Njemački ministar Heiko Maas : Maas: Evropljani ne trebaju sjediti pred Amerikancima kao ‘miš pred zmijom’

On je a njemačku novinsku agenciju istakao kako je nečuveno da za mnoge odluke Sjedinjenih Američkih Država saznaje posredstvom društvene mreže Twitter, prenosi Anadolija.

Dodao je da veliki dio američke javnosti o odlukama Bijele kuće saznaje na predsjedničkom nalogu na toj društvenoj mreži.

Maas je uoči odlaska u New York, na godišnju sjednicu Generalne skupštine Ujedinjenih naroda, kazao kako se ranije iz Evrope mnogo češće išlo na konsultacije u SAD, a da je to rijedak slučaj od useljenja Donalda Trumpa u Bijelu kuću.

Promjene u transatlantskim odnosima

Istakao je da Njemačka želi obnoviti intenzivni dijalog i saradnju sa SAD-om.

“Došlo je do strukturalnih promjena u transatlantskim odnosima. Neće to nestati nakon Trumpa. U Njemačkoj, ali i u Evropi, moramo biti spremni na to u strateškom smislu”, rekao je Maas.

Ističući kako Evropska unija mora imati više samopouzdanja u odnosima sa SAD-om, on je kazao da su ovogodišnji događaji bili poučna lekcija Briselu.

“Mi, Evropljani, ne trebamo sjediti kao miš pred zmijom i čekati šta će drugi dan biti objavljeno na Twitteru”, poručio je Maas.

