazu. Takve poruke mogu se iščitati na stranicama i u eteru Fox Newsa, Wall Street Journala i New York Posta, što su sve mediji inače skloni Trumpu i koje sam Trump rado konzumira.

Omiljena Trumpova voditeljica s Foxa, Laura Ingraham, koja je govorila i na republikanskoj konvenciji 2016., poslala je zapanjujuću poruku, čini se, usmjerenu direktno Trumpu, savjetujući mu da ‘dostojanstveno i staloženo’ prihvati poraz ‘ako i kada se to dogodi’, pozivajući ga da tako zaštiti vlastitu ostavštinu.

– Kad i ako dođe vrijeme da se prihvati neizbježni ishod ovih izbora, a nadamo se da se to ipak neće dogoditi, no ako se dogodi, predsjednik Trump to mora prihvatiti s dostojantvom i staloženošću koje je demonstrirao u vijećnici sa Savannah Guthrie (voditeljicom na NBC-ju). Mnogo je ljudi tada komentiralo ton njegova nastupa. To je ono što je sada potrebno, kazala je Ingraham.

– Gubitak izbora, posebno ako vjeruješ da su ukradeni, velik je udarac. Ne donosim nikakav zaključak. No, gubitak izbora, ako se to dogodi – strašan je. Ali ostavština predsjednika Trumpa postat će značajnijom ako se usredotoči na budućnost zemlje.

Wall Street Journal objavio je redakcijski komentar koji šalje gotovo identičnu poruku u tekstu naslovljenom ‘Predsjednička završna igra’ i podnaslovljenom ‘Trump ima pravo boriti se na sudu, no mora dokazati prevaru’.

– Njegova će ostavština biti značajno umanjena ako njegov posljednji potez bude gorko odbijanje legitimnog poraza, upozorava se u tekstu.

– Možda je bilo neizbježno da predsjednikovanje Donalda Trumpa završi onako kako je i počelo: tako što će predsjednik tvrditi da je pobijedio dok ga njegovi oponenti proglašavaju fašistom. Stvarnost je takva da će SAD imati normalan ishod izbora bez obzira na sporadično nadvikivanje, kaže se još u članku.

– Biden vodi u dovoljno država da osvoji mandat, a ako ti glasovi prežive ponovno prebrojavanje i sudsku parnicu, on će biti novi predsjednik.

Glavni urednici New York Posta, novina koje su prije izbora objavile čitav niz oštrih napada na Bidenova sina Huntera, poručili su ovaj tjedan svojim zaposlenicima da budu oštriji u svojem izvještavanju o Trumpu, navodi New York Times, pozivajući se na dopis koji je poslan zaposlenicima.

U iznenadnom obratu u četvrtak, tabloid Ruperta Murdocha objavio je dva članka posve drugačijeg tona. U jednom je kazao da predsjednik Trump posve neutemeljeno optužuje svoje političke protivnike za izbornu prevaru, a u drugom Trumpa opisuje kao uspaničenog autora besmislenih tvitova.

I Foxove poruke sličnog su tona i pokazuju vrlo malo razumijevanja za Trumpove tvrdnje o izbornoj prevari kojima ovaj želi preokrenuti ishod izbora.

Na pitanje o navodima Trumpove kampanje o tome da republikanskim promatračima nije bilo dozvoljeno nadzirati izbore, Foxov reporter je u javljanju uživo kratko odgovorio: ‘To nije istina. Nije istina. To jednostavno nije istina.’