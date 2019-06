Novi početak : Mirko Šarović novi predsjednik SDS

Mirko Šarović novi je predsjednik Srpske demokratske stranke. Vruću stolicu na čelu SDS-a, Šarović je naslijedio od Vukote Govedarice, a u trci za predsjednika najveće opozicione partije pobijedio je aktuelnog načelnika opštine Teslić, Milana Miličevića i to za 24 glasa.

Šarović je dobio podršku 205 delegata, dok je za Miličevića glasao 181 delegat.



„Mislim da je danas SDS pobijedio, pobijedila je Srpska demokratska stranka. Mislim da je ovo bila jedna demokratska utakmica i koristim priliku da se svima zahvalim i onim koji su glasali za mene i onim koji nisu meni poklonili povjerenje. Ja ću biti i njihov predsjednik. Svakako razumjeću i njihova razmišljanja i njihove brige jer želim da donesemo prijeko potrebne promjene SDS-u. Svi mi volimo SDS, a najviše volimo jak SDS. A ja želim da budem predsjednik jakog SDS-a, SDS-a koji pobjeđuje“, rekao je Šarović.







Cilj novog predsjednika SDS-a je jasan, vratiti stranku na vlast. Šarović nije želio govoriti o eventualnim imenima na novom čelu stranke. Poručio je da to iziskuje dodatne razgovore i konkretno sagledavanje situacije u stranci, kako bi se što bolje pripremili za ono što očekuje stranku u narednoj godini, a to su lokalni izbori. Novoizabrani predsjednik SDS-a nije želio komentarisati ni spekulacije da će Vukota Govedarica biti imenovan na mjesto zamjenika predsjednika stranke.



„Ja sam optimista, ja vjerujem u SDS koji može da pobjeđuje i koji može da bude jedna od najvećih i rekao bih ključna politička opcija u RS. Vjerujem da može da donosi pobjede. Potrebno je da izoštrimo svoju politiku, rekao sam prije nekoliko dana, da imamo miris i ukus, da budemo prepoznatljivi, da budemo drugačiji od naše konkurencije i da na osnovu toga da pridobijemo naklonost javnosti“, poručuje Šarović.







Dok je Šarović podijelio sa predstavnicima medija svoja prva zapažanja i stavove, njegov protivkandidat Milan Miličević nije želio pred novinare. Skupštinu SDS-a napustio je i prije zvaničnog proglašenja pobjednika unutarstranačkih izbora. Mirko Šarović u tome ipak ne vidi nikakav problem i poručuje da neće biti nikakvih podjela u SDS-u.



„Mislim da je on jedan od onih na kojima je budućnost SDS-a, vrlo važna ličnost u našim životima i ja kao predsjednik ću uvijek to imati na umu. I u tom smislu dao sam izjavu da je svakako on osoba koja mora da zajedno sa mnom i sa drugima izgrađuje ovaj bolji i uspješniji SDS u budućnosti“, kaže Šarović.



Na skupštini SDS-a, izglasan je novi statut stranke koji je podržalo 311 delegata i izabran je novi Glavni odbor. Prema novom statutu, data su veća ovlašćenja predsjedniku stranke, koji će od sada imati mogućnost da sam bira članove Predsjedništva.







Osim toga, statutom je definisano i vraćanje funkcije zamjenika predsjednika stranke, ali i formiranje Izvršnog odbora, koji će biti sastavljen od kandidata koji dolaze iz Izbornih jedinica.



Mirko Šarović, aktuelni ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u SM Bosne i Hercegovine, sedmi je po redu predsjednik SDS-a.



Prije njega na mjestu predsjednika bili su Radovan Karadžić, Aleksa Buha, Dragan Kalinić, Dragan Čavić, Mladen Bosić i Vukota Govedarica.

