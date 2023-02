Nikšić: Ne bi bilo u redu da sada razgovaram s Izetbegovićem, ali ako ova priča ne uspije, pričat ću sa svima (Video)

Predsjednik SDP-a Nermin Nikšić nakon jučerašnjeg sastanka Osmorke gostovao je na Federalnoj televiziji gdje je, između ostalog, rekao da u narednom periodu neće pričati o koaliciji sa SDA, “ali da ako ova priča ne uspije, pričat će sa svima”.

A pojam “ta priča” se odnosi na nekoliko scenarija koji su mogući u narednom periodu kada je u pitanju formiranje Vlade Federacije.

Jasno je da sada postoji opcija da se izabrenu potpredsjednici ili predsjednik Vlade, a zatim da njih trojica potpišu ili ne potpišu mandatara Vlade.

Ipak, Nikšić smatra da ako se da odobrenje za izbor Refika Lende (SDA) za potpredsjednika, on neće dati potpise za imenovanje Vlade.

“Imamo otvorene najave iz SDA da neće. I onda imamo blokadu, a jedini mehanizam za odblokiranje je u rukama OHR-a. Imamo i drugi scenarij – da ne izaberemo rukovodstvo Federacije i tad imamo sve ovo što imamo sada”, kazao je Nikšić.

Dodaje da SDP ne želi biti stranka koja će blokirati izbor predsjednika i potpredsjednika, “iako neki od njih nemaju podršku parlamentarne većine”.

Ipak, ako Lendo bude izabran, Nikšić kaže da bi do beskonačnosti mogao birati mandatara i Vladu Federacije.

Osvrnuo se na ono što bi mogao ili ne bi mogao uraditi OHR, odnosno visoki predstavnik Christian Schmidt.

“Naravno da bi i za Schmidta puno lakše bilo da se dogovorimo ili da predsjednik i potpredsjednik Federacije, nakon što se demonstrira većina, dodijele taj mandat. Ali imamo vrlo jasne najave da to neće tako biti. Očekujem da će bilo koje od rješenja morati doći uz intervenciju Christiana Schmidta”, zaključio je Nikšić.

I na kraju dolazi do pitanja o eventualnim razgovorima sa Strankom demokratske akcije.

“U ovom sad periodu neću razgovarati s Izetbegovićem, ne bi bilo uredu. Ukoliko ne uspije ova priča razgovarat ću sa svima o tome šta se dešava. Razgovarao sam i do sada i nije izgledna opcija da bi mi mogli napraviti neku priču jer bi to značilo da i on i ja moramo preći preko nekih stvari”, rekao je Nikšić.