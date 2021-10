Njemački analitičar Bodo Weber tvrdi : Dodik je nakon 15 godina prijetnji krenuo ozbiljno u secesiju

Bodo Weber, politički analitičar iz Vijeća za demokratizaciju politike iz Berlina, u razgovoru za BHT1 uživo je komentirao prijetnje i najavu secesije člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika.

“Vidjet ćemo u narednih par sedmica da li će predsjednik [Aleksandar] Vučić shvatiti ozbiljnost i napraviti preokret i urazumiti Dodika, koliko je to moguće, te da li će se Dodik sam izvlačiti čuvanjem obraza, mada je u ovom trenutku to teško pojmljivo kakav bi to bio put bez pritiska”, kaže Weber.

Na drugoj strani, dodaje, SAD su najavile su da će oštro reagovati i koristiti sve mogućnosti i uvesti sankcije.

“Vjerujem da reagovati ove važne države članice čiji ambasadori nisu putovali u Istočno Sarajevo, članice Kvinte, što samo po sebi jeste poruka, znači Njemačka, Francuska, Italija i Velika Britanija. Vjerujem da na kraju EU i SAD neće dopustiti ovakav razvoj koji je do sada najavljen”, poručio je.

Vučićeve ‘huškačke’ izjave

Govoreći o trenutnoj političkoj krizi u Bosni i Hercegovini, rekao je kako je Dodik, nakon 15 godina prijetnji secesijom, krenuo ozbiljnije u tom pravcu.

“Ne znam je li baš planirao da krene tako ozbiljno ili je zalutao, ali tako izgleda iz Berlina i zapadnih prijestolnica. Ljudi i predstavnici vlada su zabrinuti”, kaže Weber.

Smatra kako je izjava predsjednika Srbije Aleksandra Vučića kako Zapad planira da izbriše Republiku Srpsku, “huškačka i besmislena”.

“Izgleda da sad ni iz Beograda nema neke poruke umjeravanja prema Banjoj Luci”, rekao je Weber u razgovoru za BHT1 uživo.

O evropskoj budućnosti BiH

O tome odakle izjave o gašenju Republike Srpske do proljeća, Weber kaže kako na više žarišta ima neriješenih “statusnih pitanja”, te da je Zapad u zadnjih nekoliko godina ostavio vakuum.

“Domaći akteri su prepoznali da možda taj vakuum bude neki put za neispunjene nacionalističke agende. Oni nisu stigli, recimo, u epizodi razmjene teritorija Kosovo – Srbija i to još više destabilizira situaciju”, kaže Weber.

Vjeruje i da “nije slučajnost da ta Vučićeva izjava dođe u kontekstu akcije protiv organiziranog kriminala što su izvele vlasti na Kosovu ove sedmice. To je uobičajeno dovelo do događanja naroda na sjeveru, poznatog spoja državnog aparata i organiziranog kriminala”.

“Čini se da je ta huškačaka izjava predsjednika Vučića naspram Bosne i Hercegovine, koja je neuobičajena, vezana za nervozu zbog onoga što se dešava na Kosovu”, napominje Weber.

O evropskoj budućnosti Bosne i Hercegovine i obećanjima evropskih lidera sa nedavnog skupa u Sloveniji, Weber kaže da su “lažna”, te da već četiri godine francuski predsjednik Emmanuel Macron blokira proširenje, odnosno otvaranje pretpristupnih pregovora za Sjevernu Makedoniju i Albaniju i samim tim podriva ugled politike proširenja prema Zapadnom Balkanu i cijelu perspektivu EU članstva.

(Kliker.info-AJB)