Novi detalji : Ona je krivac za propast braka Trumpa mlađeg

Nikad ga nema kod kuće. Stalno putuje. Obožava lov i svoje slobodno vrijeme redovito provodi pucajući u slonove, leoparde i ostale životinje. Jako se promijenio. Na Twitteru objavljuje uvredljiv sadržaj. Prijeti da će kćeri uzeti pola slatkiša kako bi naučila što je socijalizam.

Prema prijateljima Vanesse Trump (40) i drugim dobro informiranim osobama, ovo su glavni razlozi zašto se ona i Donald Trump mlađi (40) razvode nakon 13 godina braka.

Us Weekly i Page Six pišu da se su pjevačica i reality zvijezda Aubrey O'Day i Donald Trump mlađi 2011. godine upustili u aferu. Njihova je veza navodno počela tijekom produkcije pete sezone televizijske emisije “Celebrity Apprentice”. O'Day, inače sudionica treće sezone MTV-jeve reality emisije “Making the Band”, te se sezone natjecala, a Trump mlađi je figurirao kao savjetnik. Osobe koje poznaju O'Day rekli su za Us Weekly da je veza pjevačice i Trumpa mlađeg trajala više mjeseci.

Trump je navodno prekinuo aferu kada je njegova supruga pronašla emailove koje su izmjenjivali O'Day i Trump mlađi. O'Day, inače bivša članica pop grupe Danity Kane, 2013. godine izdala je pjesmu “DJT” na svom albumu “Between Two Evils” i, kako piše The Washington Post, mnogi nakon medijskih napisa da je bila u vezi s Trumpom mlađim tvrde da je ta pjesma nastala kao rezultat njihovog prekida.

Ime “DJT” 2013. je godine zasigurno izgledalo kao bezazlena kratica, međutim pogleda li se detaljnije može se doznati da su to inicijali Donalda Johna Trumpa mlađeg. Istina, nedostaje slovo za “mlađi”, ali nagovještaj postoji. Prema opisu koji stoji u bazi podataka Američkog društva kompozitora, autora i izdavača, pjesma koju su napisali James Eugene Roston, Adam Gann Waldman i “nepoznata treća osoba” govori o burnoj vezi kakvih u srednjim školama diljem SAD-a ima mnogo.

“Što god istina bila zauvijek definira našu stvarnost/I ja moram biti u stanju to definirati prije nego što mogu otići/Tada sam mislila da je trebalo biti zauvijek, ali možda sam lagala samu sebe”, glasi dio riječi pjesme “DJT”. Pjevačica se u trominutnoj pjesmi prebacuje iz intimnog ispovjednog tona i pjevanja, a cijela stvar započinje razgovorom između pjevačice i predmeta njezine žudnje i/ili bijesa. “Možeš reći da je sve bila jebena bajka ili možeš reći da je bilo stvarno, ali ja moram znati. I ti znaš”, kaže O'Day.

“U trenutku sam mislio da je zauvijek, ali možda sam lagao sam sebe”, odgovara muškarac. Tijekom pjesme se poput refrena ponavlja stih: “Mrzim se što sam te voljela, mrzim te što si dopustio da naša ljubav umre”. Trump mlađi i O'Day za sada nisu niti potvrdili niti negirali svoju navodnu vezu te nisu odgovorili na medijske molbe za komentarom.

Ovakva pjesma, izdana samo godinu dana nakon njihovog navodnog prekida i s ovakvim riječima, ne može biti slučajnost. O'Day je nekoliko godina kasnije putem Twittera izrazila nezadovoljstvo zbog Trumpove pobjede na predsjedničkim izborima 2016. godine. Kada je jedan korisnik Twittera istaknuo da se sada ljuti jer su joj “čekovi (od “Celebrity Apprenticea”) prestali dolaziti”, O'Day je odgovorila da “njezina priča koju nije ispričala sada vrijedi milijune”. Pjevačica je taj tweet u međuvremenu obrisala.

