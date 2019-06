Nikšić i Kojović potpisali Sporazum o osnivanju BH bloka: Počinjemo demokratsku političku revoluciju

Bosanskohercegovački blok (BH blok) otvoren je za saradnju i pridruživanje drugih stranaka koje njeguju iste ili slične vrijednosti, ali saradnja s etnonacionalističkim strankama nije alternativa koju treba ponuditi građanima.

Poručili su ovo danas u Sarajevu predsjednici SDP-a BiH Nermin Nikšić i Naše stranke Predrag Kojović nakon što su potpisali Sporazum o osnivanju BH bloka. Naglašavaju da cilj BH bloka nije samo da okupi građane BiH koji su socijaldemokrate.



– Ovo je pokret u kojem će se okupiti Bošnjaci, Srbi, Hrvati i građani BiH koji smatraju da sadašnja BiH nije ono zašto smo se borili i ono što treba da bude. BiH može puno bolje od ovoga što živimo danas. Potpuno je jasno da nas sistem koji sada imamo dodatno dijeli, tjera nas u svađu i vodi u dalje podjele – istakao je Kojović.



Napominje da je svako ko dijeli ove stavove i vrijednosti dobrodošao u pokret, prenose Vijesti.ba.



– Razumijem da postoje ljudi kojima je etnički i vjerski identitet bio jako važan u proteklom periodu. Postignute slobode, koje su vezane za to, su sasvim sigurno neutralne, i nadam se da je velikom broju tih ljudi koji su podržavali nacionalne stranke misleći da su one garant njihovog etničkog i vjerskog identiteta. Pozivam ih da pogledamo zemlju u kojoj žive i da pogledamo šta se događa u zemlji u kojoj žive, te da daju šansu jednoj novoj i drugačijoj, evropskoj i modernoj BiH – kazao je lider Naše stranke.



Cilj 500.000 glasova na izborima 2022.



Na novinarsko pitanje kakvi su planovi BH bloka za naredne lokalne izbore, predsjednik SDP-a BiH istakao je da je dogovor dvije stranke da imaju zajedničke kandidate za načelnike.



– Želja je da BH blok bude što širi i jači. Pogotovo je akcenat na Kantonu Sarajevo (KS) gdje imamo Vladu koja pokazuje da se u BiH može raditi drugačije, da se sa svim onima koji su dio te Vlade dogovorimo da imamo zajednički nastup s jednim kandidatom za načelnike na području KS. Sigurni smo da bi to rezultiralo ogromnim brojem pozicija načelnika, a u konačnici i gradonačelnika Sarajeva. I da to nastavimo dalje širiti po BiH – poručuje Nikšić.



Kojović je rekao da će lokalni izbori biti prvi test, prolazno vrijeme BH bloka.



– Naš cilj je 500.000 glasova na opštim izborima 2022. godine i dominantna politička pozicija u FBiH i na nivou države – poručio je Kojović.



Odgovarajući na pitanje novinara kakva je budućnost ujedinjenja ljevice s obzirom na postojanje dva fronta – BH bloka i nedavno formiranog Pokreta socijalne pravde i demokratije, predsjednik SDP-a BiH konstatovao je kako tu ne vidi nikakva dva bloka.



– Ovi tek treba da formiraju i vidjećemo šta će biti. Oni su do sada, iz prakse se pokazalo, razjedinjavali, pa je teško očekivati da ujedinjuju – rekao je Nikšić.



Kako je ocijenio, BH blok je primjer kako se može sarađivati “bez sujeta, nametanja, lažne solidarnosti i podmetanja”.



– SDP-u BiH nije cilj da u bilo kojem trenutku ugrozi rezultat Naše stranke, a siguran sam da ni njima nije cilj da ugroze naše rezultate. Mi smo se opredijelili za ovaj put, te da tražimo način kako da ponudimo alternativu građanima. Siguran sam da alternativa nije da odemo sa SDA, HDZ-om i SNSD-om u vlast. Ovi misle drugačije. Na kraju će građani odlučiti – kazao je Nikšić.



Kojović je dodao da nikakvi lični animoziteti, čak ni sukobi iz prošlosti neće biti prepreka da Naša stranka i SDP BiH nađu partnere, a to su ljudi koji su spremni da rade na principima, koji će biti uspostavljeni.



– Mislim da je malo neozbiljno jedan skup od 15-ak ljudi koji se jednom dogodio u Hotelu ‘Europe’ i ništa nakon toga se nije desilo, nazivati frontom. Prema ljudima koji su bili tamo, ukoliko prihvataju način funkcionisanja BH bloka, politički manifest i spremni su da ga se drže u praksi i svom političkom ponašanju, apsolutno moramo biti otvoreni. Moramo pokazati tu vrstu širine. Možda će ljudi koji su u prošlosti drugačije razmišljali i govorili, a sada su svjesni da ova država ovako više ne može dalje, prihvatam da oni promijene mišljenje i da se pridruže nama, te da pridržavanje naših pravila i manifesta bude test njihove iskrenosti u promjeni mišljenja – govori Kojović.

Ideju ćemo širiti po cijeloj BiH

Najavio je da će u julu biti održan politički manifest BH bloka, nakon kojeg će njegovi predstavnici krenuti u obilazak cijele BiH.– Naša ambicija je da ovo ne bude još jedan politički manifest koji počinje s onim preambulama „pozivajući se“, „očekujući“… nego manifest koji će stvarno pokušati dati odgovore na ona pitanja koja nas hronično i stalno iznova muče – rekao je Kojović.Istakao je kako očekuje da taj skup ne okuplja samo ljude socijalliberalne ili socijaldemokratske orijentacije, već da bi volio i da se tu nađu neistomišljenici, ali koji su spremni na otvoreni dijalog i sa zajedničkim ciljem – Bosnom i Hercegovinom u EU.Nadovezao se Nikšić, potcrtavši da se politički manifest može tretirati i nekom vrstom programa BH bloka.– Nama nije želja da mijenjamo neke druge političke partije, da ih prevodimo i namećemo im našu ideologiju, ali nam jeste želja da okupljamo sve one koji su u ovom trenutku spremni da rade na integraciji BiH, a ne na podjelamna. Da ne tražimo ono što nas razlikuje, već ono što nas spaja. Dakle, da stvarno budemo tri naroda, a jedna duša. Da se shvati da smo braća i sestre po majci BiH, ali da među nama postoje i neke razlike – poručuje Nikšić.Kako je naveo, u SDP-u i Našoj stranci učinit će sve što je u njihovoj moći da tu ideju šire po cijeloj BiH, da razgovaraju sa svakim ko je spreman da razgovara.Prema njegovim riječima, već su ostvareni određeni kontakti, i neki pojedinci iskazali su svoje interesovanje da se vrlo rado priključe BH bloku. Među njima su, kaže lider SDP-a, i pojedini nezavisni načelnici i gradonačelnici, prenose Vijesti.ba.– Sad smo ovo formalizovali pa i ti ljudi mogu da vide u šta ulaze. Nećemo se preglasavati, već sarađivati. Ovo multiplicira snagu i SDP-a i Naše stranke. Kroz BH blok dobijamo puno jače klubove koji će sarađivati na ovim osnovama. A opet, vrlo je važno da kažemo da u određenim segmentima koje ne tretira ovaj sporazum svako može zadržati svoju autonomiju – naglasio je Nikšić.Podsjetio je da su u proteklom periodu održani unutarstranački izbori u SDP-u i Našoj stranci, te za subotu najavio Kongres SDP-a, To je, kako kaže, malo usporilo ove aktivnosti na kojima je radio s Kojovićem na sasvim iskrenim osnovama.Nikšić dodaje kako je s okončanjem unutarstranačkih aktivnosti došlo vrijeme da se potpiše sporazum, ali da su jedan drugom dali riječ da u periodu koji slijedi na isti način, na iskrenim osnovama i saradnji, imaju namjeru da prošire Blok i na druge stranke.– Vidjet ćete u narednom periodu da smo ozbiljni i da planiramo neke aktivnosti širom BiH, razgovore s građanima širom BiH, ne samo s članovima i simpatizerima ove dvije stranke, i da u konačnici čujemo šta jedni drugima imamo reći, te da na kraju BiH učinimo jednom normalnom zemljom – istakao je prvi čovjek SDP-a.Kojović kaže da su u prethodnom periodu po prvi put od osnivanja Naše stranke ostvarili jedan suštinski dobar i iskren odnos sa SDP-om.– Radili smo namjerno sporo i polako s ciljem da nam se ne dese stvari koje su nam se ranije događale. Kao što je Nikšić rekao, ovo je nešto što je bilo spremno već neko vrijeme. Ovo je tehnički sporazum koji reguliše funkcionisanje SDP-a i Naše stranke u BH bloku, sporazum koji omogućuje pridruživanje drugim strankama – pojašnjava Kojović.Dodaje da ono najvažnije slijedi u julu, kada se očekuje politički manifest BH bloka i očekuje da obiđu BiH i razgovaraju s građanima.Kojović je na kraju poručio da je ponosan što zajedno s predsjednikom SDP-a Nerminom Nikšićem može otpočeti ovu demokratsku, političku revoluciju.