Nikšić pisao Bakiru Izetbegoviću : Mi u SDP smo željeli da revizija uspije, ali to očito nije bio i vaš cilj

Predsjednik SDP-a BiH Nermin Nikšić uputio je otvoreno pismo članu Predsjedništva BiH Bakir Izetbegoviću u kojem ga ponov poziva da podnese ostavku zbog nepoljnog ishoda zahtjeva za revizuju presude po tužbi BiH protiv Srbije.

Pismo Nermina Nikšića prenosimo u cjelini.

Poštovani,

obraćam Vam se na ovaj način, jer ste Vi i Vaši saradnici odlučili našu dosadašnju komunikaciju u vezi podnošenja zahtjeva za reviziju presude protiv Srbije najgrublje zloupotrijebiti, vrijeđajući pri tome Socijaldemokratsku partiju Bosne i Hercegovine i mene lično, sa željom da sebi osigurate alibi od odgovornosti.

Time ste pokazali da moje iskreno nastojanje da pomognem, koliko je to u mojoj moći, da se oko ovog pitanja okupe sve probosanske snage u BiH, ne samo da niste prihvatili, već ste sve vrijeme igrali dvostruku igru.

Kao što znate, SDP i ja smo vrlo jasno podržali podnošenje zahtjeva za reviziju. Tada sam istaknuo kako nije sramota i nije pogrešno tražiti pravdu i istinu, te da niko nema pravo spriječavati žrtve na tom putu. To i danas tvrdim.

Imali smo samo jedno pitanje za Vas, a to je da li gospodin Sakib Softić ima legitimitet da to učini? Vaš odgovor je bio da on to može uraditi, te da nova odluka Predsjedništva BiH o tome nije potrebna. To ste ponovili i na “savjetovanju” u Vijećnici i nekoliko puta naglasili u obraćanju prisutnima i medijima.

Sada je sasvim jasno kako ste sve vrijeme obmanjivali sve koji su krajnje dobronamjerno stali iza ove odluke. Predsjednik Međunarodnog suda pravde službeno je objavio kako je gospodin Softić još u maju 2016. godine zvanično obaviješten da on više nema status agenta BiH i da je za pokretanje revizije potrebna nova odluka Predsjedništva BiH. Vi ste ovu činjenicu znali ili morali znati, ali ste o tome odlučili šutjeti i nastavili sve u BiH uvjeravati u nešto što ste znali ili morali znati da nije istina. Time ste svjesno upropastili svaku priliku da postupak revizije bude uspješan. Mi u SDP smo željeli da revizija uspije, ali to očito nije bio i Vaš cilj.

Ne mogu sebi objasniti zašto ste to uradili, pa se nadam da ćete to objasniti, ne meni, već narodu ove zemlje. To je jedini potez koji bi trebali uraditi prije podnošenja ostavke, jer je moralno neprihvatljivo i politički pogrešno da nastavite obavljati poziciju člana Predsjedništva BiH, nakon što ste svjesno obmanuli sve u ovoj državi i to na jednom, ovako bolnom pitanju.

Poigrali ste se emocijama ljudi koji su očekivali da se konačno sudski utvrdi ono što svi znamo o ulozi Srbije u agresiji, genocidu i stradanju naroda u BiH. Bili ste svjesni šta radite i zato snosite političku odgovornost. Od početka sam vrlo jasno govorio da na patnji žrtava i na svemu ovome niko ne treba sticati političke poene.

Očito da ni oko toga nemamo isto mišljenje. Zato mislim da i zbog toga trebate snositi političku odgovornost. Poučen dosadašnjim iskustvom ne očekujem to od Vas, ali ni Vi ne trebate očekivati moje ili razumijevanje SDP-a, a siguran sam, ni javnosti.

Zbog svega ovoga, ostat ćete upamćeni u istoriji kao neko ko je obmanama i sakrivanjem činjenica onemogućio traženje pravde. Nemojte ni pomisliti da na ovaj način želim ostvariti neku političku korist. Najveća politička korist za mene i SDP jeste da Vi ostanete na mjestu člana Predsjedništva BiH do sljedećih izbora, ali bi to bilo više nego štetno za BiH.

O svemu ovome nikada ne bih javno govorio da Vi niste svjesno obmanuli sve nas u BiH, a onda za neuspjeh u borbi za pravdu nastavili kriviti sve druge osim sebe”, stoji u pismu predsjednika SDP-a BiH Nermina Nikšića.

(Kliker.info)