Nov predsjednik SDS-a Vukota Govedarica : “Karadžić je najvažniji srpski političar, često se čujemo!”

Novi predsjednik Srpske demokratske stranke Vukota Govedarica smatra da predsjednik SDS-a mora da bude kandidat za najznačajnije funkcije u Republici Srpskoj.Komentarišući mogućnost da upravo on bude kandidat za predsjednika RS-a na narednim opštim izborima, Govedarica je rekao da će o svemu odlučiti organi stranke, ali da je njegov lični stav da lider SDS-a mora da bude kandidat.

Podsjetimo, njegov prethodnik Mladen Bosić izbjegavao je da se upušta u trke za predsjednika Srpske i srpskog člana Predsjedništva BiH dok je bio na čelu partije.

U opširnom intervju za magazin “Nedeljnik”, izdanje za Republiku Srpsku, Govedarica je ponovio stavove o najavi formiranja “crne knjige” u Republici Srpskoj, otkrio dio planova za jačanje SDS-a, ali je govorio i o odnosu s Radovanom Karadžićem i famoznoj priči o kamionu brašna u kojem je navodno dezertirao tokom rata.

“Radovan je živa istorijska ličnost, istorijska slika, koja po mom uvjerenju, poslije Nikole Pašića, nije bila viđena na ovim prostorima. Pašić je posljednji srpski političar koji je bio kadar da razmišlja i dugoročno posmatra stvari, strateški ih postavlja. Radovan je prvi poslije njega dobio jednu važnu bitku za srpski narod. Sa vremena na vrijeme on me nazove. Otkako sam predsjednik, čuli smo se dva puta. Razgovaramo o svemu, najmanje o politici. Pričamo o epskim pjesmama i poljoprivrednim kulturama. Naravno tu su i neki politički stavovi“, rekao je Govedarica.

Odgovarajući na pitanje o optužbama da je u kamionu punom brašna pobjegao iz RS-a za vrijeme rata, Govedarica je objasnio da je u momentu kad je potpisan Dejtonski sporazum, bio na prvoj godini fakulteta u Novom Sadu.

„Dakle, bio sam student, a ne čovjek od 27-28 godina koji ima neki biznis i slično. Međutim, takve prljave strijele su ispaljene na moj račun da je to nevjerovatno. Kažu da sam pobjegao u Nikšić u kamionu punom brašna. Da li tu postoji logika? Valjda je iz Nikšića brašno dolazilo u Gacko, a nikako se nije moglo desiti da mi iz ratne zone izvozimo brašno ili cigarete. Sve je to dolazilo iz Srbije i Crne Gore, kao jedna vrsta pomoći. Nemoguće je da sam otišao u kamionu punom brašna. Mogao sam to da uradim jedino u praznom kamionu. Ali, eto koliko daleko ide ta priča, a dosta ljudi ju je prihvatilo zdravo za gotovo“, rekao je Govedarica.

(Kliker.info-SB)