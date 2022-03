Njemački politolog Kristian Hake : „Kineski predsjednik sada ima ključnu ulogu, samo on može uticati na Putina“

„U ratu u Ukrajini Putin kalkuliše sa slabostima Zapada. I zato, Zapad mora da pokaže svoju snagu, da vojno podrži Ukrajinu i da pridobije Kinu kao posrednika“, kaže politikolog Kristijan Hake u intervjuu za ARD.

Prema navodima politologa Kristijana Hakea, kineski predsjednik Si Đinping je ključan u diplomatskim naporima da se okonča ruski agresorski rat u Ukrajini.

„Jeste da se pokušaji za okončanje rata moraju odvijati i direktno između Rusije i Ukrajine, `na nivou boraca`”, rekao je Hake, međutim, „Evropa, SAD i Njemačka bi svakako trebalo da traže kanal za razgovor sa Sijem”.

„Čak i ako je izraelski premijer Naftali Benet nakon razgovora sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i kancelarom Olafom Šolcom najavio da želi da nastavi svoje posredničke napore, u trenutnoj situaciji Izrael nema mogućnosti koje su neophodne da bi se uticalo na Putina i Kreml”j, rekao je Hake. „Ako bi Putin uopšte ikoga htio da posluša, onda je to Si.”

I visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbjednost Žozep Borel još jednom je zagovarao posredovanje Kine u ukrajinskom sukobu.

„Nema alternative. Mi (Evropljani) ne možemo da budemo posrednici, to je jasno (…) A ne mogu da budu ni SAD. Ko drugi? To mora da bude Kina, uvjeren sam u to”, rekao je Borel u intervjuu španskom listu „El Mundo”. Međutim, španski političar je priznao da još nema konkretnih razgovora o posredovanju Pekinga.

Pregovori sa pozicije vojne snage

Pored diplomatskih napora da se okonča sukob u Ukrajini, Hake smatra da „mora da se uradi sve kako bi se ojačale ukrajinske oružane snage”. To nije u protivriječnosti sa održavanjem komunikacionog kanala za Kremlj i Putina . Međutim, važno je da ruski predsjednik ne bude gurnut u situaciju „iz koje više ne može da se izvuče bez da izgubi obraz”.

Cilj Zapada mora biti da pregovara „sa pozicije vojne snage” ili iz „vojne pat pozicije”. „Važno je održati vojnu snagu. Ali kanal komunikacije mora ostati otvoren”, rekao je Hake.

On takođe kaže da je perspektiva i neutralnost Ukrajine, odnosno ne ulazak NATO za sada, i da to možda ostaje kao jedina mogućnost za prekid rata: „Možda je to već lanjski snijeg, to ne znam, ali to ostaje kao mogućnost. Putin bi na kraju mogao da stane jer bi kod kuće mogao da kaže da je barem spriječio da Ukrajina ode na Zapad”.

Ukrajina – neutralna

U tom smislu, kontraproduktivno je trenutno pozivati na integraciju Ukrajine u EU, rekao je Hake. „To samo podstiče njegov bijes.”

Putin je otvoreni makijavelista. „Vidite to po napadu na nukleranu elektranu koja nije pogođena – nego zgrada pored. Jer on vrlo dobro zna da vjetar može da se okrene. I zna takođe da, ako bi napao atomskim oružjem ,važi staro pravilo Hladnog rata: Who strikes first dies second. (Ko udari prvi, umire drugi). Morate se suočiti sa njim sa snagom, rekao je Hake. „Takođe mislim da bi trebalo da mu damo i nuklearni signal… da se ne damo zastrašiti.”

Ruski predsjednik nije ludak , rekao je Hake odgovrajući na pitanje. „On kalkuliše sa našom slabošću, sa našim strahom. I prije svega ga je naš strah učinio jakim – to je zlo, to je tragično.”

(DW)