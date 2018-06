Njemačka poručila Francuskoj i Holandiji: Podržite Balkan

Njemačka je u utorak pozvala Francusku i Holandiju da dopuste da Evropska unija započne pregovore o članstvu sa Albanijom i Makedonijom kako bi se pridonijelo stabilizaciji zapadnog Balkana, nakon što se evropski diplomati nisu uspjeli o tome dogovoriti.

Francuski i holandski lideri usprotivili su se otvaranju pregovora s tim državama. Zvanični Pariz smatra kako EU treba reformirati svoje institucije prije nego primi nove članice.

No, druge države članice Unije predvođene Njemačkom zauzimaju se da šest država zapadnog Balkana bude primljeno u EU kako bi se povećao utjecaj Unije u regiji s obzirom na sve nametljiviju Rusiju.

„Vlada Njemačke spremna je podržati Albaniju i Bivšu Jugoslavensku Republiku Makedoniju na njihovu putu prema Evropskoj uniji“, rekao je njemački ministar za evropske poslove Michael Roth po dolasku na sastanak s kolegama u Luksemburgu.

„Spremni smo dati zeleno svjetlo. Želio bih ohrabriti naše prijatelje u Holandiji i Francuskoj da nam se pridruže“, rekao je novinarima, ističući kako je stabilnost od najveće važnosti za Balkan.

EK: Balkan puno napredovao

Ambasadori država članica EU-a koji su pripremali sastanak u ponedjeljak navečer nisu uspjeli pripremiti dokument o otvaranju pregovora s Albanijom i Makedonijom koji bi ministri EU-a mogli potpisati.

Parlament Holandije odobrio je otvaranje pregovora sa Makedonijom nakon što je postigla dogovor s Grčkom o promjeni imena u Republika Sjeverna Makedonija. No, jedan evropski diplomata rekao je kako holandska Vlada nije sklona to odobriti dok to ne učini i Francuska pa će konačnu odluku morati donijeti šefovi država ili vlada na samitu u Briselu u četvrtak.

Slučaj Albanije je složeniji jer Francuska i Holandija smatraju kako nije dovoljno napredovala kada je riječ o reformi pravosuđa, borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala.

Evropska komisija smatra kako su obje države puno napredovale u tim područjima.

Mnoge evropske države, uključujući Austriju koja će predsjedati EU-om od jula, žele poslati signal Albaniji, Makedoniji i drugim zapadnobalkanskim državama kako im je put prema članstvu u Uniji još otvoren, posebno Makedoniji koja bi u julu trebala ući u NATO.

„Postignut je velik napredak. To samo potvrđuje naše stajalište da bi zapadni Balkan trebao imati jasnu perspektivu članstva“, rekao je austrijski ministar za evropske poslove Gernot Bluemel.

(Kliker.info-AJB)