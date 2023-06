Nova drama Aleksandra Vučića : “Turci su ozbiljno naoružali kosovske snage. Dali su imi protivtenkovske rakete, Barjaktare, haubice…”

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić bio je jutros gost u programu televizije Pink. Govorio je o brojnim aktuelnim temama, a naravno, najaktuelnije su kriza na Kosovu i Rusiji.

“Ja se divim ljudima koji uvijek moraju da reaguju u trenutku kad se nešto dogodi. Ja ne mogu to da uradim kao predsjednik Srbije. Srbija nikada ni u jednoj zemlji neće podržati vojni puč. To je nešto što se podrazumijeva. Nismo podržali ni u Turskoj ni u Rusiji ne bismo podržali ni u Americi”, kazao je Vučić.

O KRIZI U RUSIJI

“Vlast se mijenja voljom građana na izborima, a ne drugačije. Ovo nije događaj koji neće ostaviti posljedice ni na stanje ni na bojište u Ukrajini, ni političke posljedice u Rusiji. Nisam od onih koji kažu ‘tresla se gora, rodio se miš’. Naprotiv, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

Kako je rekao, Vladimir Putin je govorio o Prvom svjetskom ratu.

“Ne znam koliko gledaoci znaju, da Rusija nije izgubila u Prvom ratu. Imali su više divizija, ali je teška situacija iznutra, i strane službe koje su razbile jedinstvo u Rusiji, doveli do nemira u zemlji. Uprkos pokušaju Kerenskog, da u jednoj uspješnoj bici u junu 1917. godine preokrene stvar, izbija Oktobarska revolucija koja je dovela do decenija uništavanja, svega što je pravoslavno, i decenija uništavanja ekonomije”, kazao je Vučić.

On ističe da ne želi da govori o tome ko je spolja podržao pobunu, ali da “nema nikakve sumnje da je bilo pomoći iz inostranstva”.

Vučić ističe da je ruska greška od početka to što su proglasili specijalnu operaciju, pa su u Moskvi otvarali ringišpile.

“Kada nemaš rat, onda rat ne možeš da dobiješ. Tako ni mi nismo imali rat, a poslije nam se desila Krajina i etničko čišćenje.”

Predsjednik Srbije dodaje da su u Rusiji to dobro uradili, i da su našli način da napadnu Putina.

“U redu, ima korupcije, to je djelimično tačno. Ali da li je to razlog da napadnete svoju zemlju usred rata. Svaka čast i Lukašenku, Batka je stari prijatelj njegov, ali Putin je ovo uradio sam. Kažu nije bilo krvi. Završilo se uz mnogo krvi i srušenih helikoptera. Nisu im Ukrajinci srušili toliko helikoptera za sedam dana, koliko su srušili pobunjenici. To su skupi helikopteri, skupe mašine.”

On kaže da ga je ovo podsjetilo na pobunu strijelaca u 17. vijeku, i da je ta pobuna brzo završena, ali je bilo mnogo posljedica.

“Sada Putin ima posebno težak zadatak, on mora da podigne motivaciju za vojsku, i da povrati povjerenje kod razočaranih Wagnerovih pripadnika, i ništa od toga neće biti lako. Slušao sam brojne eksperte, i ja mislim da je greška što je Rusija dala ogromnu moć Wagneru. Kada vidite neke biznismene, čim se dočepaju miliona, misle da treba da uređuju i državu i cijeli svijet, i da postavljaju koga hoće. I misle da su sve postigli bez pomoći države. A zamislite da nekome date 3000 tenkova, 10 aviona, 150 helikoptera, šta taj u nekom trenutku pomisli”, kazao je Vučić.

Vučić dodaje da je pitanje odbrane zadatak države, i da je Srbija napravila sličnu grešku devedesetih, koju Rusi sada ponavljaju.

O KRIZI NA KOSOVU

Kada je u pitanju kriza na sjeveru Republike Kosovo, Vučić je kazao da “nismo stigli do vrha eskalacije”.

“Kurti neće stati. On neće Zajednicu srpskih opština, ni ovakvu, ni onakvu, neće nikakvu. Ne želi da prihvati nijedan od principa koji je dogovoren 2015. godine. On želi da nas uvuče u rat zato što želi da bude ratni lider. Riječ je o ekstremisti, anarhisti, koji to želi u svojoj biografiji. On zna da nije dovoljno što to želi on, već želi da nas uvuče u sukob sa NATO”, kazao je Vučić gostujući na TV Pink.

Vučić tvrdi da su u Prištini zadovoljni što je KFOR-u stiglo pojačanje iz Turske.

“Turci su ozbiljno naoružali kosovske snage, koje ne smiju da postoje po međunarodnom pravu, ali baš briga i Turke i Zapad za međunarodno pravo. Turci su im dali protivtenkovske rakete, Barjaktare, vučene haubice. To sve danas ima KBS. Barjaktare nisu do sada podizali, nije im dao NATO. Oni imaju termovizijsku optiku, sa velikim dometom, i mi moramo biti veoma oprezni, i da imamo adekvatna sredstva ukoliko naš narod bude ugrožen”, rekao je Vučić.

Kazao je da je “Srbija odbila da kupi turske ‘bajraktare’ jer su ih prodali Prištin”i i dodao da “za pet meseci stiže do 1.000 dronova kamikaza koje smo naručili na Bliskom istoku, da odvratimo potencijalnog agresora”.

“Mnogi pitaju zašto vojska ne ulazi na KiM, šta ustvari ti ljudi žele. Hoćete vi da idete dole. Ali to nije da prošetate do Autokomande, i da držite lažne patriotske govore. A tada to nećete. Hoćete da to radi profesionalna vojska. A kada bi prvi vojnici stigli u kovčezima, onda bi vikali to nije naš rat. Mi moramo da pazimo, i da brinemo o tome šta će reći i Zapad i Istok. Niko u zemlji se nije zapitao kako to da su zapadnjaci promijenili stav. Ne vjerujem im ni ja iskreno. Ali šta ustvari hoćete”, rekao je Vučić.

