Njemački analitičar Bodo Weber: Pregovori SDA i HDZ vode do mekane etno podjele BiH

Politički analitičar i viši saradnik Vijeća za politiku demokratizacije, Berlin, Bodo Weber bio je uvodničar današnje online sesije Asocijacije nezavisnih intelektualaca “Krug 99” na kojoj je razgovorano o temi “Stanje u BiH kao ogledalo krize zapadne liberalne demokratije (O izbornim, ustavnim i drugim reformama)”.

Weber je podsjetio da je prošle sedmice zajedno s kolegom iz Vijeća za politiku demokratizacije u jednom članku za Briselski EU Observer upozoravao evropske prijestolnice o potencijalno opasnom putu započetnih pregovora u BiH između najveće hrvatske i bošnjačke stranke, HDZ BiH i SDA, a pod vodstvom lokalnih predstavnika EU i SAD-a o, kako kaže, takozvanoj reformi Izbornog zakona BiH.



– Mi smo tu upozoravali da, po našem uvidu i analizi, pregovarački proces kako je bio uspostavljen do prošle sedmice ima opasne karakteristike da ide u pogrešnom pravcu, dalje učvršćivanje nefunkcionalnosti države BiH i daljnjih, rekao bih, ‘mekanih etno podjela BiH’ – naveo je Weber.



Dodao je da razloga za zabrinutost ima više. Jedan je taj što ti pregovori “očigledno počivaju na jednom već po sebi vrlo zabrinjavajućem sporazumu pod patronatom EU i SAD-a, koji se desio prošle godine”.



Na drugoj strani, kazao je on, zabrinutost jeste što se ti pregovori dešavaju u određenom kontekstu nepostojanja jasne strateške politike EU i Zapada u cjelini prema BiH.



– Ako nema sveobuhvatnog procesa ustavnih reformi i razgovora, pregovora o ustavnom poretku BiH, vjerujem da takav način pregovaranja iza zatvorenih vrata će neminovno morati voditi do onoga što smo vidjeli u Mostaru, to jest, neke vrste “prljavih dealova” koji služe najviše pregovaračima, a najmanje principima i ciljevima kojima zvanično trebaju da služe – smatra Weber.

(Kliker.info-Fena)