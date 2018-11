Ninoslav Sušilović, predsjednik Posavske stranke : Čović se ponaša kao uvrijeđena tetka

O odnosu HDZ-a spram Hrvata u RS-u, Izbornom zakonu, te nervoznim reakcijama iz Hrvatske, govori predsjednik Posavske stranke Ninoslav Sušilović.

Vaša stranka je ponovo parlamentarna. Ulazite li u pregovore o formiranju vlasti i jeste li spremni koalirati sa HDZ-om?

– Posavska stranka je ne samo ponovo parlamentarna nego je i popravila svoj rezultat i ovaj put smo ostvarili naš plan, a to su dva mandata u Skupštini ŽP-a. Što se tiče pregovora o formiranju vlasti i koaliranju s HDZ-om, nismo morali uopće o tome niti razmišljati. HDZBiH sam ima 11 od 21 mandata i ako tome pridodamo njegove vječne koalicione partnere SDA, pa još i “prijatelje” iz “hrvatskog zajedništva”, tj. HNS-a – HDZ 1990, onda je sve jasno.

Planirani kriminal

Bit će to još jedna čvrsta interesna koalicija, a nama preostaje, kao i do sada, biti konstruktivna oporba čije prijedloge i inicijative vlast neće uvažavati, ali ćemo barem ukazivati na sve propuste i loše odluke te o tome informirati javnost.

Smatrate li da su dopisni glasovi opet, ako ne odlučili, onda znatno doprinijeli pozicioniranju pojedinih stranaka i na ovim izborima?

– Još u prošlom intervjuu koji sam dao za vaš cijenjeni list govorio sam o tome i najavljivao veliki kriminal i izbornu prijevaru koja se sprema s dopisnim glasovima. Nažalost, oni koji su to trebali spriječiti nisu poduzeli ništa, a mnogi dokazi potvrđuju i da su podržavali, odnosno bili sudionici tog pomno planiranog procesa. Naravno da je tolika količina (krivotvorenih) dopisnih glasova utjecala na izborne rezultate. Konkretno, u Županiji posavskoj dopisni glasovi su povećali izborni prag, zbog čega je DF ostao bez mandata u Skupštini iako ga je imao kada su u pitanju glasovi na redovitim biračkim mjestima. Stranke zbog par glasova više ili manje osvajaju ili gube mandate, a o preferencijalnim glasovima da i ne govorimo. Radi se o kriminalu i ako Središnje izborno povjerenstvo, kome su kredibilitet i vjerodostojnost već ozbiljno poljuljani, ne spriječi ovakve i slične radnje barem za ubuduće, onda zaista sve gubi smisao.

Hrvate će u naredne četiri godine predstavljati Hrvat koji nije iz HDZ-a? Kako gledate na tu činjenicu?

– Otprilike kao i na činjenicu da je prošle četiri godine Hrvate predstavljao Hrvat iz HDZ-a. Dakle, ta činjenica, sama po sebi, ne znači ništa. Niti je Hrvatima bilo nešto bolje kada je član Predsjedništva bio iz HDZ-a niti im je bilo nešto specijalno loše kada je bio Komšić. Osim onome jednom Hrvatu koji je umjesto Komšića mogao primati plaću za dužnost koja služi uglavnom “za slikanje”, a stvarne ovlasti su joj skoro pa nikakve.

Šta mislite o izjavama gospodina Čovića da su za Komšića glasali Bošnjaci, pri tome se ne osvrćući na činjenicu da su za njega glasali Srbi u FBiH?

– To je to licemjerstvo koje vlada u ovoj zemlji već više od 20 godina. Svi igraju prljavo. Tko god ima priliku nekoga prevariti, nadglasati ili na bilo koji što nezakonit, što nemoralan način doći do svojih (prljavih) ciljeva, to maksimalno koristi, a onda se, kada ostane kratkih rukava, ponaša kao uvrijeđena tetka.

SUŠILOVIĆ: ZABORAVLJAMO DA JE KOMŠIĆ IZABRAN TREĆI PUT

Čović ovih dana izjavljuje kako je kampanju za Željka Komšića među Bošnjacima provodila (i financirala) SDA (!?). Da ima imalo dosljednosti s takvim “prljavim i podlim igračima”, više ne bi bilo nikakvog razgovora ni dogovora, a ne još najave koalicija.

Jesu li opravdane prijetnje Čovića o blokadi implementiranja izbornih rezultata?

– Jesmo li zaboravili da je Komšić treći put izabran?! HDZ je na vlasti 20 godina (uz dva mala prekida) i zašto baš sada blokade? Imali su mogućnost i sve mehanizme na raspolaganju da promijene Izborni zakon, ako treba i blokadama rada vlasti ako ne može drugačije, ali to nisu nikada uradili. Kada je došlo na red oporezivanje kladionica, onda je nastupila totalna blokada. Zašto nije moglo s izmjenom Izbornog zakona? Zato što nekome odgovara upravo ovakav izborni zakon, kojim mogu plašiti svoje biračko tijelo: “Ako svi ne glasamo za našeg, Bošnjaci će nam izabrati svog!”. A kada ga izaberu (treći put), onda hoćemo mijenjati zakon?! Pa, tko se tu pravi lud ili sve nas smatra budalama? O Čoviću, Komšiću i Izbornom zakonu bi se moglo još puno toga reći, ali nam ovaj format to naprosto ne dozvoljava.

Kako komentarišete činjenicu da u RS-u praktično nema Hrvata u Narodnoj skupštini RS-a, te da će Hrvate predstavljati predstavnici SNSD-a i SDS-a?

– Vratimo se na prošlo pitanje: Hoće li HDZ blokirati ili išta poduzeti po pitanju “legalnog i legitimnog” zastupanja Hrvata u RS-u? Neće. Dapače, napravit će još čvršći bratski savez s Miloradom Dodikom, s kojim nemaju nikakvih nesuglasica (osim samo formalno NATO-a). Hrvata u RS-u, kako ste i sami rekli, praktično više i nema, odnosno ima ih toliko da su postali politički apsolutno nebitni. Međutim, nije to nikakva “slučajnost” niti “splet okolnosti”, nego rezultat politike koja se različitim sredstvima provodi u kontinuitetu već skoro 30 godina.

Ko je odgovoran za tako loše pozicioniranje predstavnika Hrvata u tom entitetu?

– Oni koji su proveli etničko čišćenje, kao i oni koji su na sve načine sprečavali svaki pokušaj povratka. Etničko čišćenje znamo tko je proveo, a povratak su priječili svi, kako aktualna vlast, tako i oni koji se sve ove godine predstavljaju kao legalni i legitimni borci za interese Hrvata. Jesmo li zaboravili kako su biskupa Komaricu, koji je među rijetkima koji još pokušavaju govoriti o položaju Hrvata u RS-u, orkestrirano napali i Dragan Čović i Milorad Dodik? Slučajno? Nimalo. To su dvije komplementarne politike koje se savršeno nadopunjuju nimalo ne mareći o pogubnim posljedicama za narode koje bi trebale predstavljati.

Licemjerni Zagreb

Shvatimo li uz sve to i da je “zona interesa” HDZ-a BiH prostor zapadne Hercegovine, a sve ostalo je tu samo dok mora i dok ima neke koristi, onda sve postaje jasno. Ono što je najžalosnije je što veliki broj bosanskih Hrvata toga još nije svjestan i idu s punim povjerenjem za čobanom koji ih kao ovce vodi na klanje.

Kako komentarišete činjenicu da je Hrvatska nakon izbora uložila velike napore da izvrši pritisak na BiH zbog Izbornog zakona i implementiranja izbora, a sama snosi dio odgovornosti za položaj Hrvata u BiH?

– I ponovno imamo na djelu ono već spomenuto licemjerstvo koje vlada na ovim prostorima. Problem vlasti u Republici Hrvatskoj je što puno više brine o HDZ-u BiH nego o Hrvatima u BiH. Kako će gospodin Plenković pomoći Hrvatima u BiH ako ne želi komunicirati (ili ne priznaje) člana Predsjedništva te zemlje iz reda hrvatskog naroda? Hoće li lobirati za hrvatske interese preko Milorada Dodika? Kada se vodi takva dvolična politika u kojoj se jedno misli, drugo govori, treće radi, a čiju svrhu i krajnji cilj je zdravorazumski teško dokučiti, onda nije nikakvo čudo što kao posljedicu imamo ovakve nervozne i neodmjerene reakcije. To je pokazatelj ili krajnje nesposobnosti vođenja jedne promišljene i vizionarske politike, ili se ispod plašta zabrinutosti kriju nečije, za ovaj narod, vrlo opasne namjere.

Miren Aljić (Oslobođenje)