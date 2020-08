Novi pokušaj povezivanja RS i Kosova : Dodik dostavio dokument Vučiću i ponovo kritikovao međunarodnu zajednicu u BiH

Član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da su iz Republike Srpske dostavili dokument predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću u kojima ukazuju na antidejtonsko ponašanje visokog predstavnika međunarodne zajednice u BiH, te da su i time željeli da pokažu da zapadne zemlje imaju dvostruke aršine kada je riječ o pitanjima RS-a i Kosova.

“Naravno da je to dio naših razgovora koje smo imali u Banjoj Luci i potrebe da predsjednika Vučića, odnosno Srbiju, upoznamo sa antidejtonskim ponašanjem visokog predstavnika međunarodne zajednice u BiH povodom primjene Dejtonskog sporazuma”, pojasnio je sinoć Dodik u izjavi za Tanjug.

On je istakao da žele da podrže predsjednika Vučića u nastojanju da na pravi način i sa dodatnom snagom uđe u pregovore sa Prištinom.



“Mi smo dostavili predsjedniku Srbije informacije o antidejtonskim ponašanju, kao akt koji je razmatran i razmatra se na vladi. Naravno da već imamo zaključke vezano za antidejtonsko ponašanje i kršenje Dejtona u Skupštini Republike Srpske i u cjelini ćemo te dokumente dostaviti predsjedniku Srbije”, naveo je Dodik.

To je, ističe, učinjeno, s obzirom da Srbija razgovara sa Prištinom, a da su neke zapadne zemlje rekle da prihvataju nezavisnost Kosova, dok te iste zapadne zemlje krše Dejton, tako što, prema Dodikovim riječima, Republici Srpskoj oduzimaju prava i žele da je konzerviraju i naprave unitarnu BiH.



To je, naglašava Dodik, potpuno obrnuti proces koji je viđen na primjeru Kosova i Metohije.



“Dakle, ideja da se Vučiću dostave podaci u tom pogledu i da može na relevantan način da uporedi različito ponašanje međunarodne zajednice u gotovo identičnim situacijama vezano za statuse”, naveo je Dodik.



On je istakao da potpuno razumije da je za Vučića to teško pitanje, ali da Srbija kao “garant Dejtonskog sporazuma, treba i ima obavezu, što predsjednik i pokazuje, da zaštiti legitimna prava Republike Srpske, stečena Ustavom i Dejtonskim sporazumom”.



“Ukoliko međunarodna zajednica smatra da je Kosovo nezavisno, a jedan dio nje je već pokazao da priznaje nezavisno Kosovo, većina zemalja EU i SAD, onda mi smatramo da i mi možemo kao Republika Srpska da istaknemo pravo na regulaciju statusa koji nama odgovara”, rekao je Dodik.



Ponavlja da je Republika Srpska trajno nezadovoljna statusom u BiH, jer im ona, kaže, ništa nije dobro donijela.



“I BiH i visoki predstavnik i međunarodna zajednica su oduzimali prava Republici Srpskoj i oni žele da evropskim procesom BiH, to nasilje verifikuju i da se promijeni Ustav i ubaci u Ustav i sve nadležnosti prebace na Sarajevo”, rekao je Dodik.



Ranije danas, Vučić je izjavio da je dobio “određene papire” iz Republike Srpske, te da očekuje i određene odluke Skupštine Republike Srpske, pa će promisliti kako po tom pitanju da se odredi Srbija.



Nije preciznije govorio o tim papirima, a spomenuo ih je u kontekstu izazova koji očekuju Srbiju, a pijre svega, kako je rekao, po pitanju Kosova.



Јedini “papiri” koji su ranije najavljeni iz Banje Luke tiču se izjave Milorada Dodika, na zajedničkoj pres konferenciji u Banjoj Luci, da je predsjedniku Srbije rekao da se ne može razgovarati o odvajanju Kosova, a da se pritom ne razgovara i o statusu Republike Srpske, odnosno da “ako Kosovo ostaje u Srbiji i Republika Srpska ostaje u BiH”.



Dodik je prenio tada novinarima da se Vučić nije izjašnjavao o toj tezi, a Vučić je rekao da će to učiniti kada dobije obrazloženje na papiru.

(Kliker.info-Klix)