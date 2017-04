Njegova biografija dostojna je holivudskog filma : Islam je za mene istina, ime su mi dali moji muslimani ! (Video)

Njegova biografija dostojna je holivudskog filma, kao Srbin pravoslavne vjeroispovjesti postao je muftija srbijanski.

Samo nekoliko dana pošto je iz Australije došao u Srbiju, Abdulah Numan govorio je za TV Prva.

Kada je izabran za muftiju srbijanskog u novinama je pisalo: “Ivan Trifunović novi muftija srbijanski – buntovnik sa četiri fakulteta, sestrić poznate glumice”, danas kaže da je su novine jedino ime pogriješile.

“Jedino su ime pogriješili, ali to je bilo moje ime, ne stidim se tog imena. To su ime meni dali moji roditelji, ime Abdulah Numan su mi dali moji muslimani”, naveo je on.

Dodaje i da ga zbog toga majka nije razumjela.

“Majka nije to mogla da shvati, ni moja baka nije to mogla da shvati. Meni je bilo žao jako što oni nisu hteli da me razumiju, dok je moj otac htio da me razume. Morao bih da razumijem i svoje dijete, jer je to sloboda volje, ja molim Boga da moja djeca uvijek ostanu muslimani, islam je za mene istina. Vi znate šta ja vjerujem, i drago mi je da to hoćete da dokumentujete, a šta vi vjerujete – to je vaše”, rekao je muftija.

Za TV Prva govorio je i o svom putovanju po svijetu, o putu u Indiju kaže da je tada bilo popularno ići tamo.“

I Beatlesi su išli u Indiju, cijela naša popularna kultura u ono vrijeme je bila hipi i mislio sam da istina živi tamo u Indiji. Išao sam da je tražim. Bio sam sa onim indusima, bio sam sa kršćanima, budistima. Islam – to je bilo to. Kao kada vidite nekog i taj neko vam se odmah dopadne. Mislio sam ako su ovi ljudi tako lijepi, i ako je ova njihova arhitektura tako lijepa, onda to potiče od nečeg što je veoma lijepo i postao sam musliman”, kaže Abdulah Numan.

O svom djetinjstvu sjeća se kroz suze.

“Bio sam slobodniji od ostale djece. Učeni smo da drug Tito misli o nama, ja sam volio Tita, ali sam ja želio da mislim o sebi. I tako su nas vaspitavali da budemo ovce, ja sam više volio koze jer se koze svuda jure, svuda idu, imaju svoju pamet i svoju glavu”, dodao je on.

“Najveće zadovoljstvo mi je bilo kad mi je otac jednog trenutka rekao da je ponosan na mene – to je bio vrhunac mog života. Ja sam ga svojim životom malo i razočarao jer nisam želio da idem u školu i kad sam završio sve te fakultete, on je rekao da je ponosan i onda sam tek bio zadovoljan što sam išao u školu”, rekao je on.

(Kliker.info-B92)