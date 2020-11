Njemačka štampa o izborima u BiH : Šamar Izetbegoviću i Dodiku

Nenacionalističkim strankama je uspjelo da pobijede u Sarajevu i Banjaluci. To daje nadu u temeljnu promjenu kursa u BiH. U Sarajevu je “Četvorka” porazila SDA a u Banjaluci je Stanivuković (PDP) odnio pobjedu nad SNSD.

“Posebno se ističe pobjeda Srbina Srđana Mandića iz Naše stranke u važnoj sarajevskoj izbornoj jedinici Centar”, piše Erich Rathfelder za Tageszeitung iz Berlina. On napominje da je “Mandić branio grad od srpskih nacionalista tokom rata i jedan je od onih koji su uvijek vjerovali u multinacionalnu BiH”. “Dirnut do suza, on je u izbornoj noći rekao: ‘Danas se ostvaruje moj san.’ Ovog Srbina su prije svega izabrali Bošnjaci (muslimani), mada mu je protukandidat bio jedan bivši general, pripadnik SDA.”

Njemački list navodi kako je SDA izgubila čak i u svom uporištu Ilidži od koalicije “Četvorka” koju čine četiri stranke: novoosnovana Narod i pravda, Naša stranka, Socijaldemokratska partija (SDP) i Nezavisna bosansko-hercegovačka lista” (NBL). “Bez Sarajeva, nacionalistička stranka SDA, neće biti u stanju da održi vlast i moć a njen lider Bakir Izetbegović prkosno je u izbornoj noći izjavio kako je SDA izgubila Sarajevo, ali je ostala najjača snaga u Bosni. To međutim nije zvučalo uvjerljivo”, navodi se dalje u tekstu.

Takođe se ukazuje kako se “paralele pokazuju i u glavnom gradu Republike Srpske Banjaluci, gdje je Milorad Dodik i njegova partija zavaravajućeg naziva SNSD (Nezavisni socijaldemokrati) pretrpjela ozbiljan poraz”. “Tamo je Dodikov mladi politički protivnik iz liberalnog PDP-a Draško Stanivuković komforno izvojevao pobjedu. Opozicija će imenovati gradonačelnika i u Bijeljini, drugom gradu po veličini u RS. Ona takođe optužuje vladajući SNSD da je počinio izbornu prevaru u Doboju i drugim opštinana”, piše TAZ.

Svjež vjetar duva Bosnom

“Jedino je nacionalistička stranka HDZ pod vodstvom Dragana Čovića zadržala svoju poziciju u ruralnim područjima zapadne Hercegovine”, nastavlja TAZ i pri tom citira hrvatski portal Index: “Čoviću je nacionalističkom retorikom uspjelo održati svoje stado na okupu kao u jednopartijskoj državi”.

List napominje da će se izbori u Mostaru, prvi put nakn 12 godina, održati 20. decembra i da “obećavaju uzbuđenje”. “Jer, koalicija koja je trijumfovala u Sarajevu, ima dobre šanse za pobjedu u bošnjačko-muslimanskom, istočnom dijelu Mostara”.

Njemački list konstatuje kako svjež vjetar duva Bosnom, citirajući Index koji kaže da su “kriminalne vladajuće stranke izgubile u svim većim gradovima” i zaključuje: “Srpskim nacionalistima neće se svidjeti prijedlog pobjedničke koalicije u Sarajevu da časnog političara iz redova bosanskih Srba Bogića Bogićevića, koji je prije rata predstavljao BiH u jugoslavenskom državnom Predsjedništvu, postave za gradonačelnika Sarajeva. Jer, kako će onda nastaviti da šire mržnju prema Sarajevu?”

Vladajuće stranke gube vlast u svojim uporištima

I austrijski Die Presse također se osvrće na izbore u BiH naglašavajući da “ciljano podsticanje etničkih tenzija kao stari recept za održavanje vlasti i moći, očito više ne funkcionira”. List nabraja i razloge koji su doveli do poraza nacionalista.

“Pored posljedica epidemije korone, koja bespoštedno otkriva nedostatke iskrvarenog zdravstvenog sistema, razlozi koji su dvije glavne vladajuće stranke u BiH koštali gubitka glasova su i pogoršanje ekonomske krize, kontinuirano iseljavanje te bezbrojni korupcijski skandali”, piše die Presse i zaključuje: “Alfa političari: šef SDA Bakir Izetbegović i šef SNSD-a Milorad Dodik, koji godinama dominiraju Bosnom i Hercegovinom, ovakav izborni rezultat moraju shvatiti kao veliki šamar”.

