Nikšić o Dodiku : “Svako onaj ko želi napraviti pomak u BiH mora uvažiti Dodika i razgovarati s njim”!

Predsjednik SDP-a Nermin Nikšić gostovao je u Danu uživo na N1. Kako je kazao, Milorad Dodik je političar koji je prošao onaj jedan period od najomiljenijeg u FBiH do najomraženijeg u FBiH. On je izrazio uvjerenje “da će građani konačno prepoznati šta se dešava u BiH”.

Kako je kazao, “pokazuje se da je ovo još jedna u nizu godina koju je ova vlast upropastila za BiH”. O prekidu sjednice Federalnog parlamenta Nikšić je kazao da je to još jedna farsa u režiji aktuelne vlasti u FBiH.

“Potpuno je bilo jasno da neće biti sjednice, da HDZ neće učestvovati. Ne znam zašto je trebala ova farsa. Činjenica je da nemamo budžeta i da će vrlo teško osigurati budžet kakav bi trebao građanima BiH. Imamo situaciju oko Zakona o PIO gdje je jučer Vlada na svojoj sjednici usvajala amandmane. Sve ukazuje na to kako imamo potpuno neodgovornu i neozbiljnu vlast, kako na nivou entiteta tako na nivou BiH”, kazao je Nikšić.

Na pitanje da li je SDP dobra opozicija, Nikšić je odgovorio potvrdno.

“Mi ćemo uvijek biti u situiciji da budemo opozicija ovakvoj vlasti. Nećemo biti opozicija interesima građana BiH. Mi danas jednostavno možemo prepoznati da BiH zaostaje u svim segmentima. Nismo u godinu dana osigurali odgovore na Upitinik gdje se pokazuje da Mehanizam koordinacije ne funkcioniše. Ja sam uvjeren da će građani konačno prepoznati šta se dešava u BiH. Mi pokazujemo da je moguće u BiH praviti integrativne procese, okupljati ljude na principu zajedničkih interesa. Interes penzionera u FBiH i RS je isti, poslodavaca, radnika… Mi ćemo se baviti time, nećemo se baviti projektovanjem novih strahova, prijetnjama jednima, drugima, trećima…”, rekao je Nikšić.

Govoreći o predstavljanju novih članova partije u Banjoj Luci Nikšić je kazao daa SDP nastoji biti politička partija cijele BiH i njenih građana.

“Možda je trebalo vrijeme da sazriju uslovi da ljudi shvate da je dosta ratne priče, da ono što se desilo ne treba zaboraviti, ali da se okrenemo ka budućnosti. Danas mladi ljudi napuštaju BiH ne pitaju se jesu li Hvati, Srbi, Bošnjaci… Mi se suprostavljamo tim podjelama, strahovima i kažemo da je moguće uspostavljati mostove povjerenja”, rekao je lider SDP-a.

Na pitanje zašto se sastao s Ddikom, Nikšić je rekao da se sastaje sa svim stranačkim liderima, pa i sa Dodikom.

“Nije to bila nikakva tajna niti tajni sastanak. Kao što se sastajem sa Izetbegovićem, Čovićem, Govedaricom, tako sam se sastao sa Dodikom. Mislim da je vrijeme da umjesto svađe sjednemo i otvoreno razgovaramo. Puno je stvari oko kojih se ja i gospodin Dodik ne slažemo i na koje gledamo različito. Ali isto tako postoje stvari oko kojih se možemo složiti, oko kojih možemo razgovarati. Treba uspostavljati kulturu dijaloga i stvarati bolje uslove”.

Na pitanje šta misli o Dodiku, Nikšić je izbjegao konkretan odgovor.

“To je političar koji je prošao onaj jedan period od najomiljenijeg u FBiH do najomraženijeg u FBiH. Cijelo to vrijeme na području RS ima određeni rejting, ima najveću podršku građana RS. To je čovjek koji je u ovom trenutku nezaobilazan faktor kada je u pitanju RS i svako onaj ko želi iskreno da napravi pomak u BiH mora uvažiti njega kao politički faktor i razgovarati s njim”.

Upitan da li bi koalirao s Didikom, Nikšić je kazao da će se o tome razgovarati nakon izbora.

“Ne koalira Nermin Nikšić i Milorad Dodik. Ako bude koalicija, onda je to koalicija koju će raditi političke partije. O tome ćemo vidjeti nakon izbora 2018. Siguran sam kako će ljevica u BiH pobijediti, napraviti značajan iskorak, imati dobar rezultat. O tome s kim ćemo koalirati donijet ćemo mi odluku na osnovu izbornih rezultata i na osnovu toga koliko je ko spreman da prihvati ono što je naš izborni program, plan 10 za BiH”.

Nikšić nije dao precizan odgovorna pitanje da li će SDO i DF imati zajedničkog kandidata za člana Predsjedništva BiH?

“Ljevica, građanski blok, pa i SDP će imati svog kandidata za člana Predsjedništva BiH. Hoće li to biti jedan, dva ili tri kandidata, o tome ćemo mi na nivou građanskog bloka donijeti odluku”, kazao je Nikšić.

(Kliker.info-SB)