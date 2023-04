Novi crnogorski predsjednik zaklinje se u Europu, a pobjedu slavi uz srpske trobojke. Podržavaju ga Šešelj i SPC…

Era Mila Đukanovića je završila. Na predsjedničkim izborima doživio je poraz i nakon preko trideset godina vladavine silazi s vlasti, a Crnu Goru očekuju teška i turbulentna vremena s neizvjesnom završnicom. Milo Đukanović izgubio je od skoro duplo mlađeg kandidata (imao je samo pet godina kada se ovaj uspeo na crnogorski tron) 37- godišnjeg Jakova Milatovića, a razlika čak nije ni tako tijesna kakao su svi očekivali. Izašlo je oko 71 posto glasača.

Milatović, (umjereni) prosrpski kandidat iza kojeg je stala Srpska pravoslavna crkva (SPC), koja je agitirala za njega (svećenici su praktički išli od vrata do vrata i pozivali ljude da glasaju za njega) te Srbija – provučićevski mediji i Vojislav Šešelj otvoreno su ga podržavali (odmah nakon izbora srbijanski mediji pišu “Milo Đukanović nokautiran”), ali navodno i zapadne ambasade, ostvario je, uvjerljiviju razliku nego se to očekivalo – preko 15 posto, mada se mislio da će borba biti posve neizvjesna.

Svoju kampanju, pokazalo se uspješno, gradio je na poruci: “Samo ja mogu pobijediti Đukanovića”. Svoju pobjedu slavi uz srpske trobojke koje dominiraju njegovim izbornim štabom i uz srpske nacionalističke pjesme. Slično je bilo i kada je pobijedio na lokalnim izborima u Podgorici kada su procrnogorski mediji pisali da je vrlo od “Europe sad” postao “Srbija sad”.

Milo Đukanović je pao jer nije uspio, u sve vrijeme svoje višedecenijske vladavine, osigurati nekog prihvatljivog i jakog nasljednika, niti dovoljno ojačati procrnogorsku suverenističku struju koja bi se mogla suprotstaviti prosrpskoj i proruskoj opciji, koja je zadnjih godina ojačala, pogotovo kada su na njihovo čelo stale crkvene strukture SPC-a, odnosno Crnogorsko-primorske mitropolije.

Konačno Milatović iako se zaklinje u Europu, bio je jedan od “apostola” u vladi Zdravka Krivokapića (bilo je 12 ministara), koja se “stvorila” u manastiru SPC-a Ostrog i čija je siva eminencija bio tadašnji mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije. Dobio je resor ekonomskog razvoja, a “proslavio se populističkim mjerama” – s jedne strane je povećao mirovine i plaće, ali je zato, kažu, uništio zdravstvo i obrazovanje, kojima je ukinuo doprinose. Proveo je i poreznu reformu, nakon koje je crnogorski proračun imao rupu od 200 milijuna eura, što je oko osam posto planiranog proračuna.

Milo Đukanović zamjerio se i Europi, premda je njegova politika, pogotovo zadnjih godina bila izrazito proeuropska i oslanjala se na euroatlantske integracije, a Crna Gora je uspjela uči u NATO i za sada, učiniti najveći korak prema članstvu u EU od svih zemalja zapadnog Balkana. Što će učiniti mladi Jakov Milatović čiji pokret se zove Europa sad! tek ćemo vidjeti, ali njegovom pobjedom svakako su ojačale prosrpske opcije, koje su međusobno u suparničkom i konkurentskom odnosu, ali im je, ovog puta uspjela zajednička nakana – rušenje Mila Đukanovića.

On, ovog puta nije uspio mobilizirati sve procrnogorske komponente, nego ni manjine, u prvom redu Albance i Bošnjake, na koje je uvijek računao, jer svi su se umorili. Stari “mačak” je napravio grešku, koju uglavnom rade političari koji predugo ostaju na vlasti i ne osjete kada treba “objesiti kopačke o klin”, ne prihvaćajući da je njegovo vrijeme ipak prošlo. Time je doveo u opasnost upravo ono što je i njegova zasluga – obnova neovisnosti i jačanje crnogorskog nacionalnog i kulturološkog identiteta.

No, za tri mjeseca su parlamentarni izbori, na kojima će se pokazati što će biti s Crnom Gorm i hoće li ona, nakon promijene na predsjedničkom tronu, postati tek “dragulj” u kruni Vučićevog “srpskog sveta”, čemu se on “toplo” nada te će mu to doći i kao određena kompenzacija za poraz i gubitak Kosova ili će potonuti u nove raskole i dubioze koje mogu dovesti u pitanje njen nacionalni i etnički opstanak.

Pobjeda Jakova Milatovića svakako će biti veliki vjetar u leđa svim prosrpskim snagama na predstojećim izborima, a pogotovo njegov strani, koja nije u Skupštini, ali joj već sada svi predviđaju vodeće mjesto na crnogorskoj političkoj sceni koja će se formirati na ovim novonastalim temeljima.

Treba vidjeti kako će se sada ponašati prosrpske stranke od radikalno nacionalističkog Demokratskog fronta četničkog vojvode Andrije Mandića preko umjerenih prosrpskih opcija poput Bečićevih Demokrata te nekih drugih poput Abazovićeve URA-e, u odnosu na Europu sada i Milatovića koji će morati zadovoljiti mnoge koji su ga gurali naprijed.

Neki već misle da će ovom pobjedom Srbija i prosrpske opcije pokazati svoje pravo lice – tražiti izlazak iz NATO-a, opoziv priznanja Kosova, ukidanje sankcija Rusiji, pa čak i stvaranje nekih preduvjeta za ponovno ujedinjenje sa Srbijom (o tome su mnogi prvaci prosrpskih stranaka govorili zadnjih godina).

No, Jakov Milatović morat će zasukati rukave i pokazati što on zapravo želi.

S druge strane, neizvjesna je budućnost pred DPS-om, jedinom snažnom nacionalnom i državotvornom crnogorskom strankom, koja bi nakon Đukanovićevog porazom, mogla uči i period nestabilnosti, pa možda čak i raskola, što bi joj pred skore izbore samo umanjilo šanse da ponovno bude najjača na političkoj sceni.

DPS će svakako trebati nastaviti bez Đukanovića i najveća greška bi im bila, da ih i dalje vodi na parlamentarnim izborima, jer on više nije “adut za trku”. Stoga će sada morati potražiti nekog tko će se moći suprotstaviti Milatoviću i Europi sada, koja će zasigurno postati najvažniji politički faktor u Crnoj Gori i od čijeg smjera će ovisiti njen daljnji put.

Milatović treba vratiti dugove i SPC-u, i prosrpskim radikalima koji su ga podržali, ali i zapadnim ambasadama koje sigurno neće dobro gledati ako on počne dovoditi u pitanje članstvo u NATO-u i ne otkoči europske pregovore koji su trenutno zapali u slijepu ulicu ili se preko Beograda odluči približavati Moskvi.

Može se pretpostaviti da će Crna Gora ući u novo razdoblje krize, koje već traje duže vrijeme te da će do parlamentarnih izbora proći u novom natezanju ne samo između prosrba i procrnogoraca, nego će pucati i u njihovim redovima.