Niko ih nije ni kontaktirao : Prijedorske žrtve protiv slanja zahtjeva za reviziju

Jedan od mogućih dokaza koji se spominje kao novi u reviziji presude pred Međunarodnim sudom pravde je i masovna grobnica Tomašica. Žrtve rata iz Prijedora poručuju da jesu za pravdu ali ne na ovakav način. Aktivisti poručuju da ih niko nije kontaktirao za prikupljanje dokaza za zahtjev kojim bi se tražila revizija presude protiv Srbije.

“Ovo mi je majka, ovo mi je brat, njegova kćerka i njegova supruga. Ovo mi je od drugog brata žena i njegova dva sina. Ovo mi je od trećeg brata žena i sin, najmlađi koji je streljan od godinu i po. Ovo je moja supruga, moj sin, moja kćerka”, objašnjava Fikret Bačić dok nabraja stradale iz svoje porodice.

Za tijelima 29 članova najuže porodice Fikret Bačić i danas traga. Ubijeni su 25. jula 1992. godine.

Lokalitet jedne grobnice Tomašica, u kojoj je pronađeno 430 tijela, otkriven je 2004. godine. Do ekshumacije je došlo deset godina poslije. Aktivisti koji su u svakodnevnom kontaktu sa žrtvama kažu da se to moglo koristiti kao dokaz u prvostepenom postupku, sada su kažu propušteni rokovi.

“Tada su postojali dokazi od forenzičkih timova i nisu to uzeli u postupak. I ključni faktor je što uloga Srbije i Crne Gore u svemu tome je nikakva. Nema nikakve direktne veze da je bilo ko iz Srbije učestvovao ili uticao na stvaranje masovne grobnice u Tomašici. Znači to je apsolutno djelo srpskih vojnih snaga iz Prijedora i okolnih gradova”, smatra Edin Ramulić, aktivista.

Ramulić navodi da ih ni sada u pripremi zahtjeva za reviziju tužbe niko nije kontaktirao niti tražio bilo kakve podatke o zločinima počinjenim u Prijedoru.

“Niko nikada nije bio uključen u bilo kakvu namjeru da se i ovaj grad uključi, a nažalost imali smo saznanja da su iznosili u tom postupku mnoge neistine o Prijedoru”, dodaje Ramulić.

Prijedorske žrtve navode da su to bile propuštene prilike da se pred Međunarodnim sudom pravde ispriča istina o njihovom stradanju.

“Na ovaj način, u pet do 12, ja se ne slažem sa upućivanjem zahtjeva i ako ga nisu uputili evo ja odavde iz Prijedora govorim nemojte to raditi. Ja sam preživio, ali su mi ubijeni brat i otac i njima to ništa neće značiti. Samo ćemo se još jednom izblamirati”, tvrdi Ramulić.

“Kad bih imao priliku da sjedim sa tima koji hoće reviziju i koji su protiv samo bi ih pitao jeste li za pravdu. Ako jeste onda nije trebalo ni prekidati. Trebalo je dokazati na sve tri strane razmjere genocida, gdje je bio zločin. Isto majka plače, i bošnjačka i srpska i hrvatska”, zaključio je Bačić.

