Nova pravila u vremenu post-istine : Kongresmen koji se lažno predstavljao ne razmišlja o ostavci, već reizboru

Ne osvrće se na kritike i odbija da podnese ostavku, dok istovremeno pokušava da izgradi novi imidž.

Ovakav pristup ranije je bio nezamisliv, ali signalizira nova pravila u vremenu post-istine, u kojem se laži izgovaraju bez posljedica.

„Ljudi su me izabrali da ih ovde predstavljam, i to radim svaki dan“, rekao je Santos za AP ispred Predstavničkog doma. „To je težak posao. Da sam rekao da je lako, lagao bih vas – a mislim da to nije ono što želimo, zar ne?”

Upitan o eri post-istine, Santos je rekao: „Mislim da je istina i dalje veoma važna”.

Iako je pod istragama Etičkog odbora Predstavničkog doma i okružnog tužioca u Njujorku, a pod lupom su i njegovi problemi u Brazilu gdje je jedno vreme živio, to ga ne dotiče pretjerano.

Prije samo nekoliko dana, Santos je podnio dokumentaciju za potencijalni reizbor.

“Ranije, kada je političar bio uhvaćen u laži, bio bi osramoćen ili snosio neku vrstu odgovorosti. Ono što uočavam u eri post-istine je ne samo da ljudi lažu više, nego lažu sa političkim ciljem. I strašno je što im to prolazi”, kaže Li Mekintajer, profesor Univerziteta u Bostonu i autor knjige “Post-istina”.

Santos je priznao da je slagao mnoge stvari o sebi – da je završio koledž, da je bio “mađioničar sa Wall Streeta”, da je iz jevrejske porodice koja je preživela Holokaust, da je izgubio majku u napadima 11. septembra.

U javnosti su otvorena brojna pitanja, uključujući i o njegovom materijalnom statusu i zajmu od 700.000 dolara koji je dao za svoju predizbornu kampanju.

Njegov republikanski kolega i sugrađanin Entoni D’Espozito smatra da je Santosov slučaj individualan i da ne predstavlja stanje u politici.

“Veoma smo jasno rekli. On nije naš brend. On nije dio nas.”

Iako se Santos povukao sa svojih dužnosti u odborima dok je istraga u toku, nije podlegao pritisku nekih republikanaca da podnese ostavku, i demokrata da bude izbačen sa funkcije.

Predsjedavajući Predstavničkog doma Kevin Mekarti rekao je da su birači izabrali Santosa i da “on ima pravo da im služi”. Ali, kaže Mekarti, ako se otkrije da je kršio zakon, može biti smijenjen.

“Trebalo je odavno da podnese ostavku,” rekao je demokratski predstavnik Robert Garsija iz Kalifornije, koji je predložio rezoluciju o izbacivanju Santosa.

Ali, Santosa to izgleda ne dotiče. On nastavlja da radi i predstavio je svoje prijedloge zakona u Kongresu, uključujući i onaj da svi predsjednici treba da prođu kognitivni test.

„Priznao sam sve javno”, kazao je Santos podsjećajući da se izvinio javnosti u decembru.

Upitan da li će ostati predstavnik u Kongresu, Santos odgovara da je je “ovdje kako bi radio posao za koji je izabran za naredne dvije godine”.

Na pitanje hoće li se kandidovati za reizbor odgovara: “Možda”.

