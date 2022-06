Nova poruka ukrajinskog predsjednika Zelenskog : U Ukrajini se upravo odlučuje o budućnosti svijeta

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je putem videopoziva na azijskom sigurnosnom skupu u Singapuru da ishod rata u Ukrajini neće utjecati samo na njegovu zemlju već na budućnost međunarodnog poretka.

Zelenskij se sudionicima skupa pod nazivom Dijalog Shangri-La obratio putem videopoziva s nepoznate lokacije u Kijevu. Njegova zemlja trenutno pokušava potisnuti Ruse iz područja koja je kontrolirala od početka rata dok se brani i od žestokih ruskih napada na istoku zemlje, posebno oko grada Severodonjecka.



U svom obraćanju ukrajinski je predsjednik istaknuo zahvalnost zbog dosadašnje podrške Zapada i azijskih saveznika, naglasivši kako je iznimno važno da zemlje koje su do sada pružale pomoć Ukrajini u tome ne posustanu.



“Zahvalan sam na vašoj pomoći… No to nije samo pomoć Ukrajini već i vama samima. Upravo se na bojištima u Ukrajini odlučuje o budućim pravilima i granicama mogućeg za čitav svijet”, rekao je Zelenskij.



Istaknuo je da Rusija blokira luke u Crnom i Azovskom moru, čime blokira izvoz hrane iz Ukrajine na svjetsko tržište. To ne pogađa samo Ukrajince već cijeli svijet, dodao je. “Ako (…) zbog ruskih blokada ne budemo mogli izvoziti našu hranu, svijet će se suočiti s akutnom i teškom krizom i nestašicama hrane u mnogim zemljama Azije i Afrike”, poručio je.



Zelenskij je naglasio izravnu povezanost ruske invazije s rastućim cijenama roba, rekavši da je Rusija najprije blokirala energente kako bi cijene porasle, a sada to isto čini i s hranom. Obraćajući se skupini od 575 delegata iz 40 zemalja na sastanku u Singapuru, Zelenskij je rekao da njegova vojska nema ambicije prelaska na ruski teritorij.



“Molim vas, imajte na umu da se rat vodi na našem tlu. Ljudi u Ukrajini umiru… Mi ne želimo ići na rusko tlo”, poručio je Zelenskij.



Ukrajinska veleposlanica u Singapuru Katerina Zelenko istaknula je da je hitno potrebna dodatna pomoć. “Znamo da za to treba vremena, ali mi vremena nemamo”, rekla je.

