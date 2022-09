Novi kralj tenisa : Fantastični Alcaraz osvojio US Open i postao najmlađi broj 1 u povijesti

Nevjerovatni Carlos Alcaraz je u finalu US Opena pobijedio Caspera Ruuda 6:4, 2:6, 7:6, 6:3 te osvojio svoj prvi Grand slam u karijeri. Od danas je prvi igrač svijeta i to najmlađi u povijesti s 19 godina i četiri mjeseca, a Ruud je skočio na drugo mjesto ATP ljestvice.

Alcaraz je sjajno otvorio meč i već u trećem gemu je napravio brejk koji je držao bez problema do kraja prvog seta. U drugom setu Ruud je morao spašavati brejk loptu kod 2:2 da bi onda fantastičnim tenisom nanizao četiri gema. Alcaraz je u trećem setu vodio 2:0 i imao je brejk loptu za 3:0, no Ruud je to sve spasio i onda na 6:5 propustio dvije set lopte na servis Alcaraza koji je tie-break dobio 7:1.

U četvrtom setu jedini brejk napravio je Alcaraz u šestom gemu i do kraja seta je bez problema čuvao prednost i završio meč servis winnerom nakon kojeg se srušio na teren od šoka i sreće. Alcaraz je meč završio sa čak 14 aseva iako je u turniru u prosjeku pogađao pet aseva po meču.

Fenomenalan u ključnim poenima

Pogodio je 55 winnera uz 41 neforsiranu pogrešku, a osvojio je čak 74 posto poena nakon prvog seta. Na reternu su odlučivale nijanse. Ruud je iskoristio tri od deset, a Alcaraz tri od 11 brejk lopti. Obojica su protiv servisa osvojila 34 posto poena, ali je Alcaraz vrhunski odigrao ključne poene i postao najmlađi osvajač US Opena od Petea Samprasa 1990. godine.

Alcaraz je na putu do finala čak tri puta dobivao mečeve u pet setova i to protiv Čilića, Sinnera i Tiafoea. Do finala je na terenu proveo 13 i pol sati, a za pobjedu u finalu trebala su mu tri sata i 20 minuta.

Alcarazu je ova pobjeda, osim prvog mjesta na ATP ljestvici, donijela i 2.6 miliona dolara zarade. Ovo mu je bio šesti osvojeni turnir u karijeri, a ove godine je osvojio dva Mastersa, onaj na zemlji u Madridu te na betonu u Miamiju gdje je u finalu pobijedio također Caspera Ruuda.

