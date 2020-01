Nova šansa za zmaja : Asmir Begović stigao na posudbu u Milan

Asmir Begović je danas postao novi igrač Milana u kojem će ostati do kraja sezone.Begović je stigao na San Siro kao posuđen igrač iz Bournemoutha s obzirom na to da menadžer engleskog kluba Eddie Howe ne računa na njega.



Naš golman je prvi dio sezone proveo na posudbi u azerbejdžanskom Qarabagu u kojem je sakupio 17 nastupa u svim takmičenjima, a po isteku posudbe vratio se u Englesku i pokušao pronaći klub u Premiershipu.

Iako se spominjalo da će postati igrač West Hama, to se nije desilo, a iznenada se pojavila opcija dolaska u Milan s obzirom na to da je rezervni golman Pepe Reina potpisao za Aston Villu.



Direktori Milana Zvonimir Boban i Paolo Maldini su ekspresno reagovali te su dogovorili posudbu Begovića koji će biti rezerva Gianluigiju Donnarummi.



Ipak, prema pisanju italijanskih medija Begović neće ostati i nakon kraja sezone u redovima Rossonera koji žele dovesti brazilskog golmana Ivana iz Ponte Prete.



Begović ima aktuelni ugovor s Bournemouthom do ljeta 2021. godine.

(Kliker.info-Klix)