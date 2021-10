Njemački mediji o zlaostavljanju migranata : “Hrvatska policija mlati ljude kao stoku uz podršku Bruxellesa i Berlina” (VIDEO)

U povodu šokantnih snimaka s državne granice Hrvatske, na kojima se vidi da ljudi s fantomkama na glavama policijskim oružjem mlate ljude, komentar je objavila i njemačka javna televizija ARD u svojem trećem Dnevniku (Tagesthemen).

ARD inače ima praksu objavljivanja komentara u svojim glavnim informativnim emisijama, koje potpisuju ugledni novinari i urednici. Ti su komentari redovno posvećeni najvažnijim društveno-političkim temama, što dodatno potvrđuje koliko su snimke nasilja nad migrantima na granici Hrvatske i BiH eksplodirale kao europska medijska tema.

Za nasilje nad migrantima dolazi novac iz Bruxellesa i Berlina

“Ove snimke oduzimaju dah: vidimo ljude koje policajci jedne od država članica Europske unije tuku poput stoke. To se zove ‘zaštita vanjske granice EU’ i za to dolazi novac iz Bruxellesa i Berlina. Kao i puno praznih riječi. Uzvišena pjesma o ljudskim pravima i europskim vrijednostima više se ne može slušati”, kaže se na početku komentara koji je napisao i pročitao novinar Georg Restle.

“Europa napušta politički progonjene u Afganistanu. Europa utapa ljude na Mediteranu i gleda vegetiranje izbjeglica na grčkoj granici, a sada vidimo i da ih tuče u Hrvatskoj i drugdje palicama iz EU”, ističe se.

Slijedi možda i najoštriji dio ARD-ova komentara.

“Politički čelnici trebali bi se zapravo osjećati posramljeno pred ovim nesputanim nečovještvom, sustavnim kršenjima ljudskih prava, odricanjem od svega što bi Europu zaista trebalo tvoriti”, navodi se.

“U šumama Hrvatske ljude se premlaćuje do krvi”

Proziva se direktno i predsjednicu Europske komisije Ursulu von der Leyen, koja je neki dan na summitu o Zapadnom Balkanu poručila: “Mi smo europska porodica. Dijelimo istu historiju, dijelimo iste vrijednosti.”

“No, na koje se vrijednosti tu misli? Pravo na fizički integritet, vladavinu prava, ljudsko dostojanstvo? To su osnovna, bitna ljudska prava. No u šumama Hrvatske – i ne samo tamo – ljude se premlaćuje do krvi”, kaže Restle u svom žestokom komentaru.

Citira i rečenicu jednog mladića iz Afganistana, koji je rekao: “Europa propovijeda ljudska prava i zabrinuta je zbog toga što talibani čine narodu Afganistana. Ali gdje su ta ljudska prava ovdje u Europi?”

ARD ovako zaključuje komentar: “Čovjek bi zaista želio to znati. Usput, i od onih koji će tek sastaviti novu vladu u Njemačkoj”.

