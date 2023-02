Ništa od plasmana na Mundobasket : Zmajevi porazom u Mađarskoj okončali kvalifikacije

Košarkaši Bosne i Hercegovine poraženi su u posljednjem kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo od strane selekcije Mađarske rezultatom 87:77.

Mađari su na domaćem terenu savladali Zmajeve, te tako naš državni tim neće učestvovati ni na ovom Mundobasketu. Plasman na veliko takmičenje može slaviti Crna Gora, koja je na kraju zauzela treće mjesto, iza Francuske i Litvanije, koje također iz naše grupe idu na SP.

BiH je četvrta, peto mjesto je zauzela Mađarska, dok je Češka posljednja.

Gotovo dvije minute smo čekali na prve poene večeras, a postigao ih je John Roberson. Pogodio je trojku, na drugoj strani uzvraćaju Mađari istom mjerom, ali onda Roberson opet pogađa za tri i to je 6:3 za BiH.

Prešla je Mađarska nakratko nakon toga u vodstvo, ali do kraja prve četvrtine gledali smo jako dobru igru Zmajeva. Momci Adisa Bećiragića stigli su do +7 (23:16), ali u posljednjoj sekundi prve dionice Somogyi pogađa trojku koja je gotovo prepolovila tu prednost BiH.

Početkom druge dionice Mađari podižu nivo svoje igre i stižu do potpunog preokreta. Tada se igra BiH potpuno raspala, a ubrzo je domaćin na krilima Benkea stigao i do dvocifrene prednosti od 40:30.

Ekipe su na poluvrijeme otišle s vodstvom Mađarske od 46:37.

Drugo poluvrijeme je počelo dobro za BiH. Adin Vrabac je ubacio trojku, te su Zmajevi brzo istopili prednost domaćina i stigli na -2 (48:46).

No, nisu Mađari dozvoljavali da BiH preokrene rezultat, te su konstantno bili u prednosti, pa se u posljednjih deset minuta ušlo s rezultatom 63:60 u njihovu korist.

Početkom posljednje dionice BiH prelazi u vodstvo (70:69), te se činilo da ćemo ući u dramu u završnici.

No, upala je tada BiH u napadačku krizu i teško je uspjevala doći do poena, što koristi Mađarska i pravi seriju kojom dolazi do +6 (78:72). Nije imala ekipa Adisa Bećiragića da uzvrati udarac u samom finišu i završilo je pobjedom Mađara rezultatom 87:77.

Mađare je do pobjede predvodio sjajni Benke s 19 poena, 18 je dodao Eilingsfeld, a 17 Somogyi. Kod BiH se istakao Roberson s 22 poena, 15 je ubacio Halilović, a 14 Vrabac.

Kvalifikacije za SP, 12.kolo:

Mađarska – Bosna i Hercegovina 87:77

Mađarska: Eilingsfeld, Hopkins, Somogyi, Pongo, Mocsan, Benke, Keller, Kiss, Varadi, Lukacs.

BiH: Roberson, Vrabac, Gegić, Halilović, Kamenjaš, Lazić, Penava, H. Delalić, A. Delalić, Čampara, Sejfić, Topolović.

