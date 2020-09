Nikšić o ostavci Aljoše Čampare : “Sada imamo dovoljan broj ruku za smjenu Vlade KS i bez SBB-a”

Predsjednik SDP-a Nermin Nikšić prokomentarisao je na konferenciji za medije neopozivu ostavku Aljoše Čampare u Predsjedništvu SDA navodeći kako sada u Skupštini KS imaju dovoljan broj ruku (18) za smjenu trenutne Kantonalne vlade, i to bez zastupnika SBB-a. Kako je kazao Nikšić, nije sklon komentarisanju stanja u drugim političkim strankama te se tako suzdržao od bilo kakvog detaljnijeg govora o stranci SDA i dodao da kao četvorka ozbiljno rade na programu od 300 mjera koje je šestorka usvojila.

“Kao četvorka smo rekli da imamo 18 zastupnika za obaranje Vlade. Ne pada nam na pamet da ulazimo grlom u jagode, već želimo napraviti program. Već nekoliko dana radimo na tome, ali će program biti reduciran, usklađen pandemiji koronavirusa. Drago mi je da postoje ljude koji se žele izdići iznad uskih stranačkih interesa”, kazao je Nikšić.

Naglasio je da su, kada je smjenjivana Vlada KS, ukazali na to kako se taj proces treba odvijati.

“Ako smo to tada tražili, onda ćemo i sada. Mi ćemo predati potpise za smjenu. Praktično imamo situaciju da ne postoji većina koja podržava ovu Vladu KS. Izvjesno je da ćemo prvom prilikom donijeti zaključke na Skupštini kojima ćemo ukazati na to da ne postoji parlamentarna većina. Neće biti silovanja procedura. Imamo 18 zastupnika i u tih 18 nisu zastupnici SBB-a”, zaključio je Nikšić, piše Klix.

Podsjećamo, Aljoša Čampara, visokopozicionirani član SDA, zastupnik u Skupštini Kantona Sarajevo i ministar unutrašnjih poslova Federacije BiH, podnio je ostavku u Predsjedništvu SDA zbog, kako je naveo, moralnih i ljudskih obaveza.

Njegovu ostavku komentarisali su brojni ljudi sa političke scene, ali se SDA do sada nikako nije oglašavala u vezi s ovom odlukom Aljoše Čampare.

Predsjednik SDP-a Nermin Nikšić prokomentarisao je na konferenciji za medije neopozivu ostavku Aljoše Čampare u Predsjedništvu SDA navodeći kako sada u Skupštini KS imaju dovoljan broj ruku (18) za smjenu trenutne Kantonalne vlade, i to bez zastupnika SBB-a. Kako je kazao Nikšić, nije sklon komentarisanju stanja u drugim političkim strankama te se tako suzdržao od bilo kakvog detaljnijeg govora o stranci SDA i dodao da kao četvorka ozbiljno rade na programu od 300 mjera koje je šestorka usvojila.



“Kao četvorka smo rekli da imamo 18 zastupnika za obaranje Vlade. Ne pada nam na pamet da ulazimo grlom u jagode, već želimo napraviti program. Već nekoliko dana radimo na tome, ali će program biti reduciran, usklađen pandemiji koronavirusa. Drago mi je da postoje ljude koji se žele izdići iznad uskih stranačkih interesa”, kazao je Nikšić.



Naglasio je da su, kada je smjenjivana Vlada KS, ukazali na to kako se taj proces treba odvijati.



“Ako smo to tada tražili, onda ćemo i sada. Mi ćemo predati potpise za smjenu. Praktično imamo situaciju da ne postoji većina koja podržava ovu Vladu KS. Izvjesno je da ćemo prvom prilikom donijeti zaključke na Skupštini kojima ćemo ukazati na to da ne postoji parlamentarna većina. Neće biti silovanja procedura. Imamo 18 zastupnika i u tih 18 nisu zastupnici SBB-a”, zaključio je Nikšić.



Podsjećamo, Aljoša Čampara, visokopozicionirani član SDA, zastupnik u Skupštini Kantona Sarajevo i ministar unutrašnjih poslova Federacije BiH, podnio je ostavku u Predsjedništvu SDA zbog, kako je naveo, moralnih i ljudskih obaveza.



Njegovu ostavku komentarisali su brojni ljudi sa političke scene, ali se SDA do sada nikako nije oglašavala u vezi s ovom odlukom Aljoše Čampare.

(Kliker.info-Klix)