Nikšić kod Hadžifejzovića : Sa Izetbegovićem imam jako loša iskustva, slagao me dva-tri puta i to nije nikakva tajna !

Kako javlja portal Vijesti Nikšić je porodicama ubijenih i njihovim kolegama izrazio saučešće, dodajući kako se radi o događaju bez presedana.Kazao je kako pruža svu moguću podršku policajcima koji vrše istragu oko ubistava svojih kolega, kako bi pronašli i odgovorne izveli pred lice pravde.

– Treba učiniti sve da se policija depolitizira, da se odmakne od utjecaja politike. Vi znate da smo imali problema sa civilnim nadzorom, sa nezavisnim odborom, sa odborom za žalbe, a to sve ukazuje na manjkavosti sitema, i to se ne bi trebalo dešavati – kazao je Nikšić.

Problematičnim je ocijenio da pojedini rukovodeći kadrovi u policiji dosta vode računa o tome šta će im reći njihovi politički mentori.

– Ukoliko dođemo u situaciju da se na policajce puca kao na glinene golubove, šta onda mogu očekivati ostali građani u BiH – zapitao se Nikšić.

Na pitanje hoće li ubrzo biti formirana vlast, Nikšić je istakao kako je to u ovom trenutku vrlo teško procijeniti.

– Želim vrlo jasno poručiti da odgovornost za formiranje vlasti leži na onima koji su bili pobjednici na izborima – jasan je bio Nikšić.

Kada je u pitanju SDP BiH, navodi kako u toj stranci ne žele sjediti skrštenih ruku i čekati da izborni pobjednici pričaju kako se trebaju svi skupiti da se formira vlast.

– Sad njima treba pomoć da se formira vlast, a do jučer u kampanji oni su bili ti koji su sve kriminalizirali, prozivali, pljuvali i napadali. Sad je odjednom sve zaboravljeno. Mislim da trebaju pokazati šta je to što oni žele raditi – dodaje Nikšić.

Paralelno s tim, iz SDP-a će razgovarati sa svojim srodnim političkim partijama, prije svega Našom strankom i Demokratskom frontom, i tražiti način kako da formiraju građanski, demokratski lijevi blok političkih partija.

– Ovaj će blok u međuvremenu pripremiti svoj program i reći ovo su stvari koje mi želimo da radi buduća vlast. Mi smo spremni da tamo gdje možemo bez nacionalnih stranaka formiramo vlast, a to bi bilo moguće u nekoliko kantona – navodi Nikšić.

Ističe kako je SDP opredijeljen i nema nikakvog razloga da mijenja priču iz predizborne kampanje, tokom koje su vrlo jasno rekli kako će učiniti sve da ukoliko budu u mogućnosti formiraju vlast bez nacionalnih stranaka.

– I u ovom trenutku nema nikakve potrebe da mijenjamo ono što smo pričali. U mogućnosti smo u nekoliko kantona, a kao pilot-projekat najdalje se vjerovatno otišlo u Kantonu Sarajevo, gdje je ta priča započela i gdje se rade određene programske osnove – kazao je Nikšić.

Nakon izrade tih programskih osnova, kako je rekao, bit će upućen poziv i drugim političkim partijama.

Upitan šta je garancija da SDP neće koalirati sa nacionalnim strankama, Nikšić je kazao kako nema niko razloga da sumnja u stranku na čijem je čelu.

– Pa mi smo najpoželjniji politički partner upravo zato što svi znaju da držimo riječ. Dakle, kad se dogovorimo, siguran sam da SDP neće biti taj koji će izdati i iznevjeriti one s kojima se dogovorimo – pojašnjava Nikšić.

Na pitanje šta ukoliko bi bio izložen političkim pritiscima da ide prema SDA, Nikšić je kazao kako je i do sada pokazao da ne podliježe ucjenama.

– Ja sam i dosad pokazao da ucjene i pritisci na mene baš ne djeluju. I bilo kakve ucjene i pritisci sigurno neće izazvati željenu reakciju – odgovorio je Nikšić.

Naglašava kako niko ne može računati na to da može izvršiti utjecaj na njega, a ukoliko bi ugrozio SDP, radije bi se povukao, a ne bi ugrozio politiku SDP-a. Nikšić napominje kako je garancija SDP-a čast i obraz.

– Neka kažu koga smo dosad prevarili. Dakle, nema šanse da SDP izda i zbog toga svi žele s nama da se dogovaraju – ocjenjuje Nikšić.

Za sebe je kazao da jeste tvrdoglav kada misli da je upravu, ali da nije tvrdoglav da mu ljudi ne mogu dokazati da u nečemu griješi.

– Prednost SDP-a u ovom trenutku je što se odluke donose na organima. Svi se argumentacijom i činjenicama borimo za ono što smatramo da je ispravno. Ne treba se niko plašiti – SDP je stamen, čvrst i onaj koji će u konačnici biti garancija da će ono što se dogovorimo biti i provedeno – govori Nikšić.

U SDP-u očekuju da što je moguće prije relativni pobjednici kažu jesu li u stanju okupiti potrebnu većinu da formiraju vlast.

Voditelja emisije zanimalo je da li formiranje vlasti u KS koči Demokratska fronta.

– Pa, ja ne bih rekao da koči. DF ima neko svoje viđenje, svoje principe. Važno je da učestvuju u svim razgovorima, da sjede zajedno sa predstavnicima SDP-a i Naše stranke, da učestvuju u izradi programskih opredjeljenja, toga što želimo svi zajedno da buduća vlada u KS radi – dodaje Nikšić.

Naglašava kako su ga ljudi koji učestvuju u radu radne grupe informisali da iz DF-a osporavaju kandidaturu predsjednika Naroda i pravde Elmedina Konakovića za premijera KS.

– Prije svega, ja to ne doživljavam kao nekakvo uslovljavanje i ne bih htio da budem advokat i zastupam stavove DF-a. Oni su sasvim dovoljno jaka politička partija da mogu sami iskazati svoje stavove. Što se nas tiče, oni su dio ovog bloka, dio priče i ni na koji način ih ne želimo eliminisati, ukoliko oni sami ne odluče tako – poručuje Nikšić.

Ističe kako se može desiti da se vlada KS formira od onih koji su spremni da se okupe oko kvalitetnog programa.

– Niko ne treba biti eliminisan zato što ima neko drugo mišljenje, neki drugi stav. Može se eliminisati sam da kaže – ja neću da budem dio te priče, mislim da treba nešto drugo – pojašnjava Nikšić.

Potcrtava da blok SDP-DF-NS ima najveći broj zastupnika u Parlamentu FBiH i Predstavničkom domu Parlamenta BiH.

– Dakle, mi smo ti koji u konačnici možemo i preuzeti odgovornost, ukoliko smo spremni da se pokažemo. Mi smo ti koji ćemo garantovati da će se u ovoj zemlji nešto promijeniti – kaže Nikšić.

Naglašava kako ne želi vjerovati u priče da je DF SDA-ov igrač u koaliciji koji treba da razbije pomenuti blok sa SDP-om i Našom strankom.

– Želim da vjerujem da su iskreno unutra i da će učiniti sve, kao i mi zajedno, da budemo građanski ili blok ljevice i u KS, i u svim drugim kantonima, i u federalnom i državnom parlamentu, i da ćemo svi zajedno biti spremni da se suprotstavimo svima onima koji eventualno svojom politikom žele da ugroze državu BiH – konstatuje Nikšić.

Na novinarsko pitanje vjeruje li lideru SBB-a Fahrudinu Radončiću da će ostati u tom bloku, Nikšić je odgovorio potvrdno.

– Jučer smo razgovarali o tome jesmo li ozbiljni u ovoj priči kad su u pitanju kantoni. Pitao sam ga daje li garanciju i rekao je da je čvrsto opredijeljen da bude dio priče – odgovara Nikšić.

Ponavlja kako je SDP vodio kampanju na tome da će ondje gdje može pokušati formirati vlast bez nacionalnih stranaka.

– U svojoj kampanji ja mislim da nisam nigdje prešao granicu i lično uvrijedio bilo kojeg čelnika političke partije ili kandidata, za razliku od gospodina Izetbegovića koji je svaku priliku iskoristio da izvrijeđa, ponizi, ponaša se bahato. Upravo je takvo ponašanje i rezultat činjenice da niko neće s njima – smatra Nikšić.

Naglašava kako je nekoliko puta imao priliku da razgovara i dogovara se s Radončićem, koji je uglavnom ispoštovao ono što je dogovoreno.

– Sa gospodinom Izetbegovićem imam jako loša iskustva. Dva ili tri puta smo konkretne stvari dogovorili, a čovjek je sve napravio kontra i još u javnosti drugačije to predstavljao. Slagao me dva-tri puta i to nije nikakva tajna – objašnjava Nikšić.

Nikšić je Hadžifejzoviću odgovorio potvrdno na pitanje može li SDA, ukoliko SDP, DF i NS formiraju vlast, napraviti demonstracije uz poruku “vi ste nenarodna vlast”.

– SDA ima te poluge. Pa ako mogu ljudi da drže predizborni skup na kojem u prvom redu sjedi 400-500 direktora javnih kompanija, preduzeća, članova uprave, što onda ne može da manipuliše narodom – zapitao se Nikšić.

Poručuje kako SDP neće biti dio vlasti ni s kim samo da bi bio vlast.

– Bilo gdje gdje se bude pravila vlast, ako SDP u tome učestvuje, mora biti program i moraju se prije nego se formiraju vlade donijeti određeni zakoni. Koji program ima SDA? Dakle, SDP sa njima ne razgovara u ovom trenutku – navodi Nikšić.

Ponavlja da SDP vodi razgovore s Našom strankom i DF-om u svim kantonima gdje je to moguće.

– Dakle, ne razgovaramo sa SDA, sve drugo može. I u Tuzlanskom kantonu ne razgovaramo sa PDA – dodaje Nikšić.