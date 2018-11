Novi potres u Washingtonu : Trump smijenio ministra pravosuđa Jeffa Sessionsa

Američki predsjednik Trump je izjavio da su jučerašnji kongresni izbori prkosili povijesti i tradiciji, želeći time naglasiti da je on zaslužan za to što su republikanci pojačali svoju većinu u Senatu. Medjutim, Trump je nastojao minimizirati pobjedu demokrata koji su preuzeli većinu u Zastupničkom domu Kongresa.

U medjuvremenu je jedna druga vijest preuzela pažnju svih medija: ubrzo nakon novinske konferencije koju je predsjednik Trump održao, njegov ministar pravosudja Jeff Sessions dao ostavku -tačnije, uputio pismo ostavke na položaj predsjedniku, nakon što mu je jutros rečeno da je otpušten s položaja. Navodi se da je Jeff Sessions-u vijest o otpuštanju jutros prenio predsjednikov šef kabineta, John Kelly.

Press konferencija koju je predsjednik održao je bila dugo, a pitanja je bilo mnogo, od mnogobrojnih, i domaćih i stranih medijskih predstavnika. Pitanja i odgovori su ponekad poprimali oblik konfontacije, medjutim, Trump je nastojao odgovoriti na većinu pitanja Trump je rekao da smatra da će moći suradjivati s demokratskom većinom u Kongresu, pogotov na nekim pitanjima, medjutim, nije bio oduševljen novinarskim pitanjem o navodnoj istrazi njegovim poreskim uplatama, te o nastavku istrage o kolaboraciji s Rusijom pred predsjedničke izbore 2016.

Donald Trump, američki predsjednik:

Na osnovu dosadašnjeg koncepta prema kojem je vršena ta istraga, mogu samo reći : Dajte da vidim kakve to dokaze imate. Oni žele , od samog dana kada sam se kandidovao za predsjednika, da se tu nešto iznadje, medjutim, to se odužilo u beskraj, svi smo se umorili. Otkada istražuju, a još ništa nisu pronašli. Doslovno ništa. A znate zašto ? Zato što se nema ništa ni pronaći. No, ako žele, neka nastave igrati tu igru – mi ćemo ju igrati bolje od njih.

Sat vremena nakon press konferencije je Jeff Sessions, ministar pravosudja, dao ostavku, godinu dana nakon krupnih i teških napada Trumpove administracije na njega zbog toga što se povukao iz istrage o ruskom miješanju u izbore. Agencije navode da je gospodin Sessions poslao predsjedniku pismo ostavke, u kojoj je izmedjuoostaloga stajalo: Ova ostavka gospodine predsjedniče, dolazi po vašem zahtjevu!

Kako javlja Glas Amerike , Trump je netom nakon toga Twitterom objavio da mjesto ministra pravosudja preuzima dosadašnji šef kabineta tog ministarstva, Matthew Whitaker, bivši zamjenik državnog tužitelja savezne države Iowa. Očekuje se da zamjenik Ministra pravosudja, Rod Rosenstein, i dalje bude na čelu istrage o navodnom ruskom miješanju u američke predsjedničke izbore, ali to još uvijek nije potvrdjeno iz Bijele Kuće.

Ova ostavka je , kažu promatrači, kulminacija prilično otrovnog odnosa koji su imali predsjednik i dosadašnji ministar pravosudja, jer je Trump smatrao da je Sessions povlačenjem iz procesa istrage o Rusiji, otvorio vrata političkom neprijatelju Trumpa, bivšem direktoru FBI-ja, Robertu Muelleru, koji vodi kontroverznu istragu.