Nove smjernice zdravstvenih zvaničnika u SAD: Vakcinisani građani mogu ponovo da putuju bez testiranja ili odlaska u karantin po povratku

Centri za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) ažurirali su smjernice u kojima se sada navodi da građani koji su u potpunosti vakcinisani mogu da putuju u SAD bez testiranja na koronavirus ili odlaska u karantin po povratku.

Agencija je prethodno upozoravala protiv putovanja, koja nisu bila neophodna, čak i za vakcinisane građane, ali je navela je da izmijenila smjernice u svjetlu sve većeg broja ljudi koji primaju vakcinu, kao i dokaza o zaštiti koju vakcine pružaju.

”Svakog dana dobijate više podataka i mijenjate smjernice na osnovu toga”, poručio je dekan koledža za javno zdravlje na Univerzitetu Nebraske Ali Kan i dodao da ažurirane smjernice potvrđuju bezbjednost i efikasnost vakcina i predstavljaju dodatni motiv za građane da se vakcinišu

Međutim, direktorka CDC-a Rošel Volenski rekla je na konferenciji za novinare da, uprkos novim smjernicama, ta agencija ipak ne ohrabruje ljude da putuju u ovom periodu zbog velikog broja slučajeva koronavirusa širom zemlje.

“Znamo da sada naglo raste broj slučajeva. Ja bih savjetovala protiv putovanja generalno. Ne preporučujemo da se sada putuje, naročito ako niste vakcinisani”, rekla je Volenski.

Prema podacima centara, gotovo 100 miliona ljudi u SAD – ili oko 30 odsto populacije – primilo je najmanje jednu dozu vakcine protiv COVID 19. Osoba se smatra u potpunosti vakcinisanom dvije nedjelje nakon što je primila posljednju neophodnu dozu vakcine.

Građanima koji nisu vakcinisani i dalje se savjetuje da izbjegavaju putovanja koja nisu neophodna.

U novim smjernicama se navodi:

— Ljudi koji su u potpunosti vakcinisani mogu da putuju u SAD, bez testiranja na koronavirus ili karantina. Ljudi bi i dalje trebalo da nose maske, drže socijalnu distancu i izbjegavaju gužve.

— Za međunarodna putovanja, CDC navodi da vakcinisani građani ne moraju da se testiraju na COVID19 prije odlaska, mada neke destinacije to možda zahtijevaju.

— Vakcinisani građani i dalje bi trebalo da imaju negativan test na COVID19 prije ukrcavanja na let do SAD i da budu testirani tri do pet dana po povratku u zemlju. Ne moraju međutim da idu u karantin. Agencija je napomenula da su smjernice za putovanje u inostranstvo oprezne zbog mogućnosti pojave novih sojeva virusa i različitih kampanja vakcinacije širom svijeta.

CDC se pozvao na nedavno istraživanje o stvarnim efektima vakcina u obrazloženju odluke da izmijeni smernice. Agencija je prethodno saopštila da građani koji su u potpunosti vakcinisani mogu da posjećuju jedni druge u zatvorenom prostoru bez nošenja maski ili držanja socijalne distance.

Takođe mogu da posjećuju druge ljude koji nisu vakcinisani u okviru jednog domaćinstva pod istim uslovima, ako kod tih pojedinaca postoji nizak rizik od ozbiljne bolesti ako se zaraze koronavirusom.

Vakcinacija u SAD počela je sredinom decembra, a trenutno se koriste tri vakcine: kompanija Pfizer i Moderna za koje su potrebne dvije doze koje se daju u razmaku od nekoliko nedjelja, kao i Johnson i Johnson za koju je potrebna jedna doza.

(Kliker.info-Glas Amerike)