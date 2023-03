Nikšić, Forto i Konaković: Ovo nije borba SDA da ostanu na vlasti, ovo je borba da ostanu na slobodi

U Sarajevu je danas održana pres-konferencija na temu aktuelne političke situacije, na kojoj su se obratili lideri Socijaldemokratske partije, Naše stranke i Naroda i pravde – Nermin Nikšić, Edin Forto i Elmedin Konaković.

Press je izjavom otvorio Nikšić, koji je za početak komentirao jučer izrečene sankcije američke administracije – podsjetimo, između ostalih, bivši direktor Obavještajno-sigurnosne agencije (OSA) Osman Mehmedagić jučer je stavljen na crnu listu Sjedinjenih Američkih Država.

Nermin Nikšić

“Sve ovo nam je pokazalo koliko su te institucije privatizovane od strane pojedinih političkih partija i pojedinaca i kako se zloupotrebljavaju.

Podsjetit ću vas, prošli put kad je Mehmedagić bio priveden, ja sam rekao da to nije primjereno, jer je to vrsta državnog udara. Ljudi na takvim funkcijama se ne privode. To je treći čovjek u zemlji?! Oni se smijene, ali se ne privode.

Eh, čovjek više nije na toj poziciji. Mi da imamo vladavinu prava, tužilaštvo bi danas tražilo dokaze od Ambasade SAD i, ako ništa drugo, pozvalo ga na informativni razgovor – ako već ne privode ljude koji su obilježeni da su zloupotrijebili svoju funkciju za kreiranje izbornih rezultata i falsifikovanje tih rezultata u BiH. Ne samo one koji su to radili nego i one koji su iskoristili to”, kazao je Nikšić.

Dodao je i kako je sretan što je SAD prepoznala nelegalne aktivnosti koje se rade kada je u pitanju državna imovina u RS, “a ovog trećeg što je na crnoj listi i ono što mu se stavlja na teret, ne treba ni komentirati” (Edin Gačanin, op.a.).

Dalje, nastavio je: “Jučer sam imao razgovor s jednim od partnera koji su u USK napravili vlast sa SDA. Dobio sam uvjeravanja da ostaju na pozicijama na kojima smo potpisali sporazum – iako je ono što je urađeno gore kontra tog sporazuma. Pratit ćemo to dalje i očekujemo da do kraja zakonskog roka vidimo da li je rukovodstvo Federacije spremno da prihvati parlamentarnu većinu u oba doma i podrži vladu ili ćemo imati blokadu.”

“Učinit ćemo sve da profunkcioniše ova pravna država”, zaključio je on.

Edin Forto

Potom je govorio Edin Forto, koji je na početku istaknuo da dolazi iz [Naše] stranke koju često optužuju da im je svrha postojanja da ne žele biti u vlasti sa SDA

“To nije istina, mislim da više ni u SDA ne znaju kako da ostanu na vlasti. Ukratko, ovo je borba manje grupe pojedinaca da ostanu na slobodi, tu više nema nikakve dileme. Imamo taj jasan primjer u BiH, imate grupu stranaka koja želi vratiti institucije građanima i, s druge strane, manje grupe ljudi koji žele ostati na slobodi. Svi dokazi koji stižu upućuju samo na to”, rekao je on.

Za kraj je još rekao, komentirajući sankcije:

“Ne mogu pomisliti da bi američka administracija navela onakve stvari ako nisu 100 posto pouzdane. Sad je pred nama i adminstrativna i pravna bitka da institucije vratimo građanima i da BiH konačno gurnemo tamo gdje pripada, a to je prema EU.”

Elmedin Konaković

Potom se medijima obratio Elmedin Konaković, koji je odmah na početku obraćanja pozvao tužilaštvo (ali i novinare, op.a.) da istraže informaciju za koju odgovorno tvrdi da je istinita: “Kako je kćerka Nijaza Musića, zastupnika u Skupštini BPK (bivši SDA-ovac koji je prešao u NiP, a nakon izbora je izbačen iz NiP-a, op.a.) dobila posao u OSA-i 30. januara, i to u Sektoru za sigurnosne provjere.”

“Tvrdim ovo mjesecima unazad, ponavljam da postoje dokazi koji ukazuju na korupciju i otimanje volje građana, pogotovo Bošnjaka. SDA je, služeći se ovakvim stvarima, došla do tog famoznog broja 13. Pozivam Tužilaštvo da, hitno i po kratkom postupku, provjeri sve ‘preletače’. Neka provjere i nas i naše kontakte – da li je bilo išta neprimjereno, da li smo mi na sličan način dobijali ‘ruke’ i glasove? Samo na taj način možemo iskoristiti ovaj momentum koji BiH trenutno ima.”

Konaković je ponovio kako su gore navedeni ljudi završili na crnoj listi – “zbog onoga na što upozoravam već neko vrijeme”.

“Uostalom, vrijeme je možda i da zatražimo neku vrstu sastanka, da se Tužilaštvo što prije očituje, da čuje javnost – šta oni rade po ovim prijavama (…) na prelomnici smo, na raskrsnici, za put BiH. Do nas je hoćemo li ostati zarobljeni u kandžama korupcije i kriminala.”

Konaković je naglasio kako ugroženost i legitimitet naroda ne postoje: “To je samo paravan na korupciju i nedjela.”

Zatražio je i da se hitno smijeni rukovodstvo BH Telecoma, po kratkom postupku, “jer ovi ljudi, pored ovog, rade i druge stvari”. “Stvari će se mijenjati kad uđemo i oslobodimo BH Telecom”, kazao je lider NiP-a.

Poručio je i kako se plaši, jer dobija na stotine poruka ljudi koji mu pišu “nemojte nas zaustavljati ako bude protesta, pokazat ćemo im koliko je ljudi za modernu BiH”: “I zato upozoravam kreatore nereda i anarhiste da se ne igraju voljom ljudi. Vjerujte, ljudima je dozlogrdilo, dosta im je ljudi koji se kriminalom i javnem novcem pokrivaju na funkcijama.”

Konaković je dodao i kako “ono što vidite ovih dana nije slučajno: “BiH posjećuju važni ljudi. Vratili smo fokus na BiH. Imamo širom otvorena vrata u EU i u SAD-u, godinama smo se borili da se ta pažnja vrati, a znate koliko je to bitno. Doznali smo da će BiH, što se tiče ‘fokusa’, biti rame uz rame s Ukrajinom, lobirat će se, glasat će se, ali mi moramo pratiti taj ritam – koji nismo zaslužili, ali je i međunarodna zajednica svjedna da nam treba jaka i moderna država.”

“Molim vas, prestanite zaustavljati momentum. Iduće godine su izbori za Evropski parlament, ako izgubimo ovu godinu u nadigravanju s koruptivnom strankom, plašim se za budućnost BiH”, zaključio je on.

Potom su i Nikšić i Forto, odgovarajući na novinarska pitanja koja se tiču BH Telecoma, kazali kako nikad nisu, sistemski dobili odgovor na pitanja – kako direktor ove kompanije može biti u SDA, učestvovati u radu stranke, iako i Zakon o državnim firmama i statut Telecoma to jasno zabranjuju.

“Čovjek krši zakon. Krši status. Nikad nismo dobili odgovor na pitanje kako je to moguće”, rekli su.

(Kliker.info-Radio Sarajevo)