Nikšić poručio Milanoviću: “Na čistom bosanskohercegovačkom, bez diplomatskog uvijanja, od..bi od nas u skokovima”

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović bi opet da prijeti, a ni premijer Andrej Plenković ne zaostaje mnogo u ucjenjivačkim porukama Bosni i Hercegovini, istakao je u reakciji Nermin Nikšić, predsjednik SDP-a.

“Bez obzira koliko se čovjek trudio da zadrži dignitet i da se ne spusti na nivo uličarskog rječnika kojim se služi Milanović, jednostavno čovjek je očito izgubio kompas i ne zaslužuje da ga se štedi.

Obojici, a posebno lažnom socijaldemokrati Milanoviću, poručujem da Bosna i Hercegovina jeste samostalna, samoodrživa država, koliko god to njima smetalo. Bosna i Hercegovina je sa svim svojim problemima snažna, žilava i otporna država.

Toliko smo jaki i stabilni da smo uspješno odbili najbrutalnije nasrtaje na suverenitet naše zemlje iz susjednih nam država. O prirodi, žestini i brutalnosti tih nasrtaja jasnu kvalifikaciju su dali međunarodni sudovi. Suvišno ih je ponavljati. Neke od najistaknutijih učesnika i organizatora tih događaja Milanović i Republika Hrvatska su velikodušno odlikovali zbog doprinosa u uništavanju Bosne i Hercegovine i pokušaju razbijanja naše zemlje”, istakao je Nikšić.

Predsjednik SDP-a napominje da je ipak, naša država ih sve preživjela i nadživjela.

“Preživjet će i populiste poput Milanovića i Plenkovića koji u nedostatku unutrašnjih neprijatelja, s obzirom da ideološki sliče kao jaje jajetu, traže probleme i neprijatelje u susjedstvu. Ništa novo. Što se izbora u Bosni i Hercegovini tiče, izbora će biti i o tome se Milanović ne pita ama baš ništa. Kao što se očito ništa ne pita ni u Republici Hrvatskoj. Naši izbori su naša stvar. U Bosni i Hercegovini ima mjesta za dogovor i razgovor, ima mjesta za sve njene građane.

Mnoge od njih tlači politika koju promiču Milanović i njegovi pajdaši u Bosni i Hercegovini. Nije naše građane Hrvate, Srbe i Bošnjake iz Bosne i Hercegovine protjerao niko nego politike koje promiče Milanović i njegovi istomišljenici koji su se stvarno ufurali da su njihovi spasitelji. E, pa ne tlači nas niko drugi nego lažni branitelji nacionalnih interesa koji su popljačkali preduzeća i javna dobra, a ljude drže siromašnim i ovisnim o mrvicama sa njihovog stola.

Ako se još usude da glasaju ili misle drugačije, onda ih se proglasi nepodobnim i vrlo brzo osjete bijes “odabranih”. Tlačitelji Hrvata, Bošnjaka, Srba i svih građana su upravo arogantni, šuplji populisti i bezosjećajni tipovi poput Milanovića, koji građanima prodaju maglu, mržnju i nacionalizam, sve za mandat više”, mišljenja je Nikšić.

Na kraju, dodaje, jadna je država koja za predsjednika ima Milanovića.

“Jadna je država u kojoj predsjednik luta od zapadnjačkog ljevičara do teoretičara zavjera i proruskog konzervativca. Takvoj državi ni NATO ne može pomoći da povrati obraz i dostojanstvo. Oporavak je naravno moguć, ali je i to proces da citiram Milanovića prvo sapun, onda parfem, pa tada možemo pričati o rehabilitaciji Hrvatske kao modernog, demokratskog prijatelja Bosne i Hercegovine. Do tada, uzalud vam trud svirači, Bosna i Hercegovina će opstati kao domovina svih svojih građana i naroda. Mi ćemo ovdje živjeti zajedno, svađati se, raspravljati, miriti i uvijek pomagati jedni drugima kao dobre komšije i susjedi. Zato, nakon što “isplačeš krokodilske suze” nad sudbinom “jadne i nikakve” države Bosne i Hercegovine koju toliko mrziš Milanoviću, na čistom bosanskohercegovačkom, bez diplomatskog uvijanja, odjebi od nas u skokovima”, govori Nikšić.

(Kliker.info-SB)