Nikšić o hapšenju Kasumovića: Očekujemo da stranačka pripadnost ne presuđuje o tome ko će biti pritvoren i uhapšen !

Predsjednik SDP-a Nermin Nikšić prokomentarisao je na svom Facebook profilu hapšenje gradonačelnika Zenice Fuada Kasumovića kojem je određen jednomjesečni pritvor zbog sumnje na krivična djela u vezi s poslovanjem firme Zenicatrans.

Njegovu objavu prenosimo u cijelosti:

“Hapšenje gradonačelnika Zenice Fuada Kasumovića, izazvalo je brojne reakcije i otvorilo mnoga pitanja.Suzdržavao sam se do sada od komentara, prije svega želeći dati mogućnost pravosuđu da može objektivno i nepristrano raditi.

Bez ikakve dileme ja lično i SDP BiH kao partija podržavamo nepristrasan rad pravosudnih organa i istraživanje svih sumnji u počinjenje koruptivnih djela. Ipak, kao i mnogi građani Bosne i Hercegovine, ne mogu se oteti dojmu da u raznim slučajevima ne vrijede isti aršini za sve.

Neki osumnjičenici u počinjenje višemilionskih pronevjera se kreću slobodno, bez dana provedenog u pritvoru. Drugim se pritvor određuje za djela manjeg obima. Za jedne vrijedi pravilo diskrecije, pozivaju se u tužilaštva bez medijske pompe. U drugim slučajevima se organizuju akcije hapšenja kao da se radi o licima osumnjičenim za najozbiljnije oblike ugrožavanja sigurnosti i života građana.

Dovoljno se prisjetiti slučajeva hapšenja Damira Hadžića i Hamdije Lipovače, uz najavu podobnim medijima, da bi postupci bili okončani oslobađajućim presudama. U drugim sličnim slučajevima Kurteš i Kačapor nije bilo ni optužnice.Zato se imamo pravo zapitati kako se odlučuje koga treba pozvati u nadležnu instituciju, a koga uhapsiti?

Kako to da se one koji otvoreno ruše ustavni poredak, prizivaju sukobe, šire mržnju i ugrožavaju zdravlje i živote građana ne hapsi niti podižu optužnice? Onda i kada se pokrenu istražni postupci, takvi u tužilaštva dolaze u udobnim limuzinama, kojim i odlaze po davanju iskaza. Kako to da se pojedinci sa odgovarajućom stranačkom iskaznicom nagode sa tužilaštvom dok se drugi za puno manja djela s pogrešnom iskaznicom, poput Senaida Begića, drakonski kazne?

I opet da ponovim kako ja lično i SDP BiH ne očekujemo ništa više i ništa manje od jednakog tretmana za sve. Očekujemo da stranačka pripadnost ne presuđuje o tome ko će biti pritvoren i uhapšen, a ko pozvan na davanje iskaza i biti slobodan nakon toga. Previše smo se nagledali predizbornih hapšenja da možemo bez predrasuda prihvatiti i motive posljednjeg slučaja.

Na kraju od pravosuđa očekujemo da zaštiti građane i procesuira sve osumnjičenike za bilo koji oblik koruptivnog i kriminalnog djelovanja, ali bez pristranog pristupa činilaca pravosudnog sistema. U protivnom povjerenje u pravosudni sistem će zaista biti bespovratno izgubljeno”, zaključio je Nikšić.