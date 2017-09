Njemačka kancelarka Angela Merkel : “Jasno neslaganje sa Donaldom Trumpom”

Angela Merkel u ekskluzivnom intervjuu za Deutsche Welle razgovara o odnosu sa SAD-om, komentariše konflikt sa turskim predsjednikom, te odgovara na pitanje koga bi povela na pusti otok.

Kancelarka Angela Merkel žestoko je kritikovala govor predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa pred UN-om u New Yorku, u kojem je on Sjevernoj Koreji zaprijetio „totalnim uništenjem”.

U razgovoru za DW Angela Merkel kaže: „Ja sam protiv takve jedne prijetnje. Moram još i da dodam, a to govorim u svoje ime i u ime vlade: Bilo koja vrsta vojnog rješenja je apsolutno neprimjerena i zalažemo se za rješenje diplomatskim putem. Na tome moramo istrajno raditi. Mislim da su sankcije i njihovo sprovođenje pravi odgovor. Sve ostalo što je u vezi sa Sjevernom Korejom, smatram pogrešnim. I upravo zbog toga postoji jasno neslaganje sa predsjednikom SAD-a. ”

Merkel je izjavila da je isto rekla i američkom predsjedniku u telefonskom razgovoru prije njegovog nastupa u New Yorku.

Merkel: „Možemo pomoći u rješavanju konflikta“

Kancelarka je u razgovoru sa novinarima DW još jednom potvrdila svoju spremnost za rad na rješavanju konflikta sa Sjevernom Korejom. „Iako je Sjeverna Koreja daleko od Njemačke, to je konflikt koji ipak utiče i na nas. Zbog toga sam spremna da kao kancelarka Njemačke, zajedno sa ministrom vanjskih poslova preuzmem odgovornost. Sarađivali smo i kroz sporazum sa Iranom, za koji smatram da je ispravan i bolji nego nikakav. To jeste trajalo godinama, ali je na kraju dovelo do ograničavanja mogućnosti Irana za nuklearno naoružavanje. Ovakav ili sličan metod mora se primijeniti i u odnosima sa Rusijom, Kinom, skupa sa SAD-om, pa i u slučaju sa Sjevernom Korejom.”

Njemačka je jedna od rijetkih zemalja koja još iz vremena DDR-a ima ambasadu u glavnom gradu Sjeverne Koreje. Tu je i diplomatsko predstavništvo ove zemlje u Berlinu. Pored toga Njemačka njeguje veoma bliske odnose sa Kinom, Japanom, Južnom Korejom i SAD-om. U septembru 2013. to je dovelo do tajnih pregovora između predstavnika SAD i Sjeverne Koreje u jednom berlinskom hotelu. Na pitanje da li bi pristala i na lični kontakt sa liderom Sjeverne Koreje Kim Jong Unom, kancelarka odgovara: „To trenutno nije na dnevnom redu. Ja ne radim ništa što nije unaprijed dogovoreno.”

Glavna urednika DW-a Ines Pohl i reporter Jaafar Abdul Karim u razgovoru sa kancelarkom Angelom Merkel

„Neću nikada sarađivati sa AfD-om”

Šefica Demohrišćana Angela Merkel pred kraj razgovora izjasnila se i o predizbornoj kampanji, odnosno o rezultatima istraživanja javnog mnijenja u kojima ima veliku prednost u odnosu na svoju konkurenta Martina Schulza iz SPD-a. U dijelu razgovora o velikom broju glasača koji su se izjasnili da će glasati za desničarsko-populističku stranku „Alternativa za Njemačku” (AfD) , kancelarka kaže da je najbolja strategija protiv AfD-a rješavanje problema stanovnika: „Treba se pobrinuti za njihove brige u vezi zapošljavanja, odgovarajućih škola i ljekara. S druge strane se istovremeno treba poslati jasan signal protiv mržnje i nasilja.”

Nekoliko dana pred izbore, stranka AfD dobila je preko 10 posto glasova i vjerovatno će ući u Bundestag. Međutim Merkelova nije željela komentarisati ovaj uspjeh: „Ja to ne želim, jer nikada neću surađivati sa AfD-om.”

“Ne želimo uvoziti konflikte iz Turske u Njemačku”

Angela Merkel također komentariše i konflikt sa turskim predsjednikom Erdoganom, koji ju je više puta optužio za korištenje nacističkih metoda. Pored toga, uvijek iznova dolazi do hapšenja Nijemaca u Turskoj, bez konkretnih tužbi. Merkel je prije svega zabrinuta za moguće posljedice žestokih konflikata u Turskoj. „Ono što nas trenutno brine je da se različite grupe iz Turske međusobno špijuniraju ili nadziru jedne druge. To ne želimo. Ne želimo imati konflikte koji se iz Turske uvoze u Njemačku. Pazit ćemo na to da sve grupe ovdje mogu živjeti mirno i nesmetano.

Na pusti otok sa CSU

Koga bi ova njemačka političarka, koja je na vlasti već 12 godina, povela na pusti otok? To je pitanje sa kojim su glavna urednica DW-a Ines Pohl i reporter Jaafar Abdul Karim završavali svaki intervju sa kandidatima na ovim izborima. Iznenađujuće, izbor Angele Merkel je pao na ministra unutrašnjih poslova Bavarske Joachima Herrmanna iz partije bavarskih demohrišćana CSU. Na pustom otoku Merkel bi s njim da raspravlja o unutrašnjoj sigurnosti Njemačke.

(Kliker.info-DW)