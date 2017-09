Nikšić i Komšić uoči zajedničke sjednice : Vrijeme je da maknemo ove s vlasti ( VIDEO)

Uoči prve zajednička sjednica Glavnog odbora SDP-a i DF-a na kojoj će biti potpisan “Okvirni plan zajedničkog djelovanja” koji je baziran na tri dijela, a koji bi trebao biti preduvjet za ujedinjene ljevice u BiH na Općim izborima 2018. godine, gosti Dnevnika TV1, bili su predsjednici SDP-a i DF-a, Nermin Nikšić i Željko Komšić. Portal Vijesti.ba razgovor prenosi u cijelosti.

TV1: Sutra je zajednička sjednica GO dvije stranke. Najavljeno je potpisivanje potpisivanje Okvirnog plana zajedničkog djelovanja. Šta to konkretno znači?

NIKŠIĆ:To znači da idemo u realizaciju onoga na čemu smo radili u ovom periodu strpljivo i uporno i moram izraziti svoje zadovoljstvo da timovi koji su radili iz DF-a i SDP-a su pokazali kako se može predano raditi na pripremi jednog sporazuma i mi u SDP-u smo opredijeljeni da radimo na zbližavanju ove dvije partije i na pripremi zajedničkog nastupa na izborima 2018.godine. Mislim da građanima treba pružiti nadu, da to oni od nas očekuju i mislim da je konačno vrijeme da se nešto promijeni i da je ova vlast bespovratno potrošila tri godine.

TV1: Planom je predviđeno da zajedničko održavanje sjednica, klubova parlamentaraca ali i zajedničko nastupanje kada je riječ o predlaganju zakona. Kada bi se to moglo vidjeti u praksi?

KOMŠIĆ:Mi smo već do sada to imali u praksi, pogotovo klubovi, i ja tu ističem naše klubove u federalnom parlamentu. Traje to godinu dana vrlo kordinirano i usaglašeno. Ta se saradnja odvijala i ona je počela a i to je bio jedan test funkcioniše li ovo. Saradnja će se sigurno nastaviti a nijedna stranka ne gubi svoju autonomiju u političkom djelovanju ali u krupnim političkim stvarima to će biti usaglašen nastup, o zakonskim projektima, o političkim stavovima. To nije ništa specijalno novo jer znate da kada je riječ o ključnim stvarima u BiH imamo jedinstven stav.

TV1: Je li ovo početak zajedničkog djelovanja ljevice odnosno građanskih stranaka. Kakvu će te poruku sutra poslati članstvu stranaka i kakvu reakciju očekujete od građana?

NIKŠIĆ:Svjesni smo da ono što imamo na nivou predsjednika partija to još uvijek nije u potpunosti zaživjelo na terenu i još uvijek ima određenih ljudi koji imaju svoje sujete i to moramo zajedno pravazići i poslati poruku da ona saradnja koja ide na nivou rukovodstava se treba prenositi i na teren. Što se tiče poruke prema građanima, ovo je prvi korak, ali naša je želja da napravimo jedan široki blok građanskih snaga koji dijele iste vrijednosti, jednakosti, solidarnosti, pravde, antifašizma, i sigurno je da u bloku ne smije biti tijesno za bilo koga, i da je otvoreno za sve one koji dijele ove vrijednosti i sasvim je izvjesno da će blok prenositi tu pozitivnu energiju i na teren, i ja se nadam da će taj eho u oktobru 2018.godine biti najjači i da ćemo konačno svrgnuti sa vlasti ove koji se kriju iza naroda a taj isti narod nikad nije lošije živio a i ne pominju jedan veliki zbijeg Bošnjaka, Hrvata i Srba koji odlaze iz BiH.

KOMŠIĆ: Odluka političke vrste je donesena, sada valja ljude ubijediti. Kao što ja znam da ima ljudi u SDP-u koji ne gledaju na ljude iz DF-a apsolutno pozitivno tako imate ljudi i u DF-u koji slično gledaju. Međutim, bez obzira na sve to. Nije trenutak u zemlji da se mi možemo baš kockati i igrati i da zbog nekih naših stavova opravdanih ili neopravdanih, mi nemamo da rizikujemo i da ne probamo da uradimo ono što smo najavili. Ovo što ćemo sutra da radimo je institucionalizacija saradnje. Drugi korak je definisanje zajedničkih ciljeva koji su po meni takvi da svi ljudi koji drugačije misle od ovih koji podržavaju etniči koncpet mogu složiti oko toga.

Dakle nije to ništa komplikovano to su normalne stvari. Imate ono što se zove zajedničko djelovanje u prediizbornom periodu i ono o čemu također moramo voditi računa da to nije samo saradnja do dana izbora, to je saradnja i nakon izbora, dijeljenje istih vrijednosti, da nakon izbora ne dođe do odmicanja SDP-a i DF-a jer onda nismo ništa uradili. Sve to u konačnici ima cilj, a bio bi uspjeh ove zemlje, a to je profilacija nove ljevice na način da se tačno ideološki postavi u odnosu na desnicu u BiH. Nije samo stvar u tome da se dobije dovoljno glasova i pobijedi na izborima, stvar je u tome da mi mijenjamo paradigmu u ovoj zemlji i da pokažemo da ova zemlja nije osuđena da živi u raljama šovnističkih političkih opcija koje koje vladaju.

Koliko ćemo u tome biti uspješni ovisi o masi stvari. Međusobnom povjerenju, morate znati i imati energije i ono što je jako bitno, morate imati puno hrabrosti da se sudarite sa ovima koji sada vladaju ovom zemljom. To treba okupiti na jednom mjestu i to je veliki posao koji zahtjeva puno truda i na kraju krajeva, u suštini mi kao pojedinci nismo ovdje bitni i nama ostaje da progutamo i žabu a sve zbog onoga što javno proklamujemo da radimo, a to je da ove napokon maknemo sa vlasti, jer 2018.godina je zaista prilika za to i bilo bi neodgovorno propustiti tu priliku. Jako je bitno da to nailazi na dobar prijem kod ljudi u ovoj zemlji.

TV1: Ljudi su ljuti, ne vide izlaz osim odlaska preko granice i definitivno vape za nečim novim. Šta im se može ponuditi. Može li im se ponuditi. Kome su vrata za vaš poziv otvorena a kome ne?

NIKŠIĆ: Apsolutno su zatvorena vrata nacionalnim strankama koje funkcionišu na bazi podjela, bazi sijanja straha kod ljudi. Dijele ljude na najgoroj osnovi, nacionalnoj, pri čemu su im puna usta brige za narod a ustvari ti narodi loše žive. Puno je bitnije da ovjdje govorimo da su vrata otvorena svima koji dijele ove vrijednosti nego da isključujemo ovo o čemu pričamo jer je ljudima dosta i ove priče, šta neću, šta mi se ne sviđa i protiv čega sam. Mislim da moramo ponuditi jednu nadu i vjeru da se može napraviti za bolje sutra, ponuditi konretan program koji će sadržavat konkretne stvari iz kojih će se vidjeti šta je to što nudimo i kako možemo zaustaviti odliv mladih i stvoriti ambijent da se ti mladi koji su otišli vrate i da oni preuzmu brigu o zemlji. Svima je jasno da ova situacija nije dobra i da moramo ponuditi konkretne stvari. Na tome već radimo, ekipa u DF-u i SDP-u, izborni program koji će sadržavati konkretne pokazetelje, od poreske reforme, ponude i priče poslodavcima o rasterećenju privrede do toga da je stvarno vrijeme da stvorimo bolji ambijent za veći broj radnih mjesta jer naši radnici zaslužuju veće plate, penzioneri penzije, bolji zdravstveni sistem i to je ono što ljevica mora ponuditi u svome programu.

TV1: Zanimljiva stavka u ovoj priči je kandidatura za člana Predsjedništva. Hoće li gospodin Komšić biti kandidat?

NIKŠIĆ: Sigurno ćemo imati zajedničkog kandidata i tome ćemo zajedno sa onima koji će činiti ovaj blok donijeti odluuku, ali o tome još nismo razgovarali, ali je sasvim izvjesno da ljevica mora imati zajedničkog kandidata.

KOMŠIĆ: Nismo ni mi čak ni u stranci o tome razgovarali, a to što ljudi iznose svoja mišljenja to je drugo, ali zvanično nije razgovarano ni u DF-u. Hoću da skrenem pažnju na nešto što je vrlo važno. Važan je član predsjedništva ne samo na simboličkoj ravni nego jednostavno da razbije taj koncept koji vlada i da pokaže da ova zemlja nije osuđena na to da Hrvat član Predsjedništva mora biti onaj koji je dobio cerifikat koji je dobio kod Čovića, Bošnjak od Izetbegoviaća ili Srbin od Dodika, to je bitno ali ja hoću da skrenem pažnju na suštinu problema u BiH. Mnogo važnija bitka se odvija za domove naroda, i po meni to je suština problema. Ako mi zajedno SDP, DF i onaj ko bude učestvovao u ovoj priči uspijemo izbiti, jer nam je takav ustavni sistem gdje možete u Predsjedništvu imati člana ali vam to ništa ne znači, ali u Domu naroda ako ne zaustavite etničke stranke, džaba vam je to.

Jedan čovjek u Predsjedništvu, ali taj čovjek ne može ništa da uradi. Bitka se odvija na terenu koji nije toliko atraktivan, a ljudima izgleda i komplikovano kako se biraju delegati u Dom naroda. Dragan Čović ne radi ovo što radi zato što je u Predsjedništvu. Njegova moć ne proističe ni iz toga što je predsjednik stranke nego iz mogućnosti da kao politička opcija izabere dovoljan broj svojih delegata Hrvata u Dom naroda i to je njegova poluga pomoću koje postaje bitan i pomoću koje može se da blokira i pomoću čega prijeti na narednim izborima kroz usta Bože Ljubića, ako se ne izmjeni Izborni zakon u tome segmentu da će doći do blokade uspostave vlasti. Suštinska bitka je bitka za Dom naroda.

NIKŠIĆ: I ovo je samo jedna poruka da mi nismo prvo sjeli pa dogovorili kandidature, fotelje i tako dalje nego idemo u priču da stvaramo ambijent a to je nešto što je matrica na kojoj će ovaj blok postojati da ničija sujeta ne može biti iznad i da niko ne može zbog svojih interesa ugroziti ovaj projekat. To je nešto što smo dogovorili i što mora biti osnovn postavka.

TV1: To ako se uspije postići sigurno je 50 posto posla završeno! Gosopodine Nikiću Vlada Federacije hvali se reformskim uspjesima, povećanjem broja zaposlenih. Bili ste u toj poziciji. Stoje li te činjenice i te hvale?

NIKŠIĆ: Mislim da ne postoji nijedan parametar po kojem bi se mogla porediti prošla vlast i ova u bilo kojem segementu, ako krenete od investicija, izgradnje autoputa, investicija u rudnike i elektroprivredu, povećanje penzija, a danas niko ne govori o stvari koja je urađena a to je vraćanje terminala u vlasništvo države i osiguranje novca za njihovo funkcionisanje a ti terminali po kapacitetu mogu biti dovoljni da kompletna regija ima svoje robne rezerve. Niko to ne pominje ni o nizu drugih stvari. Ne želim da stvaram animozitet ali bih volio da ljudi iz vlade izađu sa konkretnim pokazeteljima i uspjesima i tim spektaklom od kojeg je narodu toliko lijepo da glavom bez obzira odlaze iz BiH.

TV1: Ako budete pobijedili, vidite li se ponovo na čelu federalne vlade?

NIKŠIĆ:Nismo o tome razgovarali.Ponavljam, nijedna funkcija nije važna i ona ne može biti iznad rezultta bloka ljevice i tome neće odlučivati niko od nas pojedinačno nego svi zajedno.

TV1: Gospodine Komšiću kako Vi vidite trenutnu situaciju u državi?

KOMŠIĆ: Ono što u meni izaziva nemir jeste briga za budućnost, i plaši me da se toliko godina nakon rata sve uskovitlalo i da ti nerealizovani ratni ciljevi izlaze na površinu. Mi se oko toga svađamo i oko toga je bitka. To se vidi i po potezima, izborni zakon, uticaj susjeda, ko kome može vjerovati, ko ne može, a sa druge strane kao ludi ostajemo bez nade. Pitajte ljude koji imaju svoju djecu vide li oni nadu na svoju djecu. Može se sad analiziati ko je šta slagao, ko šta nije uradio, ali kada bi krenuli tim putem, iako se može i Zvizdića pitati gdje mu je stotinu hiljada zaposlenih, može se Novalića i Cvijanovićku pitat, ali suštini problem je što se u miru realizuju ratni ciljevi, oko toga se vodi priča, a ljudi ostaju bez nade. Šta ćete reći svome djetetu kad vas pita da li da ide iz zemlje, rećićete idi. Pa zar to nije najgora situacija i zar se može porediti sa bilo čim kad neko saje pred svojim djetetom i kaže da ne zna šta da radi s njim. To se nama dešava i to je osnovni problem. Političara i lažova će uvijek biti jer svaki će cigo svoga konja hvalit ali kad društvo ne ide naprijed i kada ostajete bez nade to je strašono. Ljudi su nezadovoljni, napeti i ne znaju šta ih to čeka, pa evo i kada padne ova vlast. Mi moramo ubijediti ljude da ih nećemo slagati, prevariti, da budemo vjerodostojni u onome što pričamo. Lako je reći da Novalić i Izetbegović lažu. Mi da kažemo zaposlit ćemo 50 hiljada ljudi- hoće li nam ljudi vjerovati. Teško. Kako vratiti nadu da se nešto može promijeniti. Ovo što najavljujemo uz svo naše nesavršenstvo koje posjedujemo ipak vraća nadu, barem mi se tako čini. Hoćemo li mi biti dovoljno jaki o tome ovisi hoće li ljudi početi da dobijaju nadu ponovo. Lako je provjeriti šta je tačno a šta nije ali suština problema je što ljudi gube nadu.

TV1: Imate li snage da iznesete ulogu o kojoj gospodin Komšić priča?

NIKŠIĆ: Ja sam uvjeren da imamo iako je težak put na koji smo krenuli, ali vizija koju imamo i vrijednosti koje dijelimo sigurno su vrijednosti za koje se isplati boriti. Nije nikakav problem da ljudi budu ponosni pripadnici svojih naroda ali moramo biti malo više Bosanci i Herecegovci i da se okrenemo solidarnosti i onome što svi zajedno radimo kada se nađemo u nevolji i da stvaramo društvo u kojem ćemo svi biti jednakopravni na svakom pedlju ove zemlje. Nas je malo i ne treba nam da sami sebi stvaramo probleme. Ja nemam ambiciju u tome da bude neki problem u RS-u, da bi bilo dobro u FBIH. Naprotiv mislim da što je bolje u svakom dijelu BIH svima će nam biti bolje. Iskreno smo predani tome cilju i siguran sam da će to građani prepoznati i da će rijeka koja će sutra da krene biti sve veća do oktobra 2018.godine a onda je na nama da izvršimo ono što budemo obećali građanima.

(Kliker.info-Vijesti)