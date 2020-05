Novi ministar u BiH: Pet godina srednjoškolac i 12 godina student

Miloš Lučić – pet godina srednjoškolac i 12 godina student – odlukom 22 zastupnika dobit će ministarsku fotelju u državnom Vijeću ministara. I ne samo to: dobija i prvo zaposlenje po okončanju ere vječitog studenta.

U klupi je godinu duže od prosječnog učenika sjedio čovjek s danas nadprosječnom funkcijom – novoimenovani ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Miloš Lučić. Ponavljanje razreda i studiranje 12 godina nije sporno ni za vladajuću koaliciju ni za ministra koji će se do 2022. godine baviti ljudskim pravima. Kaže, gradio je bankarsku karijeru paralelno uz dvanaestogodišnji studij.

“Vi ste čuli mogog puta da gospodin Dodik dolazi sa reprezentacijom. Očito da je ovo slabašna reprezentacija. Voljeli bismo da su poslali nekog kompetentnijeg, ali mi više ne možemo čekati“, rekao je Adil Osmanović.

“Ako on ovog trenutka zadovoljava sve zakonske uslove za izbor i imenovanje u Vijeće ministara, meni je to dovoljno. Predložen je od kolega koje su sa nama sjeli i dogovorili parlamentarnu većinu, mi se u to ne miješamo isto kao što se oni ne miješaju u naš izbor“, kazao je Nikola Lovrinović.

“Dnevni red je usvojen i prve naredne tačke su izbor i imenovanje ministra i izamjenika ministira. Predlažem da ostanete i sačekate to će biti kratko“, rekao je Nebojša Radmanović.

Upravo u skraćenom mandatu će bankarsku karijeru Lučić zamijeniti ministarskom pozicijom – što mu je ujedno i prvo radno iskustvo sa visokom stručnom spremom; u ministarskoj fotelji dobio je ono što puno diplomanata i magistara iz BiH potraži van naše zemlje.

“Završio taj kontroverzni fakultet, za što stižu najave visokih zvaničnika RS da će rad biti obustavljen, a pored toga i nakon 12 godina fakulteta ovo mu je prvo radno iskustvo“, komentarisao je Dragan Mektić.

“Mislim da čak imamo jednu ironičnu situaciju. Neko je odustao jer nije imao srednju školu, a sad imamo i ponavljača razreda srednje škole“, izjavio je Damir Arnaut.

Godine studiranja i kvalitet znanja su u drugom planu u odnosu na stranku iz koje dolazite – komentar je opozicije na prijedlog imenovanja.

“To je ona stara poruka: ne morate imati bilo kakvog isksutva, možete da studirate i 15 godina, ali bitno je kojoj stranci pripadate i vama su vrata otvorena“, rekao je Mirko Šarović.

“Ja sam svoj stav pokazao prilikom glasanja na Komisiji za izbor za pripremu Vijeća ministara, a kao što ću i danas biti. Neka bude na obraz onima koji su glasali i koji će dići ruku za takvog“, poručio je Saša Magazinović.

Roditelji studenata u BiH nerijetko dižu kredite da bi otplatili studij, studentske domove, knjige, život. Rade paralelno uz studij, završavaju fakultete u roku – ali ne budu baš svi ministri. Zapravo, vrlo rijetki sa takvim kvalifikacijama budu. Vječito neodgovoreno pitanje postojanja moralne odgovornosti, degradiranje vrijednosti ionako lohotnog obrazovanja u BiH – ostalo je u drugom planu u odnosu na ministarsku fotelju koja je od danas zauzeta. Dok je zvonilo zvono za kraj sjednice, nekom budućem doktoru nauka u BiH, danas je možda odzvonilo i strpljenje čekanja na zaposljenje na birou. Pa će svoju vrijednosti pokloniti nekoj drugoj zemlji.

