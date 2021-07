Nova poruka Muriza Memića : Do sada smo organizovali 19 protesta, spremamo 20. Vidjet ćemo hoće li biti mirni !?

Arijana i Muriz Memić, sestra i otac stradalog Dženana Memića, obratili su se večeras putem Facebook grupe Pravda za Dženana Memića, i to dan nakon što je Sud BiH odlučio pustiti Alisu Ramić, Zijada Mutapa i ostale osumnjičene u predmetu Dženana Memić da se brane sa slobode.

“Težak i stresan je dan iza nas. Izgleda da je mafija još uvijek jaka. Nažalost, u BiH još nema garancije za pravdu. Nikada nisam gubila nadu jer nikada nismo pomislili odustati od naše borbe. Nikada nisam pomislila da ću ostaviti brata. Bio je startiji od mene 13 mjeseci. Kada je umro, umrli smo i mi. Svi vi koji lajete i bavite se lažima kako biste uvjerili narod da mi imamo drugi cilj, jasno mi je zašto to baš sada radite. Vi niste navikli na ovoliki otpor, navikli ste da bude sve po vašem, onako kako ste zamislili. Ali, niste svjesni dokle mi namjeravamo ići i koliko mi možemo podnijeti. Umjesto što to radite, posjetite Veliku aleju, posjetite mjesto gdje je Alisa gledala Dženana kako umire. Neka vam stihovi u kamenu kažu zbog čega i zbog koga ovo sve radimo”, kazala je Arijana i dodala:

“Niste nas uspjeli zaustaviti ni onda kada smo bili sami, kada smo sami vodili istragu i prikupljali dokaze. Nije nama u cilju da bude pet i po godina u javnosti, da radimo ovo što radimo. Niste nas uspjeli zaustaviti svih ovih godina, nećete ni sada kada je državno Tužilaštvo preuzelo ovaj slučaj. Smeta vam i to što sa u skupštinskim klupama. Neka vam smeta. Ako bi mi pomoglo u borbi za brata od vrata do vrata bih išla i tražila glasove. Ne stidim se toga jer mi je namjera čista. Dobila sam povjerenje građana, borim se za pravdu, za svog brata… Govorite o meni šta god želite, eto ako vi kažete ovakva sam i onakva. Ali to ne mijenja činjenicu da ste vi ubice i saučesnici. Svako ko će povjerovati u vaše riječi, nama ne treba. Molim sve one koji su bili uz nas da ostanu do kraja jer zajedno ćemo doći do pravde.

Znamo da vam je te hladne febrauarske noći išao znoj sa čela dok ste spremali kako ćete zataškati ovaj slučaj. Dobro razmislite da li ste svi uklonili svaki trag ili ste neki ostavili. Nećete se izvući sve dok je nas živih, a više nas je od vas. Tužilaštvu BiH se zahvaljujem, molim ih da paze na svaki zarez, na svaku tačku. Mafija je jaka, ali ne smije biti jača od njih. Ono što je bitno sada za nas je da se potvrdi optužnica koju je podiglo Državno tužilaštvo. Bit će ročište održano u petak 23. jula. Nadamo se da će konačno farsa biti završena oko toga da je bila saobraćajna nesreća.

“Nikada neće uspjeti da oblate našu borbu. Dovoljno smo pokazali ljudima ko smo i šta smo. Samo želimo da se uhapse Dženanove ubicve. Mi već pripremamo proteste. Vidimo se uskoro opet na ulici”, poručila je Arijana.

Zatim se obratio Muriz Memić:

“Ako država stoji iza ubistva, teško ga je rasvijetliti. Upratili ste da su jučer svi pušteni iz pritvora. To ne znači da više nisu osumnjičeni. Čujem da je jučer u Hadžićima bilo veselo. Hasan je pušten iz pritvora jer skriva ubice mog Dženana. Hasane Dupovac, odgovarat ćeš kad tad. Ako si izašao iz pritvora, nisi iz zatvora, u zatvor ćeš tek da ideš. Ja nisam očekivao da će oni doći na Sud i reći istinu. Znao sam da će lagati ili braniti se šutnjom. Alisa dobro zna šta je bilo te noći. Zna kako je ubijen Dženana. Tužilaštvo ima 150 materijalnih dokaza i 88 svjedoka, od čega je 16 zaštićenih. Obraćam vam se danas jer sam ljut, pet i po godina želim ići pravno, a oni ne daju.

Nadam se da ovo prati i bosanski gazija u Luksemburgu. To gdje sam bio u ratu i šta sam radio, jedino sam Budnji to odgovorio. Bio sam borac Armije RBiH. U našoj kući spavali su vojnici Armije BiH. Bio sam na liniji duže nego neki u ratu. Ja nisam izašao kao ratni profiter, mogao sam da sam htio. Dok smo mi čuvali liniju, ratni profiteri s Ilidže su trgovali. Nama su prodavali robu. Oni su mislili da ću ja odustati. Ali, kako bih ja onda stao pred Dženana na onom svijetu? Kako bih stao pred Arijanu, Muneveru? Daje mi dragi Allah snage. Ja im halaliti neću, ratnim profiterima, velikim Bošnjacima…

Kažu da OSA funkcioniše kako treba, evo neka riješe jedan od slučajeva neriješenih ubistava u Sarajevu. Neću se umoriti, neću se zaustaviti, ma šta pričali Mektić i mektići… Do sada smo organizovali 19 protesta, spremamo 20. Vidjet ćemo hoće li biti mirni. Želimo dokazati da postoji korupcija u pravosuđu. Tačan datum protesta bit će objavljen na stranici, uskoro. Ja ne mogu više izlaziti na ulicu i prositi. Svim građanima je jasno o čemu se radi. Morate odlučiti na čijoj ste strani. Ako ste na strani pravde, onda stanite uz nas, ako ste na strani ubica, onda nemojte ni dolaziti. Mi kao narod trebamo ustati protiv ovoga.

Ako se ne riješe ova dva slučaja, nikada se ni jedan slučaj u ovoj državi neće riješiti. Kako da vjerujem predsjedniku Suda BiH ili bivšem ministru Mektiću ili prvom čovjeku OSA-e kada se svi druže sa Dalidom Burzić. Kako da vjerujem Bakiru Izetbegoviću, kada je Asim snimljen kako namješta glasove, a Bakir kaže da je dva puta ranjen. Bakir meni neće da se javi, a dobro je upoznat o čemu se radi. Kako je napad na Bošnjake hapšenje Osmice, a ubistvo mog Dženana nije napad na Bošnjake? Ja vjerujem u dobre i čestite ljude u Tužilaštvu i Sudu. Nemam razloga da vršim nikakav pritisak na njih. Nedopustivo je da pet i po godina ovo nije riješeno, zato ćemo sazvati nove proteste. Došlo je vrijeme da se jasno pozicionirate. Jeste li uz nas ili ne. Toliko za sada od nas. Vidjet ćemo ko će izdržati, ovaj režim ili građani”, kazao je Memić.

(Raport)