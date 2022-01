Njemački politolog Bodo Weber : Otpor javnosti i nekih stranaka spriječio prljavi dogovor u Neumu

“S obzirom na ono što imamo na stolu proteklih godinu dana svaka runda pregovora koja neće voditi do prljavog dogovora je dobra runda pregovora i sretan sam što do takvog dogovora nije došlo”, rekao je u izjavi za agenciju Patria Bodo Weber, politolog, analitičar i saradnik Vijeća za demokratizaciju politike iz Berlina.

“Napravljena je takva kvadratura kruga da se udovoljava Draganu Čoviću na prvom mjestu uz simulacije da je to u duhu i slovu presuda Evropskog suda za ljudska prava i evropskih vrijednosti. Čini se da taj pokušaj nije uspio jer smo prvi put vidjeli otpor kroz neučešće u pregovorima SDP-a BiH, DF-a i Naše stranke, ali i vjerovatno zbog toga što se nije našla pozicija na koju bi stranke iz Sarajeva, koje su učestvovale u Neumu, prvenstveno SDA smjele pristati”, smatra Weber.

To, prema njegovom mišljenju, pokazuje da raste broj političkih aktera i javnosti u BiH, ali i unutar EU, koji su shvatili da su ovo pregovori koji nisu ni u duhu, ni u slovu ni u skladu s vrijednostima EU i SAD-a iako ih vode njihovi predstavnici.

“Građani Bosne i Hercegovine trebaju biti optimistični da neće doći do dogovora po ovom modelu udovoljavanja Čoviću. Nije slučajno da je najviša doza optimizma kod Matthewa Palmera i da je on u svemu najviše ljut, jer on je svoju karijeru vezao za izbornu reformu i nadao se skoku u karijeri na kraju pregovora jer mu narednih mjeseci ističe mandat. Palmeru se uz Čovića najviše i žurilo da se postigne dogovor. To što Čović više nije optimističan daje najbolju procjenu da od tih pregovora neće biti dogovora”, ističe Weber.

On smatra da se od jeseni prošle godine sve više usložnjavaju pregovori.

“Čović se u julu pretprošle godine nadao da će biti reformisan izborni zakon, nakon potpisivanja prljavog mostarskog sporazuma, kojim mu je prvi put udovoljeno i prvi put je tada uvedena koncepcija legitimnog političkog predstavljanja, a što je do tada bila crvena linija za Zapad”, dodaje Weber.

Upitan očekuje li blokadu održavanja izbora i može li to međunarodna zajednica spriječiti, Weber za Patriju kaže: “Jasno je da je BiH u 2022. ušla s dvije prijetnje po njenu egzistenciju. Jedna prijetnja je iz pravca mogućeg prljavog dogovora o izmjenama izbornog zakonodavstva i udovoljavanje Čoviću, a iz drugog pravca dogovor o državnoj vojnoj imovini i ukidanju Inzkovog zakona o zabrani negiranja genocida. Iz tog pravca čini se da je prijetnje sve manje, ali imamo drugi scenario dezintegracije BiH od Dodika i vrha RS-a, a druga prijetnja je da će Dodik i Čović spriječiti održavanje izbora u oktobru”.

“Vjerujem da će međunarodna zajednica smoći snage da spriječi sve te prijetnje, a već smo mogli primijetiti stavove da će Opći izbori u oktobru biti održani po svaku cijenu. To je nedavno rekao i visoki predstavnik Christian Schmidt. Optimističan sam da će međunarodna zajednica biti odlučnija nego do sada u tome da spriječi blokadu održavanja izbora”, zaključio je Weber u razgovoru za Patriju.

Podsjećamo, danas je u Neumu okončana još jedna runda pregovora o izbornom zakonodavstvu i izmjenama Ustava BiH, a dogovor nije postignut.

Stavovi su prema izjavama aktera dijelom približeni, ali u ključnim suštinskim stavovima nije bilo napretka. Lideri stranaka koje su učestvovale u pregovorima najavili su nove, ovaj put bez medijacije.

(Kliker.info-NAP)