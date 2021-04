Notu nisu poslali : Gradnja Pelješkog mosta napreduje, bh. vlasti još “prate situaciju”

Pelješki most trebao bi biti spojen do oktobra ove godine. Iako gradnja napreduje, vlasti Bosne i Hercegovine još “prate situaciju”, a Ministarstvo vanjskih poslova BiH do sada nije poslalo notu Republici Hrvatskoj.

Potvrdio je to Zoran Tegeltija, predsjedavajući Vijeća ministara BiH, državnom zastupniku Jasminu Emriću. On je tražio odgovor na pitanje šta je Vijeće ministara BiH uradilo po zaključcima Predstavničkog doma Parlamenta BiH od 5. jula 2017. godine.