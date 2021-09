Njemački analitičar Bodo Weber pojašnjava : Presudna godina za BiH, Schmidt bez plana i ideje! Merkel – Vučić, neobjašnjiva veza! (Video)

Schmidt je enigma za BiH! Izjava da je došao da sačuva integritet BiH nije šokantna. Shvata da je državnost BiH pod prijetnjom. Njegova kandidatura zbunila i zapadne prijestolnice! Došao je na inicijativu Angele Merkel, kazao je u razgovoru za Face televiziju ugledni njemački analitičar Bodo Weber.

Smatra kako je Merkel svjesna da je BiH ostala nedovršen posao na Zapadnom Balkanu! “Schmidt nije došao s jasnom političkom i strateškom idejom! Tek traži politički pristup i strategiju. Nema jasnu strategiju, a nema ni Evropa! To će zavisiti od buduće njemačke vlade i Bidenove administracije. Prve Schmidtove izjave su bile jako dobre, a onda su uslijedile nespretne izjave. Skidali su ih, što je pogrešan potez. Te izjave su pokazale da traži svoju ulogu i pozicioniranje. Schmidt treba biti puno oprezniji u nekim izjavama! On ne poznaje dobro BiH. Više je bio angažovan na temi Srbije i Kosova. Još je u fazi vaganja i pronalaska svoje pozicije. Treba opipati teren! Nije trebao nespretno ulaziti u diskusije. Reakcije, demantij OHR-a i skidanje videa sa interneta su još više dolili ulje na vatru! Bonske ovlasti su u okviru Schmidtovih ideja i planova! On treba oživjeti ured Visokog predstavnika. Iza njegovog kandidovanja stoji ideja da koristi bonske ovlasti i da preokrene međunarodnu politiku u BiH! Korištenje bonskih ovlasti još nije strateški jasno definisano. Korištenje bonskih ovlasti ići će u pravcu očuvanja suvereniteta i integriteta BiH”, kaže Weber.

Navodi kako je u svom prvom obraćanju, Schmidt spomenuo građane pa tek onda konstitutivne narode. Ponavlja nešto što drugi dugo nisu isticali – presudu Sejdić – Finci!

“Merkel je oproštajnom posjetom pokazala da joj je važan Zapadni Balkan, nije imala vremena da posjeti sve države! Ne znam zašto je izabrala Beograd i Tiranu za posjetu. Možda su to centri koji joj prave najviše problema. Oni su najviše uključeni u „Mini Šengen“, a to joj je posljednjih godinu dana najviše pravilo probleme. Ona nema više snage za Vučića i Beograd! Merkel kazala da je Vučić ispunio sva obećanja, a Vučić nije ništa ni obećao! Merkel je otišla praznih ruku što se tiče Zapadnog Balkana i situacije u BiH”, kaže ovaj ugledni analitičar, dodajući kako je jasno da Merkel ne voli direktan jezik, već diplomatski!

“Berlin nije za inicijativu „Open Balkan“! To je konkurencija Berlinskom procesu. Njemačka strana pokušala vratiti Tiranu pod krov Berlinskog procesa! Inicijativa „Open Balkan“ je reakcija na trogodišnju blokadu proširenja EU. Blokada proširenja EU će ostati upamćena kao neuspjeh Angele Merkel. Zapad je vakuum kada su u pitanju politike. Posljednjih godina vidimo izdaju Zapada i SAD demokratije. Postoje potencijalne opasnosti u pregovorima oko reformi Izbornog zakona. Ovo je presudna godina zbog odlaska Merkel i promjene vlasti u Berlinu! Merkel nije uspjela uraditi dosta toga. Nije uspjela održati proširenje. Bez toga nema perspektive za demokratiju za države Zapadnog Balkana. EU je potreban restart poslije ere Merkel! Mora se ući u svađu s Parizom i Francuskom zbog proširenja EU. EU nema rješenja za pitanje Kosova i Srbije, reformi Izbornog zakona i pitanje konstitutivnih naroda”, navodi.

U BiH je smatra nemoguće da neko ne bude za donošenje Inzkovog zakona!

“Bio sam protiv Inzkovog zakona, ne zbog zakona, već zbog implementacije. Koja je politička logika? Duboko uništeno pravosuđe u BiH nije u stanju da implementira Inzkov zakon. Međunarodna zajednica i Schmidt nemaju autoritet da nametnu implementaciju nametnutog zakona! Inzkova odluka i potez su bili više lični čin iz moralnih potreba.

Schmidtova obaveza je da Izborni zakon ne vodi u dalje podjele! Palmer je svojevremeno bio aktivni učesnik u Trampovoj politici. Palmer – pogrešan potez! To je opasno i tužno lutanje Bidenove administracije. Palmerova funkcija na Balkanu nije reducirana! Palmer je trebao potpuno nestati s pozicije na Balkanu. Ovo je jedna vrsta izdaje demokratskih principa. Trenutna situacija prijeti i nestabilnosti EU”, zaključje Weber.

