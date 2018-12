Nikšić nakon razgovora sa Ćovićem : Moguć sastanak HDZ i BH bloka, pitanje Doma naroda važnije od pukog formiranja vlasti

Nikšić pojašnjava i zašto je stava da formiranje vlasti na državnom niovu treba sačekati formiranje vlasti u Federaciji, komentira najavu predsjednika SDA Bakira Izetbegovića o pravljenju vlasti s “manjim“ strankama, te govori o budućnosti “BH bloka“ ali i vlasti u kantonima.

Može li se nakon sastanka sa SDA definitivno reći da stranke “BH bloka“ neće biti dio vlasti u kojoj su SDA, HDZ i SNSD, odnosno bilo koja od ovih stranaka?

NIKŠIĆ: Naše je više puta ponovljeno opredjeljenje da ne učestvujemo u koalicijama sa nacionalnim strankama. Mi smatramo da je teško očekivati da se sa njima može napraviti toliko potrebni iskorak i provesti ona programska opredjeljenja koja mi imamo. Želimo biti korektni i ne trpati sve te stranke u isti koš, naročito kada je u pitanju njihov odnos prema državi BiH i onome što je bilo u prošlosti.

Međutim, njihovo i naše viđenje onoga šta i kako treba raditi u BiH je isuviše različito i teško je očekivati da se to može približiti. No, unatoč tome treba razgovarati. Mi ćemo svakako naš program i naše principe ponuditi svima, pa ćemo vidjeti je li moguće postići neki dogovor oko tog konkretnog programa.

S kim ćete kao blok održati naredni sastanak, vi ste danas razgovarali sa predsjednikom HDZ-a Draganom Čovićem?

NIKŠIĆ: Načelno je dogovoreno da to bude sastanak sa predstavnicima HDZ-a BiH. Upravo sam u dogovoru s predsjednicima DF i NS u ime BH bloka razgovarao s predsjednikom HDZ-a gospodinom Čovićem o trenutnoj političkoj situaciji, te mogućem sastanku HDZ i BH bloka. Sve do sada što smo u BH bloku radili i razgovarali bilo je transparentno, tako da će i ovi razgovori biti najavljeni, čim bude dogovoreno i izvjesno kada i gdje će se tačno održati.

Mislite li da će SDA, HDZ i SNSD naći partnere za vlast u Federaciji BIH, odnosno državnom niovu, kako je to najavio lider SDA?

NIKŠIĆ: Ove stranke kao relativni izborni pobjednici imaju i pravo i obavezu formirati vlast. Nemam namjeru da na bilo koji način osporavam mogućnost da SDA i HDZ u Federaciji, te SNSD s njima na državnom nivou pronađu partnera izvan BH bloka i formiraju vlast. Mislim da jedna takva vlast ovoj zemlji ne bi donijela ništa dobro, ali ako se to i desi to je njihovo pravo. Na stranu što bi to značilo da ćemo izgubiti još četiri godine samo da bi neki po svaku cijenu bili vlast. Sigurno je da bi mi takvoj vlasti biti žestoka opozicija.

Pominjala se i mogućnost manjinske vlade, šta to konkretno znači.

NIKŠIĆ: To je jedna od mogućnosti. BH. blok ima najveću snagu u Parlamentu BiH i Parlamentu FBiH. Želimo iskoristiti mogućnosti koje imamo kako bi uticali na procese koji će se dešavati. Ne insistiramo da po svaku cijenu budemo vlast i spremni smo da budemo i kvalitetna opozicija. Naravno, ukoliko budemo vlast onda ćemo mi voditi te procese, ali smo spremni podržati sve ono što je u interesu BiH i daljnjeg napretka na putu ka NATO i EU i kao opozicija. Mi sa tim nemamo problem, jer mi nećemo biti opozicija interesima BiH i građanima, već nesposobnoj vlasti. Volio bih kada bih javno tako nešto čuo i od nacionalnih stranaka. Očito je da oni misle da su Bogom dani samo da budu vlast i da ne mogu prihvatiti činjenicu da je vrijeme da i oni odu malo u opoziciju. Njima su očito stranački i lični interesi iznad svega.

Na kojim nivoima se može reći da će stranke BH bloka biti u vlasti, koji su to kantoni i kako komentirate tvrdnje da takve koalicije neće dugo opstati?

NIKŠIĆ: Pokušat ćemo formirati vlast u svim kantonima gdje je to moguće bez SDA i HDZ. Te su aktivnosti već odmakle i vjerujem da ćemo vrlo brzo imati formirane i prve Vlade. Ove koalicije će opstati onoliko koliko se bude radilo ono što je dogovoreno. Siguran sam da će se BH blok držati svega što smo se dogovorili, a vjerujem i da će drugi partneri imati isti pristup. Sigurno je da će biti nesuglasica i to je prirodno, ali očekujem i da će biti dovoljno mudrosti da se to sve riješi. Biće, kao što već ima, pokušaja da se ovaj blok ruši i od strane SDA HDZ, a mi ćemo uraditi sve da im ne dozvolimo da sruše ovaj projekat, naročito kroz neke kupovine zastupnika i slično, što ove stranke rade godinama.

Vi se zalažete za to da se vlast na nivou BiH ne treba formirati prije vlasti u Federaciji, zašto i koliko to ima veze sa najavljenim odlukama CIK-a?

NIKŠIĆ: Naš je stav da vlast na nivou BiH jednostavno ne može funkcionisati, ko god je sačinjavao, ako nemamo vlast uspostavljenu i u FBiH, a vlast u FBiH ne možemo imati bez Doma naroda Parlamenta FBiH. Objektivno imamo vrlo ozbiljnu situaciju u vezi sa stabilnošću FBiH, pa i BiH, ako se ne riješi ubrzo pitanje izbora Doma naroda. Također, nemojmo biti naivni i očekivati da bi HDZ ili SNSD, ako uđu u novo Vijeće ministara BiH, uradili bilo šta da se riješi pitanje Doma naroda Parlamenta FBiH. Izbor Doma naroda je mnogo važnije pitanje od pukog formiranja vlasti. Ovdje se odlučuje o karakteru buduće BiH i puta kojim će BiH krenuti. Hoće li to biti put integracije i izgradnje društva u kojem će svi građani imati ista prava ili ćemo uvoditi dodatne segregacije, diskriminacije i u konačnici dijeliti BiH na tri etničke državice. Zato je naš stav da se ovo pitanje mora riješiti prije nego se formira vlast, ne samo na nivou BiH, već i na nivou FBiH.

Kako odgovarate onima koji optužuju BH blok da od formiranja vlasti u FBIH pravi problem i da to ide na ruku RS-u koja se na taj način pokazuje funkcionalnijom?

NIKŠIĆ: Ko brani SDA, HDZ i SNSD da formiraju vlast ako žele i ako mogu? Neka to sutra urade, ako imaju dogovor i ako znaju kako to uraditi i ako znaju šta bi radili ako tu vlast naprave? BH. blok se ponaša vrlo odgovorno. Upravo smo mi ti koji pokušavamo doći do nekih rješenja, koji će osigurati da se vlast formira što prije. Nešto ne vidim da ovi drugi to rade, osim što samo govore da moraju biti vlast. Pa ako je to tako i ako zaista moraju, ko im brani da to i urade?

Šta je budućnost BH bloka, može li se na nekim budućim izborima očekivati zajednički nastup?

NIKŠIĆ: Moja želja, kao predsjednika SDP-a, jeste da ovo preraste u dugoročnu saradnju ove tri stranke, što podrazumijeva i zajednički nastup na izborima. Mislim da će se to i desiti. Očito je da smo na proteklim izborima zajedno osvojili više glasova od nacionalnih stranaka u FBiH, a išli smo odvojeno. Da smo išli zajedno sigurno bi taj rezultat bio još i bolji. Izvjesno je da ovaj blok ima ozbiljnu političku težinu. Smatramo da je to naročito važno za daljnji razvoj i stabilizaciju BiH kao multietničke zemlje. Vjerujem da imamo priliku da u narednim godinama zaista uzdrmamo ovu matricu nacionalnih podjela koja uništava BiH i da konačno krenemo graditi zemlju za sve nas i po mjeri svih nas. Mislim da je to jedini ispravan i moguć put za BiH da konačno postane država u kojoj ćemo svi imati jednaka prava.

Sedin Ćenan (Vijesti)