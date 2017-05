Nova drama u Washingtonu : Trump otkrio povjerljive informacije Lavrovu na sastanku u Ovalnom uredu

Američki predsjednik Donald Trump otkrio je izuzetno povjerljive informacije ruskom ministru vanjskih poslova Sergeju Lavrovu i ruskom ambasadoru u SAD-u Sergeju Kisljaku prilikom njihova sastanka u Ovalnom uredu u Bijeloj kući proteklog tjedna, piše Washington Post.

Novinari ovog uglednog lista informaciju su dobili od nekoliko sadašnjih i bivših američkih dužnosnika koji su rekli da je Trumpovo otkrivanje tih informacija ugrozilo ključni izvor od kojeg SAD dobiva informacije o Islamskoj državi.

Informacije koje je Trump otkrio Rusima, s kojima se sastao samo dan nakon što je u jeku afere oko vlastitih mogućih veza s Rusima najurio s dužnosti direktora FBI-a Jamesa Comeyja, američki su obavještajci dobili od svojih partnera putem dogovora o razmjeni informacija, a koji se smatraju toliko osjetljivima da su detalji bili sakriveni i od dobrog dijela američkih saveznika i ograničeni na vrlo malen broj ljudi unutar same američke vlade, rekli su dužnosnici za Washington Post.

Štoviše, partner koji je dao Americi informacije nije dao dozvolu da taj materijal dijele s bilo kim, pa ni s Rusima, a Trumpova odluka da to ipak učini je ugrozila suradnju sa saveznikom koji ima pristup informacijama iz unutarnjih krugova Islamske države. Nakon spornog sastanka s Rusima, visoki dužnosnici Bijele kuće odmah su počeli s pokušajem saniranja štete i hitno su o svemu obavijestili CIA-u i NSA o predsjednikovom postupku.

– Ovo je vrlo povjerljiva informacija (code-word) – rekao je bivši dužnosnik upoznat s materijom, namjerno upotrijebivši terminologiju koja označava jednu od najviših razina tajnosti koju koriste američke agencije.

– Trump je Rusima otkrio više informacija nego ih mi dijelimo s vlastitim saveznicima – rekao je taj izvor za Post.

Američki list nije otkrivao konkretne detalje o razotkrivenim podacima kako i sam ne bi ugrozio američku nacionalnu sigurnost, ali je naveo kako je Trump Lavrovu i Kisljaku, na sastanku čiji početak američki mediji nisu smjeli snimati, dok ruski jesu, govorio o vrlo konkretnoj terorističkoj prijetnji ISIS-a koja se tiče uporabe laptopa na avionu.

Da je bilo tko drugi iz američke administracija otkrio ovako nešto, a pogotovo dužnosniku iz države koja se ne smatra prijateljskom, prekršio bi zakon. No, kao predsjednik, Trump ima široke ovlasti u pogledu deklasifikacije državnih tajni pa je malo vjerojatno da je i sam prekršio zakon, iako je povjerljive podatke po svemu sudeći izrekao nehotice.

– Predsjednik i ruski ministar vanjskih poslova sagledali su zajedničke prijetnje od strane terorističkih organizacija, a koje se tiču i prijetnji u avijaciji, kratko je izjavio Trumpov savjetnik za nacionalnu sigurnost H.R. McMaster, neizravno potvrđujući o čemu je bila riječ na sastanku.

– Ni u jednom trenutku nisu raspravljali o izvorima obavještajnih podataka kao ni o metodama njihova prikupljanja, a nisu spominjane ni vojne operacije kao ni bilo koja lokacija našeg djelovanja o kojoj javnost već nije obaviještena, dodao je McMaster, inače sudionik spornog sastanka.

Kasnije je izašao pred novinare ponavljajući izjavu koju je već citirao Washington Post i tvrdeći da je cijela priča neistinita.

– Ja sam bio na sastanku, to se nije dogodilo, rekao je, nakon čega se okrenuo i odbio odgovarati na pitanja.

No, McMaster svojom izjavom zapravo nije demantirao informacije o kojima je Post izvijestio. List, naime, uopće ni ne tvrdi da je Trump otkrio konkretan izvor, konkretnu metodu prikupljanja podataka ili lokaciju američkog djelovanja (lokacija koju je otkrio je lokacija američkog saveznika).

– Predsjednik nije spominjao izvore, metode ili vojne operacije na sastanku s ruskim šefom diplomacije. Razgovaralo se o širokom spektru tema, uključujući i zajedničke napore i prijetnje u pogledu borbe protiv terorizma. Spominjala se priroda pojedinih prijetnji, ali nije se raspravljalo o izvorima, metodama ili konkretnim vojnim operacijama, stoji u Tillersonovoj izjavi.

Kako javlja CNN-ova dopisnica iz State Departmenta, ondje su priopćenjem svog šefa Tillersona ostali zatečeni, pojma nisu imali da ga je uopće dao, a nekoliko dužnosnika s kojima je komunicirala tvrdilo joj je da uopće nisu ni vidjeli vijest koju je objavio Washington Post. Ona je tu situaciju ocijenila kao krajnje neobičnu, čudnu i sasvim neuobičajenu.

CIA je odbila dati bilo kakav komentar, dok NSA nije odgovorila na upite za komentarom.

No, dužnosnici su za Washington Post izrazili zabrinutost zbog načina na koji Trump barata s osjetljivim informacijama i njegovim kapacitetima za shvaćanje kakve posljedice njihovo moguće otkrivanje može imati. Ovaj konkretan slučaj mogao bi ugroziti moguićnost da Amerika i njezini saveznici u budućnosti osujete neke terorističke prijetnje, navode dužnosnici.

– Sve je ovo pomalo zapanjujuće, izjavio je jedan bivši dužnosnik vrlo blizak s trenutnom Trumpovom administracijom.

– Čini se da je Trump jako nesmotren i ne shvaća čime zapravo barata, posebice kada je riječ o obajveštajnim podacima i nacionalnoj sigurnosti. A sve je još dodatno komplicirano zbog problema koje on osobno ima s Rusijom, izjavio je.

Tokom sastanka s Lavrovom, Trump se navodno hvalisao o tome kakve on sve insajderske informacije o terorističkim prijetnjama posjeduje.

– Dobivam sjajne informacije, imam ljude koji mi ih daju svaki dan, citirao je Trumpa jedan od dužnosnika.

Predsjednik je zatim prešao na stvar te je govorio o aspektima vrlo konkretne prijetnje s kojom je Amerika suočena, a za koju je doznala zahvaljujući obavještajnim kapacitetima jednog od svojih ključnih država-partnera. Nije otkrio samu metodu prikuplanja podataka, ali je opisao način na koji Islamska država nastoji izvesti specifičan napad kao i razmjere štete koje bi takav napad mogao prouzročiti. Ono što je diglo najveću uzbunu, govore dužnosnici, je da je Trump otkrio lokaciju, odnosno grad na području Islamske države u kojem je država-partner otkrila što ISIS priprema.

– Svi znaju koliko je ovo osjetljivo, a sama pomisao da bi se ovi detalji podijelili s Rusima je uznemirujuća, izjavio je jedan bivši dužnosnik iz protuterorističkog aparata, koji je blisko surađivao i s Trumpovim timom.

Rusija bi lokaciju koju im je otkrio Trump mogla iskoristiti kako bi shvatila kakvim kapacitetima na tom području Amerikanci ili njihovi partneri raspolažu, a to bi onda njima moglo poslužiti na nekom drugom polju, pogotovo u kontekstu činjenice da oni djeluju u Rusiji kao saveznici režima Bašara al-Asada, kojega Amerikanci nastoje zbaciti s vlasti.

– Rusi bi mogli sada identificirati naše izvore ili metode, izjavio je visoki američki dužnosnik, a jedan njegov bivši kolega se složio i dodao da to njima sada ne bi trebao biti prevelik problem.

Dodatnu brigu Amerikancima predstavlja narušena vjerodostojnost u očima vlastitih saveznika. U ovom konkretnom slučaju dužnosnici nisu htjeli otkriti o kojoj je državi riječ, ali su napomenuli da su iz nje već stizali prigovori zbog curenja informacija koje su prikupljene u Iraku i Siriji.

– Kada bi ovaj naš partner saznao da smo informacije koje je s nama podijelio dali Rusima bez da smo ih pitali smijemo li, to bi predstavljao snažan udarac našim odnosima, dodao je dužnosnik.

Trump je na spornom sastanku također opisao mjere koje su Sjedinjene Države poduzele ili razmišljaju o njima kako bi osujetili prijetnju ISIS-a koju je ranije spomenuo. Lavrovu je tako govorio i o mogućim vojnim operacijama u Iraku ii Siriji, kao i o drugim mogućim koracima.

Dužnosnici nisu htjeli ulaziti u detalje, ali su napomenuli da nije slučajno Amerika nedavno počela uvoditi zabranu unošenja laptopa na letove iz raznih arapskih zemalja prema Americi, a nedavno je počela razmatrati opciju iste zabrane i na letovima iz Europe.

Prvi koji je shvatio što je Trump napravio je njegov savjetnik za domovinsku sigurnost i protuterorizam Thomas Bossert, koji je odmah nazvao ljude u CIA-i i NSA. Jedan od Bossertovih tajnika također je intervenirao kako bi se bilo kakve osjetljive detalje izuzelo iz službenih zapisnika o sastanku s Rusima.

Obavještajni dužnosnici navode da i dalje na dnevnoj osnovi Trumpu šalju izvješća sa svim ključnim podacima. Pripremaju mu dvije verzije – jednu cjelovitu, a drugu sažetu na samo jedan list papira jer on nema živaca čitati dulju. No, kako govore dužnosnici, on sve češće u potpunosti ignorira upute uz ta izvješća o tome kako da tretira dostavljene mu podatke.

– Uđe u sobu ili uzme telefon i samo preleti preko papira. Shvaća li on uopće što je klasificirano, a što ne? Ovo je strašno zabrinjavajuće, izjavio je jedan dužnosnik.

Lavrov na informacije koje mu je dao Trump nije reagirao, samo je nakon svega pozvao na bližu suradnju dviju država u borbi protiv terorizma, prepričavaju sudionici sastanka.

– Siguran sam da je Kisljak napisao vrlo sadržajnu depešu koju je iz ambasade poslao natrag u Kremlj, izjavio je jedan dužnosnik, referirajući se na ruskog ambasadora u SAD-u.

U međuvremenu je Buzzfeed citirao još jednog neimenovanog američkog dužnosnika koji je, referirajući se na bombastičnu vijest Washington posta, rekao kako je zapravo cijela stvar još gora od toga što je Post javio.

(Kliker.info-JL)