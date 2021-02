Novak Đoković po deveti put kralj Australije : “Titula je moj odgovor na sve kritike”

U obračunu za novi naslov prvi reket svijeta razbio je Danila Medvedeva u tri seta (7:5, 6:2, 6:2). Ruski teniser izgledao je sve lošije kako se meč odvijao te tako upisao poraz i u drugom grand slam finalu svoje karijere.

Podsjetimo, Đoković je tokom turnira u Melburnu imao velikih problema s povredom, ali uspješno je prebrodio oluju i dočekao da uvrsti novi trofej u vlastitu kolekciju.

S ovim grand slam naslovom približio se po broju grand slam titula Nadalu i Federeru (po 20), dok će postati ujedno i teniser s najvećim brojem sedmica na prvom mjestu ATP liste.

Nakon osvojene devete titule Australiji Đoković je brojnim medijima govorio i o medijskom pritisku kojem je proteklih mjeseci bio izlošen.

Znam da je to potpuno nepotrebno. Ponekad je teško da se sve to izbjegne. Neke stvari koje ljudi kažu, desi se to kada gledate meč, pa neko u komentaru to pomene, kako god. U svakom slučaju, dođe do vas. Naravno da nije lijepo to čuti. Mismim da nije korektno od pojedinih da kritikuju bez da prethodno provjere kako je stvarno. Ali, nije mi to prvi put. Imam toliko iskustva sa tim, dešavalo mi se to mnogo puta u životu, karijeri. Vjerovatno neće biti ni poslednji put. Na kraju, svako ko je u ovome ima pravo da kaže šta želi. Do mene je da li ću da reagujem ili ne, i na koji način. Nisam dozvolio da to utiče na moju igru. Osvajanje trofeja je na neki način odgovor na sve to”, poručio je broj jedan.

(Kliker.info-B92)