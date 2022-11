Nisu ga zaustavili ni moždani udar, ni dr. Oz: Masivni i tetovirani div, koji ima samo jedno odijelo, ulazi u Senat

John Fetterman je masivni, tetovirani div, ćelavac s kozjom bradicom koji izgleda kao živa verzija jednog od klasičnih likova američkih filmova – opasni motociklist iz neke bande ili namršteni izbacivač u noćnom klubu, za kojeg se u iznenađujućem obratu ispostavi da je zapravo nježna i blaga osoba te duša od čovjeka.

Stvarni John Fetterman je dijete iz imućne obitelji koji se nakon smrti bliskog prijatelja odrekao obećavajuće karijere u osiguranju, posvetio život svojim sugrađanima kroz agenciju za volontiranje, postao gradonačelnik malog posrnulog gradića u “pojasu hrđe”, te konačno i zamjenik guvernera Pennsylvanije. Nakon jučerašnjih izbora, John Fetterman postat će prvi tetovirani dvometraš u američkom Senatu, gornjem domu Kongresa.

Fettermanov put do Senata nije bio nimalo lagan. Gotovo ga je zaustavio moždani udar koji je doživio netom prije predizbora, a na samim izborima sukobio se s dr. Mehmet Ozom, televizijskom zvijezdom koju je proslavio Oprah Show te kojeg je osobno podržao bivši predsjednik Donald Trump. No, Oprah je podržala Fettermana, kao u konačnici i većina birača.

Fettermanovo djetinjstvo i mlade godine prošli su, kako sam kaže, kao u snu. Živio je i školovao se bez puno razmišljanja o svijetu oko sebe. Majka i otac bili su dobrostojeći republikanci. Otac mu je bio partner u osiguravajućoj kući, mladi Fetterman igrao je američki nogomet, uživao u mladosti i planirao ući u obiteljski posao kad završi sa školovanjem.

Tragedija koja mu je promijenila život

Život mu se promijenio nakon što mu je bliski prijatelj poginuo u prometnoj nesreći dok je Fetterman još studirao. Trebali su se naći, i da se nesreća dogodila samo par minuta kasnije, i Fetterman bi bio u autu. To ga je navelo da razmisli o svojoj ulozi u svijetu, nakon čega se prijavio za “velikog brata” – kroz udrugu koja povezuje dobrovoljce s djecom bez jednog od roditelja. Povezao se s osmogodišnjim dječakom čiji je otac umro od AIDS-a, a i majka mu je bila na samrti.

Fetterman je zaključio kako je pitanje gdje ćeš se roditi i kako ćeš živjeti zapravo lutrija, te da bi radije pomagao onima koji nisu imali sreće u toj lutriji nego dalje poboljšavao svoju ionako dobru poziciju u životu. Pridružio se AmeriCorpsu, državnoj agenciji za volontere, te je otišao u Braddock, majušni grad od jedva 2000 ljudi usred takozvanog pojasa hrđe – područja koje je nekad bilo dio uspješne industrije čelika no danas, nakon deindustrijalizacije, služi kao idealna lokacija za snimanje postapokaliptičnih filmova.

Fetterman je u Braddocku pomagao tinejdžerima i mladima koji su napustili školu da polože ekvivalent državne mature, a ubrzo se odlučio i preseliti u taj grad. Sljedeće godine, 2005., kandidirao se za gradonačelnika tog grada i pobijedio sa samo jednim glasom razlike.

Potpuno se posvetio Braddocku, iako je morao ovisiti o pomoći od oca kako bi mogao živjeti, jer je plaća gradonačelnika bila samo 150 dolara mjesečno. Pokrenuo je brojne projekte za mlade i pokušao privući umjetnike i druge kreativce da se dosele u grad. Na lijevu ruku si je istetovirao poštanski broj Braddocka, a na desnu datume svih ubojstava koja su se dogodila u gradu dok je bio gradonačelnik – ukupno devet.

Sa Sandersom dijeli brojne stavove

U demokratskim predizborima za predsjednika 2016. podržao je Bernieja Sandersa, jedini demokrat u Pennsylvaniji koji je bio za tog progresivnog kandidata. Poput Sandersa, Fetterman je svoju podršku gradio među glasačima, na terenu, a ne kroz unutarstranačku politiku.

Sa senatorom iz Vermonta dijeli i niz drugih progresivnih stavova – zalaže se za povećanje minimalne plaće, reformu kaznenog sustava, za osiguravanje zdravstvene zaštite svim građanima, te za legalizaciju marihuane na saveznoj razini.

Iako nije uspio proći demokratske predizbore kako bi postao kandidat za senatora 2016., osvojio je čak 20% glasova, i odlučio se kandidirati za zamjenika guvernera Pennsylvanije. Kao zamjenik guvernera, bio je zadužen za pomilovanja, te je ukupno preporučio više pomilovanja u svom mandatu nego što je obrađeno u prethodnih 40 godina.

Privukao je pažnju javnosti u cijelom SAD-u kroz svoje živopisne nastupe i zalaganje za legalizaciju marihuane, a našao se i u svjetskim medijima kada se izrugivao s Trumpovim tvrdnjama da je pokraden na izborima.

Kako je Pennsylvania bila jedna od odlučujućih država u izboru predsjednika 2020., našla se na udaru brojnih teorija zavjere, a glavni državni odvjetnik Teksasa podigao je tužbu da se odbace rezultati u toj saveznoj državi. Zamjenik guvernera Teksasa Dan Patrick ponudio je nagradu od milijun dolara bilo kome tko otkrije dokaze izborne prevare u bilo kojoj od ključnih država, uključujući Pennsylvaniju.

Fetterman im je javno iznio rezultate istrage u svojoj državi – otkrivena su točno tri slučaja prevare, dva muškarca koji su glasali i u ime svojih mrtvih majki, te jedan koji je glasao i za svojeg sina. Sva trojica glasali su za Trumpa. “Ponosno mogu objaviti da je Trump dobio 100% glasova mrtvih majki u Pennsylvaniji”, pohvalio se tom prilikom, i tražio od Patricka da mu isplati obećanu nagradu od milijun dolara.

Završio u bolnici zbog moždanog

Kao znatno poznatija i popularnija figura, Fetterman je ušao u ovogodišnje predizbore za Senat kao favorit među demokratima, no samo par dana prije predizbora završio je u bolnici zbog moždanog udara. Pobjednički govor na predizborima – gdje je osvojio 58% glasova, preko trideset poena ispred prvog sljedećeg protukandidata – morala je održati njegova žena Gisele.

Protukandidat mu je na predizborima postao dr. Mehmet Oz, televizijska zvijezda koju je osobno podržao Donald Trump. Iako je Fetterman u anketama značajno vodio prije početka utrke, zdravstveno stanje mu je znatno oslabilo šanse. Dr. Oz i Trump rugali su se na račun njegovog moždanog udara, a nije pomagalo ni to što je Fetterman imao problema s razumijevanjem izgovorenih riječi – u razgovorima se pomaže čitajući automatski generirane titlove. Liječnici tvrde kako će se sasvim oporaviti od moždanog udara, no to se u kampanji nije moglo vidjeti.

U konačnici, Fetterman je ipak izašao kao pobjednik. uz podršku Sandersa i Baracka Obame, a čak je i Oprah Winfrey stala na njegovu stranu. U Senatu bi mogao biti ključni jezičac demokratske većine – osvojivši mjesto koje je prije pripadalo republikancu, Fetterman bi mogao podići demokratsku većinu za jedno mjesto, dovoljno da je demokratima lakše progurati zakone i kandidate kojima se protivi “umjereni” demokrat Joe Manchin, koji odbija većinu prijedloga koji bi štetili industriji fosilnih goriva. Na dugi rok, Fetterman bi mogao postati novi glas progresivne ljevice u Senatu jednom kada Sanders ode u političku mirovinu.

Do sada je Fetterman imao samo jedno odijelo, koje je zbog propisa o oblačenju morao nositi dok je predsjedao sjednicama državnog zastupničkog doma. Sve ostalo vrijeme nosio bi traperice i majice s kapuljačom. S obzirom na svoj novi posao, morat će nabaviti još koje.

