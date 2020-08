Njemački analitičar Bodo Weber tvrdi : Kosovo je nezavisna država, Vučić i Dodik znaju da RS to ne može biti

Bodo Weber, njemački politički analitičar i viši saradnik Vijeća Centra za politiku demokratizacije iz Berlina komentirao je za Vijesti.ba povezivanje RS-a sa Kosovom, koje je ovih dana ponovio član Predsjedništva BiH Milorad Dodik.

Podsjećamo, Dodik je jučer izjavio da su iz Republike Srpske dostavili dokumenta predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću “u kojima ukazuju na antidejtonsko ponašanje visokog predstavnika međunarodne zajednice u BiH, te da su i time željeli da pokažu da zapadne zemlje imaju dvostruke aršine kada je riječ o pitanjima Republike Srpske i Kosova i Metohije.”



Bodo Weber je u razgovoru za Vijesti.ba kazao kako ovakvo Dodikovo ponašanje ocjenjuje kao standardno političko spinovanje Dodika, te da se RS i Kosovo ni u kojem slučaju ne mogu dovoditi u vezu.

„Naravno da se ne može uporediti, zna to vrlo dobro Dodik, kao i predsjednik Vučić. Dejtonska BiH je suverena država, priznata i od strane Srbije i svojevremenih predstavnika bosanskih Srba, u kojoj nijedna poddržavna jedinica, pa tako ni Republika Srpska nema pravo na secesiju, niti je RS država kako Dodik stalno insistira“, kaže Weber

Za razliku od RS-a, nastavlja Bodo Weber, Republika Kosovo je nezavisna država, čije proglašenje nezavisnosti nije predstavljalo kršenje međunarodnog prava, kako je to Međunarodni sud pravde prije deset godina razjasnio.



„To što se jedan dio međunarodne zajednice prije 13 godina odlučio da mora ići putem nezavisnosti Kosova kao jedinom preostalom rješenju statusnog spora između Srbije i Kosova, rezultat je iste one nacionalističke srpske politike kojom gospodin Dodik i njegovi saradnici dugi niz godina destabilizuju BiH iz Banje Luke, a najviše na štetu građana u RS-u. Dokumenti koje je Dodik navodno predao Vučiću da pokaže u Bijeloj kući, ako uopšte postoje, tamo neće igrati ama baš nikakvu ulogu. Ovo je više potez za domaću upotrebu“, ističe naš sagovornik.



Milorad Dodik ponovo govori kako međunarodna zajednica krši Dejtonski sporazum. Weber smatra da je to Dodikova uobičajena politika.



„To je dio njegovog standardnog, čisto instrumentalnog pristupa prema Dejtonu, u kojem on sebe uzurpatorski stavlja u funkciju koja mu ne pripada, glavnog interpretatora sporazuma, te bira iz Dejtonskog sporazuma šta mu u datom trenutku odgovara. Time se, nažalost, već deceniju i po drži na vlasti“, kaže Weber.



Na pitanje zašto međunarodna zajednica, konkretno OHR koji ima mandat za to, ne sankcioniše Dodika i druge remetilačke faktore u BiH, Weber odgovara kako je OHR na neki način izgubljen u prevodu.



„OHR je izgubljen u prevodu, u farsi tzv. tranzicije iz Dejtonske u Briselsku fazu, u kojoj je Zapad razoružavao OHR i sve ostale Dejtonske instrumente, pri čemu Briselska faza nikad nije došla“, mišljenja je Weber.



Ponovo se ističe kako je Srbija garant Dejtonskog sporazuma, što nije tačno, već je ona kao učesnik rata u BiH samo potpisnik. Bodo Weber kaže kako nije moguće zaustaviti Dodika da svoju politiku gradi na neistinama i spinovima.



„Ne može se spriječiti Dodika i ostale predstavnike vladajućih elita u BiH da grade svoju politiku na neistinama i političkom spinu. Ali bi Zapad, prije svega EU mogao zaustaviti tu destruktivnu, pa i autodestruktivnu političku dinamiku u BiH tako da konačno nađe političku snagu i volju za jednu stratešku politiku o BiH koja će biti usmjerena na rješavanje strukuralnih problema Dejtonske države, to jest nefunkcionalnost zarobljene države, preko forsiranja ustavne reforme“, zaključio je Bodo Weber u razgovoru za Vijesti.ba.



Haris Ljevo (Vijesti)