Novalić o malina-respiratorima : “Solak potpisao odluku o respiratorima, ja nisam doktor, ne razumijem se u to.”

Federalna uprava civilne zašite je nadležna da se bavi nabavkama, rekao je premijer bh. entiteta Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić, govoreći o kupovini 100 respiratora iz Kine u vrijednosti od 5,2 miliona eura. Uvoznik tih respiratora za federalnu Vladu bilo je preduzeće “FH Srebrena malina”, koje se bavi uzgojem i preradom voća i povrća.

“Vlada FBiH nije nabavna služba, mi se bavimo fiskalnom i ekonomskom politkom i javnim investiranjem”, rekao je Novalić gostujući u Dnevniku 2 Federalne TV.

“Imamo preko 100 fondacija, fonodva i organizacija koji obavljaju određene zakonske stvari za Vladu FBiH, i u tom slučaju Federalna uprava civilne zaštite je jedina nadležna da se bavi ovim pitanjima. Vlada FBiH je uredno donijele sve odluke i dala prava Federalnoj upravi Civilne zaštite, odnosno Kriznom štabu da nabavlja svu opremu, ne samo ovu. I to je radila već u tri navrata od početka pandemije, jednom za tri miliona KM, drugi put za sedam i treći put za sedam, i tamo stoji da je to za medicinsku opremu”, kazao je Novalić, gostujući u Dnevniku 2 Federalne TV.

Potvrdio je da je načelnik Civilne zaštite FBiH Fahrudin Solak potpisao odluku o nabavci respiratora.

“Mislim da se zaboravlja činjenica da su prvi u jugoistočnoj Evropi nabavili respiratore i ja se ponosim time. Ukoliko zaista postoje primjedbe, samo istražni organi treba to da riješe. To je međunarodna nabavaka, to jedna faktura. Ne smijemo dopustiti da to rade mediji ili neki drugi”, kazao je Novalić.

‘Pitanja za Civilnu zaštitu’

Na upit da li zna kakve su respiratore kupili za pet miliona eura, Novalić je rekao: “Sve su to pitanja za Civilnu zaštitu. Vlada se zaista time ne bavi, Vlada daje novac.”

“Do sada je potrošeno 23 miliona konvertibilnih maraka, za maske, zaštitna odijela i tako dalje. Znači, to je jedan konglomerat proizvoda koji su do sada nabavljeni u organizaciji Civilne zaštite i zaista treba tamo to pitati”, naveo je Novalić.

Upitan šta misli o izjavi dopremijerke i komandantice Federalnog štaba Jelke Milićević koja je kazala da procedure nisu ispoštovane, Novalić je rekao: “Pozivam sve, ako postoji sumnja, neka se dopusti da se to istraže istražni organi, imaju fakture i koji su respiratori, ja nisam doktor, ne razumijem se u to.”

Pokrenute istrage

Tužilaštvo Kantona Sarajevo formiralo je predmete za provjeru postupaka nabavki respiratora i testova za korona virus Vlade Federacije BiH, a Agencija za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine (SIPA) objavila je da provjerava nabavku 100 kineskih respiratora.

Iz Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) Bosne i Hercegovine ranije je potvrđeno da je preduzeće “Srebrena malina” d.o.o. iz Srebrenice uvoznik 80 respiratora iz Kine za Vladu bh. entiteta Federacija BiH.

Ministrica Milićević saopćila je da “relevantne i nadležne institucije u ovoj krizi nisu sudjelovale u navedenoj nabavci”.

“Prema jasnim procedurama, sve potrebe prvo utvrđuje struka, odnosno Zavod za javno zdravstvo. Nakon toga se donosi odluka o pokretanju nabavke od strane Federalnog stožera Civilne zaštite i pribavlja suglasnost Vlade Federacije BiH. Proceduru nabavke provodi Federalna uprava Civilne zaštite. Na kraju, kada oprema za borbu protiv korona virusa stigne, Federalni stožer usvaja odluku o njenoj raspodjeli lokalnim razinama. U navedenom slučaju nabavke respiratora ta procedura nije provedena”, ističe Miličević.

Fikret Hodžić, vlasnik “Srebrene maline”, u saopćenju je naveo da je njegovo preduzeće uvezlo respiratore iz Kine i da su “u transportu korištene usluge nekoliko međunarodnih aerodroma, carinske i sigurnosne agencije nekoliko država izdale potrebnu dokumentaciju, kao i državne agencije specijalizirane za kontrolu i praćenje trgovine medicinskom opremom”.

